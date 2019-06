Monica Niculescu şi Gabriela Ruse, învinse în semifinalele probei de dublu la Nottingham 16.06.2019

Româncele Monica Niculescu/Gabriela Ruse au fost învinse de Desirae Krawczyk (SUA)/Giuliana Olmos (Mexic), 6-1, 6-4, sâmbătă, în semifinalele probei de dublu a turneului WTA de la Nottingham (Anglia), dotat cu...

Un accident de circulaţie în care au fost implicate cinci maşini, soldat cu rănirea a şase persoane între care un copil, s-a produs luni, pe Drumul European 584, în judeţul Brăila, potrivit

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o nouă serie de informaţii firmelor din România referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra în vigoare

Vremea se va răci în aproape toată ţara însa regimul termic va rămâne unul mai cald decât ar fi normal pentru jumătatea lunii martie. Va ploua, cu totul izolat în estul Olteniei şi în vestul

„Pe viitor mă aştept la o volatilitate mai mare a cursului de schimb valutar şi mă aştept ca această volatilitate să continue cu trend de depreciere a leului. În contextul actual, BNR ar trebui să crească

Valentin Costache nu a putut fi recuperat pentru stagiul de pregătire al naționalei U21, astfel că Mirel Rădoi l-a convocat pe Stephan Drăghici. Drăgici, 21 de ani, evoluează pentru Universitatea Craiova. În acest sezon competițional

Antrenorul Ionuț Badea, 43 de ani, e invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live de marți, care începe la ora 09:01. Fost campion cu Dinamo în 2004, Ionuț Badea va rememora amintiri din perioada în care era jucător. În

N'Golo Kante (27 de ani) a rămas cu picioarele pe pământ, deși a ieșit campion mondial cu naționala Franței. Mijlocașul lui Chelsea s-a prezentat în această dimineață la reunirea naționalei „cocoșului galic” la ora 6,

Andreea Marin a început dieta de post, timp de două săptămâni. Vedeta TV le-a arătat tuturor care este meniul ei. Prezentatoarea de televiziune este foarte strictă în ceea ce privește regimul ei de viață. În această perioadă, Andreea Marin

Cristina Neagu a fost desemnată cea mai bună hadbalistă a lumii în 2018. Informația a fost dată publicității luni, de site-ul International Handball Federation. La băieți, cel mai bun a fost ales danezul Mikkel Hansen. În urma acestui succes,

Jurnalistul Realitatea TV Costi Rogozanu a semnalat un lucru esențial în atitudinea președintelui Klaus Iohannis: lipsa de comunicare adevărată cu presa. De fapt, în ultimă instanță, cu publicul, cu electoratul. Citește

Fără îndoială, Partidul Național Liberal este cel care a lansat campania de la noi pentru alegerile europarlamentare. Deciziile luate, contestate sau, dimpotrivă, aplaudate, lansarea candidaților în prezența liderului grupului european din care

După sezonul rece, în care am consumat mai puţine legume şi zarzavaturi proaspete, ne simţim uneori lipsiţi de vitalitate. Totodată, corpul face un efort continuu ca să se adapteze la schimbările de temperatură. Acest lucru determină o

Un incident neobişnuit a avut loc în această seară pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Târgu Jiu. O şoferiţă aflată în stare de ebrietate a lovit cu maşina un pieton care încerca să ajute un bărbat care era căzut lângă

Lords of Lightning creează dueluri cu fulgere, generând arcuri electrice de 4 milioane de volţi. O serie de fulgere artificiale care sunt

Un băieţel în vârstă de un an şi şapte luni a decedat luni seara, după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Sibiu, moartea copilului fiind cercetată de poliţişti, a anunţat

Respiraţia dificilă, nasul înfundat, strănutul excesiv, mâncărimile sau lăcrimarea ochilor sunt doar câteva dintre simptomele care anunţă venirea primăverii, sezonul alergiilor. Iată câteva

Rusia a decis să desfăşoare în Crimeea bombardiere strategice Tupolev Tu-22M3, capabile să transporte rachete nucleare, ca răspuns la instalarea de către Statele Unite a bazei lor antirachetă în România,

Până la finalul lunii martie OUG 114 va fi modificată şi din punctul meu de vedere nu este niciun impediment ca până atunci să nu fie adoptată de Guvern, a declarat, luni, ministrul Finanţelor Publice,

Norvegia are dovezi electronice că forţele ruse au perturbat semnalele Sistemului de Poziţionare Globală (GPS) în timpul recentelor exerciţii de război ale NATO şi a cerut o explicaţie din partea vecinului

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase