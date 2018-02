Monica Niculescu a intrat pe tabloul principal la Doha 12.02.2018

12.02.2018 Monica Niculescu a intrat pe tabloul principal la Doha Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, duminică, după ce a dispus de germanca



Monica Niculescu a intrat pe tabloul principal la Doha

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari, duminică, după ce a dispus de germanca Andrea...

Monica Niculescu a intrat pe tabloul principal la Doha

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Industria croată a turismului a înregistrat o creştere istorică în 2017, când pentru prima dată înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică au ajuns la

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni seară, că a făcut ce trebuia să facă, întrebată de presă la finalul CExN al PSD dacă se simte responsabilă pentru "această plecare

Producătorul american de autovehicule Ford Motor îşi va creşte semnificativ investiţiile în maşini electrice la 11 miliarde de dolari până în 2022 şi vrea să aibă 40 de modele hibride şi electrice până în anul respective, relatează

Staff-ul lui Dinamo a aterizat în această seară în Cipru, acolo unde echipa va efectua în următoarele două săptămâni unicul cantonament al acestei pauze competiționale. Elevii lui Miriuță au sosit pe

Gigi Becali a recunoscut că nu și-o dorește pe Dinamo în play-off, invocând faptul că aceasta ar fi de partea CFR-ului în lupta pentru titlu. Oricum, programul pe care îl are Dinamo în cele 4 etape rămase din sezonul

Fratele Biancăi Drăguşanu a fost snopit în bătaie de poliţişti. El a apărut la o emisiune de seară alături de sora lui, Bianca Drăguşanu, pentru a povesti ce s-a

Băiatul lui Bogdan, fratele vitreg al Biancăi Drăguşanu, este traumatizat după ce tatăl lui a fost bătut cu bestialitate de oamenii legii. Bogdan trebuia să îl ia de la grădiniţă pe fiul lui în ziua în care a fost bătut de

Pentru un începător în ale casei, achiziționarea chiuvetei se face după design și poate și după utilitate. O mare de modele, unele mai scumpe, altele mai ieftine, dar nu atât de frumoase. Merită oare să investiți 500 de lei într-o chiuvetă?

Intrările de grant în bugetul de stat al Republicii Moldova pentru anul curent vor reprezenta 2,83 miliarde de lei, ceea ce în raport cu veniturile totale constituie 7,7%, transmite

Europarlamentarul Cătălin Ivan spune că România este aruncată nejustificat în criză la doar şase luni de la criza Grindeanu, în urma unui vot ilegitim şi iresponsabil, apreciind că Liviu Dragnea, "doar o umbră a lui Dady", a reuşit să

Zona unde a avut loc explozia de la conducta de gaze din localitatea Hurezani, judeţul Gorj, părea calamitată. Pagubele materiale sunt importante, mai multe gospodării din zonă fiind

Mai întâi a fost Skype, apoi e-guvernarea. Estonia, o mică naţiune de la graniţa de est a UE, s-a transformat dintr-o fostă republică sovietică într-una dintre cele mai digitalizate ţări din

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, după ce premierul Mihai Tudose a anunţat că demisioneză, ca urmare a restragerii sprijinului politic, că structura noului Guvern nu trebuie schimbată, el arătând că miniştrii din

La primăriile de sector din Capitală se poartă salariile de nabab. Un şef de serviciu de la sectorul 4 câştigă, de la 1 ianuarie, aproape 10.000 de lei, în timp ce leafa unui director sare binişor de cinci cifre. Toate în timp ce şcolile din

Studiile realizate în ultimii ani arată că oamenii pot deveni mai atrăgători în ochii celorlalţi dacă fac mici schimbări în viaţa lor. Ieşitul cu prietenii, zâmbetele sau creşterea unui animal ne pot face mai plăcuţi, fără prea mare

Premierul român, Mihai Tudose, a fost nevoit să demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu preşedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai puţin de şapte luni de la

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, are o întrevedere, marţi, cu preşedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru îndeplinirea cerinţelor hotărârii-pilot privind condiţiile

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Misty a născut în mare secret, la o clinică din Capitală. Iubita lui Keo a adus pe lume o fetiţă perfect sănătoasă. Surse din anturajul cuplului susţin că artista s-a internat în preajma sărbătorilor de iarnă şi că în aceeaşi perioadă

Simona Halep are un meci greu în debutul la Australian Open. Halep a fost condusă cu 5-2 în primul det de tânăra australiancă Destanee Aiava, locul 193 WTA, dar a revenit. Scorul este acum 6-5 pentru australiancă.