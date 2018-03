Monica Niculescu, pe tabloul principal la Indian Wells 07.03.2018

07.03.2018 Monica Niculescu, pe tabloul principal la Indian Wells Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a intrat pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.648.508 dolari, marţi, după ce a dispus



Monica Niculescu, pe tabloul principal la Indian Wells

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu a intrat pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.648.508 dolari, marţi, după ce a dispus de...

Monica Niculescu, pe tabloul principal la Indian Wells

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cel mai lung tunel feroviar submarin din lume ar putea fi deschis traficului în 2040 între Finlanda şi Estonia şi ar putea costa până la 20 de miliarde euro, arată un studiu de

Un număr tot mai mare de cultivatori de cafea din America Latină, regiune renumită pentru cafeaua de calitate arabica, încep să se orienteze robusta, un soi mai ieftin, chiar dacă este interzis în

Sony Pictures lucrează la un sequel al filmului "Jumanji: Welcome to the Jungle", care s-a dovedit un mega-succes de box-office, şi încearcă să păstreze echipa din care fac parte actorul

Dinamo a închis mercato de iarnă prin transferurile lui Gabi Torje și Antun Palici. Croatul a primit ieri rezultatele testelor medicale și i-a fost înregistrat contractul valabil până în iunie 2019. Cei doi au șanse mari să

Alexis Sanchez (29 de ani ) a fost condamnat la 16 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă fiscală în valoare de un milion de euro, faptă comisă când evolua pentru FC Barcelona, în sezonul 2012-2013. Sanchez a căzut la

Kayserispor a fost eliminată în sferturile de finală ale Cupei Turciei de Akhisar, după 0-1 în tur și 2-2 astăzi. Marius Șumudică a trimis în teren 3 dintre cei 4 fotbaliști aduși din Liga 1. Săpunaru, Boldrin și De Amorim nu

Antrenorul lui Lazio, Simone Inzaghi, și jucătorul Felipe Anderson (24 de ani) au fost la un pas de bătaie după înfrângerea lui Lazio din ultima etapă, scor 1-2, cu Genoa. Partida tur din "șaisprezecimile" Europa League, FCSB -

Kaia Kanepi (32 de ani, locul 66 WTA) a cerut 100 de mii de euro pentru a fi prezentă la meciurile Estoniei din Fed Cup contra Marii Britanii și Portugaliei. Estonia găzduiește meciurile urnei B a grupei I din zona Euro-Africană, dar nu se va

Dinu Gheorghe i-a luat apărarea lui Ionuț Popa, după ce acesta a plecat de la ACS Poli. Președintele clubului, Radu Birlică, și Sorin Drăgoi, fostul președinte, au fost țintele fostului conducător de la Rapid. Singurul iertat a fost Rică

CS Dinamo a rămas fără președinte. Fostei canotoare, Liliana Gafencu, i s-a întrerupt mandatul de interimar pe care îl începuse la 14 septembrie. Până la alegerea unui alt președinte, gruparea din "Ștefan cel

Patrice Evra a semnat cu West Ham United. Fostul căpitan de la Manchester United se întoare în Anglia. Fundașul stânga a rupt contractul cu Olympique Marseille, care îl suspendase după episodul violent din Liga Europa, când a lovit un suporter al

Un angajat SPP, cercetat după ce a împuşcat un calorifer din Aeroportul Oradea. Bărbatul de 53 de ani s-a ales cu dosar penal. Acesta a preluat pistolul şi la scurt timp după ce a ajuns în cabina de pază de la Aeroportul Oradea, arma i s-a

Un bărbat plecat la muncă în Belgia şi-a prins nevasta în pat cu altcineva. Întors în ţară, un român a avut parte de o surpriză neplăcută, când a ajuns acasă, în dormitorul lui se afla soţia, în ipostaze intime cu...Corneluş. Şocat de

Un român a dispărut fără urmă după ce a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, informează ziaruldeiasi.ro. Traian Cezar Irimie a fost dat în urmărire generală după ce nu s-a prezentat la poliţie pentru a fi

Un bărbat din San Bernardino, California, a fost supranumit "Wolf Man" sau "Omul Lup" din cauza unei condiții genetice extrem de care îl face să candideze pentru titlul de "cel mai păros om din lume".

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, şi secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ştefănescu, vor fi excluşi din PSD pe motiv de

Iată, la cald, câteva argumente după dezbaterea cu scântei care a avut loc, miercuri seară, în cadrul Parlamentului

O tânăra de 21 de ani cu domiciliul în municipiul Buzău a fost surprinsă de poliţişti la volanul unui autoturism deşi nu are permis de conducere. S-a ales cu dosar penal. Indisciplina în trafic sancţionată, un număr de peste 230 de sancţiuni

Cele două unităţi şcolare din judeţul Buzău au depus dosarele la Ministerul Educaţiei în cadrul proiectului „Promovarea şi susţinerea excelenţei în educaţie prin dezvoltarea competenţelor în disciplina Tehnologia Informaţiei”, care se

Conservatorii Angelei Merkel şi Partidul Social Democrat (SPD) au încheiat, miercuri, un acord de guvernare, negociatorii convenind asupra împărţirii ministerelor cheie, una dintre ultimele obstacole din calea formării unui guvern. Liderul SPD,