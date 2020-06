Monica Pop a răbufnit din nou. Ce spune despre un posibil vaccin anti-COVID 30.06.2020

30.06.2020 Monica Pop a răbufnit din nou. Ce spune despre un posibil vaccin anti-COVID Monica Pop, şefă de secţie în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice din Capitală, este vehementă în ceea ce privește un posibil vaccin anti-COVID, pe care îl consideră opțional pentru populație. ”Opţional, în niciun caz



Monica Pop a răbufnit din nou. Ce spune despre un posibil vaccin anti-COVID

Monica Pop, şefă de secţie în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice din Capitală, este vehementă în ceea ce privește un posibil vaccin anti-COVID, pe care îl consideră opțional pentru populație. ”Opţional, în niciun caz obligatoriu! Vaccinul anti-COVID, dacă va exista, trebuie să fie categoric opţional, ca şi cel antigripal, în niciun caz şi pentru […] The post Monica Pop a răbufnit din nou. Ce spune despre un posibil vaccin anti-COVID appeared first on Cancan.ro.

Monica Pop a răbufnit din nou. Ce spune despre un posibil vaccin anti-COVID

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Oana Roman și Marius Elisei au avut o căsnicie presărată cu momente frumoase, dar și cu momente dificile. Astăzi, cei doi au trecut peste toate obstacolele și au sărbătorit cinci ani de când au spus “DA” în fața lui Dumnezeu

Tricoul celui considerat cel mai mare jucător de baseball al tuturor timpurilor, Babe Ruth a fost vândut la o licitaţie publică din New York pentru o sumă fără

Debitul maxim al fluviului Dunărea, la intrarea în ţară, se va situa peste mediile multianuale în toate cele trei luni de vară, respectiv iunie, iulie şi august, iar regimul hidrologic pe râurile interioare va

Vântul puternic a doborât mai mulţi copaci în Târgovişte. Unii au căzut pe maşini, iar alţii au rupt firele de înaltă

„În 2018, festivalul Untold a avut un trafic general de 350.000 de oameni în 4 zile. Pentru 2019, numărul participanţilor ar putea ajunge la aproximativ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni avertizări nowcasting Cod portocaliu de ploi torenţiale, vijelii şi grindină pentru judeţele Hunedoara, Prahova, Dâmboviţa şi

Premierul moldovean Maia Sandu va pune la dispoziţie un număr de telefon pentru cetăţenii care vor să denunţe crimele regimului Plahotniuc. Ea va înfiinţa totodată un birou de politici anticorupţie şi reformă a justiţiei format din experţi

La intrarea pe o nouă piaţă Futureal merge întâi cu divizia de rezidenţial - Cordia - pentru ca ulterior să intre cu compania principală pentru a dezvolta centre co­merciale şi birouri. Acelaşi model îl aplică şi în

Necazurile se țin lanț pentru brazilianul Neymar (27 de ani). După acuzațiile de viol și accidentarea de la glezna dreaptă din cauza căreia a ratat Copa América, atacantul lui PSG are probleme și cu Fiscul. S-a dispus sechestrul pe 36 de

Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii în Cabinetul Cioloș, îl acuză pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, că a trimis o circulară instituțiilor publice în care se cere reducerea cheltuielilor pentru a se încadra în limitele

PNL depune plângere penală, pe numele premierului Viorica Dăncilă, pentru prezentarea în Parlament a unui buget cu date false, fiind vizat şi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. UPDATE ora 16.40 Premierul Viorica Dăncilă a spus că

Relaţiile SUA-Iran sunt tensionate din cauza sancţiunilor impuse de Administraţia Trump după retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul. Rusia acuză că planul Statelor Unite de suplimentare a efectivelor militare în

Valer Dorneanu a fost reales, marţi, în funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR) pentru un mandat de trei

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe teritoriul Republicii Moldova că există posibilitatea apariţiei unor manifestaţii publice de protest, în principal

România a importat 34,5 mil. litri de vin în 2018 pentru aproape 63 de mil. euro, ceea ce înseamnă un preţ per litru de sub 2 euro, adică unul foarte mic, arată cele mai noi date

U-Banca Transilvania va fi coordonată de unul dintre cei mai importanţi antrenori din baschetul sârbesc, dar și din baschetul european. Duško Vujošević va fi antrenor coordonator al echipei de seniori U-Banca Transilvania şi a

Potrivit meteorologilor, vremea va fi foarte caldă miercuri, 12 iunie 2019. temperaturile vor fi de 33-34 de grade Celsius. În București, cerul va fi variabil, vântul va sufla moderat, iar temperatura va ajunge la 33 de grade Celsius iar disconfortul

În 1940 România avea să cedeze fără un singur foc de armă teritorii importante: Basarabia, Cadrilaterul, Bucovina şi o bună parte din Ardeal. Totul avea să se petreacă în doar câteva luni, dar nu atât de mult presiunea marilor puteri ale

Judeţul Galaţi se află pe locul 15 în topul celor mai mari judeţe după cifra de afaceri a companiilor în 2017, cu afaceri totale de 23 miliarde de lei în 2017, potrivit lucrării „Capitalul privat românesc“, realizată de ZF cu spijinul

Umiditate excesivă după ploile puternice din ultima perioadă care fac aerul irespirabil şi furtuni violente în toată ţara. Meteorologii anunţă până pe pe 30 iunie vreme deosebit de instabilă. Ploile torenţiale, vijeliile şi grindina vor