Moshe Mizrahi, singurul regizor israelian care a realizat un film de Oscar, a murit! 06.08.2018

06.08.2018 Moshe Mizrahi, singurul regizor israelian care a realizat un film de Oscar, a murit! Moshe Mizrahi, singurul regizor din Israel care a realizat un lungmetraj premiat cu Oscar pentru film străin, a murit vineri, la vârsta de 86 de ani și a fost înmormântat luni, la Tel Aviv, arată BBC. Lungmetrajul său „Madamme Rosa”,



Moshe Mizrahi, singurul regizor din Israel care a realizat un lungmetraj premiat cu Oscar pentru film străin, a murit vineri, la vârsta de 86 de ani și a fost înmormântat luni, la Tel Aviv, arată BBC. Lungmetrajul său „Madamme Rosa", turnat în Franța, cu Simone Signoret în distribuție, a câștigat premiul Academiei de film americane

