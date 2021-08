Motivul care a determinat-o pe Diana Dumitrescu să se lase de televiziune. Jobul din prezent i-a suprins pe fani 06.08.2021

Diana Dumitrescu a simțit nevoia de o schimbare radicală în viața ei și a renunțat la televiziune. Acum, actrița s-a reinventat și vrea să își axeze toată inspirația într-un domeniu total nou.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a anunțat vineri că fermierii pot depune cererile de despăgubiri pentru secetă până la 15 septembrie, iar banii vor începe să le intre în conturi trei zile mai târziu. ”Primul

Filmările la cea mai recentă producție a Antenei 1, o emisiune al cărei amfitrion este nea Marin, au fost sistate pe timp nelimitat după ce vedeta de televiziune a fost depistată cu COVID-19. Nea Marin a fost testat pozitiv pe când se afla la

Suzy Cortez, alias „Miss BumBum”, a luat atitudine după scandalul plecării lui Lionel Messi de la Barcelona, ținăndu-i partea argentinianului in fața președintelui catalanilor, Josep Maria Bartomeu. Cele mai tari bilete de pariuri,

Brandurile britanice şi ame­ricane de modă nu au priză la publicul local, motiv pentru care îşi închid magazinele din România chiar şi după doar un

Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că nu a văzut nicio dovadă legată de otrăvirea lui Alexei Navalnîi, liderul opoziției ruse, relatează Hotnews. Totuși, Trump a declarat că nu are motive să se îndoiască de acuzațiile

Prim-ministrul Ludovic Orban îşi doreşte ca proiectul de buget pe 2021 să fie dezbătut şi votat de Parlamentul care va rezulta în urma alegerilor din 6 decembrie. Orban consideră că bugetul pe anul viitor ar putea fi dezbătut şi votat în

Papa Francisc a afirmat, duminică, la Vatican unde a condus rugăciunea “Angelus” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, că bârfa este “o ciumă mai rea decât

Ilie Badea Dumitrescu, fiul în vârstă de 22 de ani al fotbalistului Ilie Dumitrescu, a fost oprit de către poliție și depistat pozitiv pentru consumul a două substanțe interzise, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea. Tânărul s-a

O fabrică cu 400 de ani vechime din România şi-a închis definitiv porţile din cauza lipsei comenzilor, pe fondul pandemiei de coronavirus, toţi angajaţii săi fiind

În sesiunea din vară a examenului de Bacalauret, 17 absolvenţi ai Liceului Tehnic „Vasile Cocea”, din comuna suceveană Moldoviţa, între care şefa de promoţie a generaţiei actuale, Alexandra Bîndiu, au fost eliminaţi din examen pentru

Goran Karanovic (32 de ani), atacant cu 13 goluri marcate în România, pentru Sepsi Sf. Gheorghe, s-a înțeles cu Hermannstadt. Hermannstadt continuă mutările importante, prin care speră să prindă o poziție de play-off la finalului

Novak Djokovic, 33 de ani, locul 1 ATP, a fost descalificat de la US Open, după ce a făcut un gest controversat în meciul cu Pablo Carreño Busta, 29 de ani, ocupantul poziției a 27-a în ierarhia mondială, din optimile turneului american. În

Premierul Ludovic Orban a declarat că un demnitar nu are dreptul să solicite echipajului de la Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) care îl însoţeşte niciun fel de ritm de deplasare. Precizările vin în

Un număr de 55 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 la un cămin pentru persoane vârstnice din Râmnicu Sărat, fiind vorba atât despre beneficiari ai unităţii, cât şi despre angajaţi, a informat, luni, Prefectura Buzău, citată de

ETI European Food Industries, com­­pania care operează unitatea de producţie a grupului turc ETI de la Craiova, a terminat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 94,4 mi­­­lioane de lei (circa 20 mil. euro), în creştere cu 70% faţă de anul

Lacina Traore (30 de ani), fostul jucător al celor de la CFR Cluj, a semnat cu formația Bandirmaspor din liga a doua din Turcia. După ce la finalul sezonului și-a reziliat contractul cu echipa din Gruia, atacantul ivorian a ajuns la o înțelegere cu

Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ajuns la 101 goluri pentru naționala Portugaliei, record absolut în Europa! Starul lui Juventus devine astfel primul fotbalist european care atinge această bornă după reușita din meciul contra Suediei (runda a doua

Victor Angelescu, replică pentru Dan Alexa: ”Principalul vinovat sunt

Puternica industrie auto a Germaniei, lovită dur de pandemie, şi-a pierdut statutul de motor de creştere al economiei

La 59 de ani, Jean Claude Van Damme demonstrează că dansul şi pofta de viaţă nu au vârstă. Clipul în care actorul dansează pe o piesă de la Morandi a devenit rapid