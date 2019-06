Motivul pentru care Andra s-a ”rupt” de ”Vocea României” 25.06.2019

25.06.2019 Motivul pentru care Andra s-a ”rupt” de ”Vocea României” CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, în culisele PRO TV. Vă prezentăm, în exclusivitate, motivul pentru care Andra s-a ”rupt” de ”Vocea României”. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare



Motivul pentru care Andra s-a ”rupt” de ”Vocea României”

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, în culisele PRO TV. Vă prezentăm, în exclusivitate, motivul pentru care Andra s-a ”rupt” de ”Vocea României”. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare lună!) Îndrăgita artista nu a putut, pur și simplu, să abandoneze un contract unic. Atenție, urmează dezvăluiri în premieră națională. Surpriză […] The post Motivul pentru care Andra s-a ”rupt” de ”Vocea României” appeared first on Cancan.ro.

Motivul pentru care Andra s-a ”rupt” de ”Vocea României”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Comisia anti-tortură a Consiliului Europei a dat publicităţii un raport referitor la România în care critică abuzurile asupra deţinuţilor comise de gardieni, violenţa din penitenciare dar şi

Bogdan Niţulescu, corporate accounts manager în cadrul Microsoft România, spune că tehnologii precum HoloLens, care foloseşte realitatea mixtă, ajută jucătorii din industria auto atât să-şi reducă costurile, cât şi să atragă şi să

Sînziana Pardhan, Country Head, P3 România, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de spaţii logistice şi industriale, spune că este optimistă pentru evoluţia pieţei din România în 2018, dar are un optimism moderat pentru că, cel mai probabil,

Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, şi Gică Popescu, consilier onorific al premierului, au vizitat azi stadioanele Ghencea și Giulești. Vasile-Daniel Suciu și Gică Popescu au vrut

Procurorii și polițiștii olandezi au declarat că "investighează serios" un posibil motiv terorist pentru atacul din Utrecht după ce au găsit o scrisoare în mașina cu care Gokmen Tanis, principalul suspect în acest caz, a fugit de autorități.

Pentru prima dată din 2014 încoace, o jucătoare de tenis a reuşit să o „eclipseze“ pe Simona Halep în România în ceea ce priveşte mediatizarea şi atenţia

Flăcările au mistuit aproape 58 de hectare de vegetaţie uscată în judeţul Brăila, iar în urma unui astfel de incendiu a avut loc un grav accident de circulaţie, soldat cu şase persoane

Un copil în vârstă de doi ani din Suceava a ajuns în stare gravă la un spital din Iaşi după ce a mâncat var. Băiatul a găsit un sac cu var lăsat de părinţi în apropierea locului de

Autorităţile române şi cele ucrainiene negociază construirea unui nou pod peste Tisa. Podul de beton, care va fi construit între localităţile Sighetu Marmaţiei şi Biserica Albă, va fi destinat doar traficului de autovehicule, iar pentru

Consiliul Judeţean Olt riscă să returneze Uniunii Europene 23 de milioane de euro, sumă cheltuită începând din 2007 într-un sistem integrat de colectare a deşeurilor, fiindcă societatea Rosal nu şi-a îndeplinit sarcinile

Creşterea persistenţei parfumului, îndepărtarea murdăriei de pe adidaşi sau împiedicarea alunecării hainelor de pe umeraşe sunt doar câteva din problemele pentru care există trucuri eficient şi uşor de folosit de fiecare

Premierul britanic Theresa May îi va trimite marţi sau miercuri preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare ce va conţine solicitarea unei amânări a Brexitului, a anunţat marţi purtătorul

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul teritorial Buzău, au efectuat marţi 28 de percheziţii domiciliare pe raza a patru judeţe, la

Începând cu data de 20.03.2019, ora 10:00 staţia „Piaţa Sudului" aferentă liniilor 73, 74, 76, 312, 313, 381, N105, N112, amplasată pe Str. Serg. Niţu Vasile, sens Piaţa Unirii, se

Volei Alba Blaj a pierdut fără drept de apel meciul tur din finala CEV Cup contra italiencelor de la Busto Arsizio, în Sala Transilvania. Echipa italiană a jucat extraordinar și s-a impus fără probleme în trei seturi, 25-19, 25-16 și

Júnior Moraes, fostul golgeter al Gloriei Bistrița, (18 goluri în sezonul 2010-2011) a fost chemat de selecționerul Ucrainei, Andriy Shevchenko, pentru meciurile cu Portugalia și Luxemburg, din preliminariile Euro 2020, după ce a primit

Papa Francisc a refuzat să accepte demisia cardinalului Philippe Barbarin, condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare pentru faptul că nu a denunţat public abuzurile sexuale comise de un preot, invocând "prezumţia de nevinovăţie", a

Comisiile parlamentare de buget - finanţe reunite au respins, marţi, contul de execuţie bugetară al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2017. La şedinţă a fost prezentă şi directorul general al Societăţii Române de Televiziune, Doina

În fiecare an, în ultima duminică a lunii martie, românii îşi dau ceasul cu o oră înainte, iar ora 03:00 devine ora 04:00. Ulterior ne vom bucura de mai multă lumină solară. Până în martie 2020, fiecare stat membru al Uniunii Europene

Piaţa imobiliară din România are un paradox interesant: cu cât un apartament vechi este mai spaţios, cu atât el este mai ieftin, susţin specialiştii Imobiliare.ro, care au calculat că preţul unui metru pătrat într-un apartament mai spaţios