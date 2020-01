Mormântul unui tânăr de 18 ani, profanat într-o comună din Gorj. Autorii au căutat bunuri de valoare 14.01.2020

14.01.2020 Mormântul unui tânăr de 18 ani, profanat într-o comună din Gorj. Autorii au căutat bunuri de valoare Mormântul unui tânăr de 18 ani din comuna Săulești, județul Gorj, a fost profanat. Poliţiștii au deschis în acest caz un dosar penal şi au început o anchetă pentru prinderea autorilor, despre care se crede că au căutat bunuri de valoare.



Mormântul unui tânăr de 18 ani, profanat într-o comună din Gorj. Autorii au căutat bunuri de valoare

Mormântul unui tânăr de 18 ani din comuna Săulești, județul Gorj, a fost profanat. Poliţiștii au deschis în acest caz un dosar penal şi au început o anchetă pentru prinderea autorilor, despre care se crede că au căutat bunuri de valoare. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, persoane necunoscute au îndepărtat capacul cavoului în […] The post Mormântul unui tânăr de 18 ani, profanat într-o comună din Gorj. Autorii au căutat bunuri de valoare appeared first on Cancan.ro.

Mormântul unui tânăr de 18 ani, profanat într-o comună din Gorj. Autorii au căutat bunuri de valoare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un biciclist de 17 ani a fost lovit, în această dimineață, în jurul orei 08.00, de o autospecială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), care se afla în misiune. Accidentul a avut loc pe şoseaua Mihai Bravu, din sectorul 2 al

"Salvat" şi întors în lumea oamenilor, un bărbat care a fost crescut de lupi a făcut o mărturisire cutremurătoare despre specia umană... Citește mai

Oamenii de ştiinţă de la şcoala de Biomedicină a Universităţii Federale din Orientul Îndepărtat, Universitatea din Lausanne (UNIL), împreuna cu Spitalul Universitar din Geneva, au descoperit că antibioticul Clofazimine - un leac pentru lepră

Situaţia se-ntâmplă la Galaţi, pe strada Traian, care în perioada 4-8 martie s-a pricopsit cu două şiruri de limitatoare de sens, din cauciuc, cu o lungime totală de circa un kilometru. La nici o lună distanţă, o parte dintre acestea s-au rupt

Afecţiunile articulare care nu cedează la recuperare şi medicamente pot fi tratate, în anumite cazuri, cu ajutorul unor intervenţii minim invazive, cu cicatrice minime, spitalizare scurtă, reintegrare rapidă şi aproape fără complicaţii. Aflăm

Poliţiştii rutieri din toate statele Uniunii Europene vor acţiona simultan, începând din cursul nopţii de marţi spre miercuri, pentru depistarea celor care depăşesc viteza legală. Acţiunea se va desfăşura în toată ţara, iar poliţiştii

Un tânăr de 23 de ani, din comuna Drăgoeşti, care ar fi sustras mai multe bunuri electronice, electrice şi de uz gospodăresc, dintr-o locuinţă de pe raza comunei de domiciliu, prejudiciul fiind de aproximativ 1.500 de lei, a fost reţnitu de

Un bărbat din Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, pe numele căruia autorităţile belgiene au emis un mandat de arestare în lipsă, a fost prins în România. Judecătorii de aici au decis să îl predea pe bărbat autorităţilor belgiene, dar

Premierul Viorica Dăncilă a răspuns la atacul preşedintelui Klaus Iohannis la adresa PSD. Liderul de la Palatul Victoria a subliniat că şeful statului a făcut din şedinţa solenă un eveniment de „campanie

Ilie Năstase se află doar de câteva luni într-o relaţie cu Ioana Simion, însă deja a şi fixat data nunţii. La eveniment vor participa nume sonore, în frunte cu Simona

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marţi, că ar fi vrut să propună un pact politic preşedintelui ţării şi Opoziţiei, dar după discursul susţinut de şeful statului în Parlament, consideră că e

Administraţiile locale ale celor mai mari oraşe din judeţul Hunedoara au publicat proiectele de buget pentru anul

Cristi Borcea se află din nou la spital, din cauza problemelor pe care le are cu inima. Fostul acţionar de la Dinamo a fost adus de urgenţă, ieri, la Spitalul Floreasca. Din primele informaţii,

Joi, de la ora 19:00, la Astra Film Cinema, problema delicată a numărului imens de muncitori români plecați la muncă în străinătate este abordată detașat și cu umor în filmul Nunta anului/Wedding of

Secretarul general al Partidului Social Democrat, Codrin Ştefănescu, a declarat că în urma discuţiilor cu medicii a reieşit că intervenţia chirurgicală la care a fost supus fostul preşedinte Ion Iliescu

Avem reacţia ministrului Justiţiei după dezvăluirile care indică faptul că Augustin Lazăr ar fi ţinut în închisoare un deţinut politic care îndeplinea toate condiţiile pentru a fi

Finalizarea construcţiei tronsonului Câmpia Turzii-Cheţani (Luduş), parte din Autostrada A3, este imposibilă până la sfârşitul acestui an, în condiţiile în care acum stadiul fizic de execuţie al

Stilul arhitectural defineşte foarte clar zonele istorice ale României. Muntenia este reprezentată de celebrul stil brâncovenesc, pe care-l putem descoperi la fiecare pas, din Capitală, până în zonele

Revista France Football a dat publicităţii marţi topul celor mai bine plătiţi antrenori de fotbal din lume în sezonul 2018/2019, dominat de argentinianul Diego Simeone, remunerat cu 41 milioane de euro de clubul

Comisia juridică a Senatului a amânat din nou un punct de vedere referitor la cererea DNA de urmărire penală în cazul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Lucrările comisiei au fost suspendate din lipsă