Monica Gabor vrea să fie o femeie independentă! Afacerea secretă cu care vedeta speră să dea lovitura 23.07.2021

23.07.2021 Monica Gabor vrea să fie o femeie independentă! Afacerea secretă cu care vedeta speră să dea lovitura Monica Gabor vrea să fie o femeie independentă din punct de vedere financiar. Vedeta vrea să se lanseze, singură, în afaceri și speră să dea lovitura. Monica Gabor are în plan să-și deschidă propria afacere […] The post Monica Gabor



Monica Gabor vrea să fie o femeie independentă! Afacerea secretă cu care vedeta speră să dea lovitura

Monica Gabor vrea să fie o femeie independentă din punct de vedere financiar. Vedeta vrea să se lanseze, singură, în afaceri și speră să dea lovitura. Monica Gabor are în plan să-și deschidă propria afacere […] The post Monica Gabor vrea să fie o femeie independentă! Afacerea secretă cu care vedeta speră să dea lovitura appeared first on Cancan.

Monica Gabor vrea să fie o femeie independentă! Afacerea secretă cu care vedeta speră să dea lovitura

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În Germania, cel mai puternic sindicat din in­dustrie a încins dezbaterile privind intro­du­cerea săptămânii de lucru de patru zile - adică un weekend de trei

Câteva sfaturi simple legate de cum putem dezvolta un proces de recrutare echitabil care să permită o evaluarea mai obiectivă a candidaţilor competenţi din grupurile care nu sunt bine reprezentate în poziţii de leadership (de exemplu, persoane cu

Rata de dobândă la titlurile de stat cu scadenţă 10 ani a înregistrat o creştere cu 7,5% în a treia săptămână din luna august, ajungând la 4,075%, cel mai ridicat nivel de la finalul lunii mai a anului curent, conform unei analize realizate

Fondurile de pensii private obligatorii, dar şi cele facultative au înregistrat creşteri considerabile în ultimul an, potribvit ultimelor raportări ale Autgorităţii de Supraveghere Financiară

Cele şapte fonduri de pensii private Pilon II au încheiat luna iulie din 2020 cu active totale de aproximativ 66,3 mi­liarde de lei, în creştere cu 4 mi­liarde de la începutul anului, arată cele mai recente date ale Autorităţii de Supraveghere

Primul adolescent care a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus era în categoria de vârstă 10-18 ani, protrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS). Este vorba despre primul caz de deces în această categorie de vârstă, înregistrat

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – MEC – împreună cu Televizunea Română derulează începând de luni, 24 august, un program de pregătire a cadrelor didactice pentru susţinerea online a

Aproximativ 95.700 de persoane, cetățeni români și străini, au trecut prin punctele de frontieră de la nivelul întregii țări, în ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului General al Poliției

Sunt cele mai surprinzătoare imagini ale verii, de pe litoralul românesc! Văduva celui supranumit ”Regele imobiliarelor”, afaceristul care a murit, lovit de tren, în urmă cu șapte ani, a „răvășit” plaja milionarilor din Mamaia.

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (simbol bursier EFO), administratorul mai multor spaţii de cazare în staţiuni precum Eforie Nord, Eforie Sud, Venus, Saturn şi Neptun, a anunţat luni la Bursă că administratorii societăţii l-au numit

Hanu Ancuţei, una dintre destinaţiile turistice cele mai cunoscute din zona Moldovei, a făcut în 2019 profit de 7,3 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 8,2 milioane de lei, în uşoară scădere faţă de anul precedent, potrivit datelor

România a confirmat în ultimele 24 de ore 825 de cazuri noi de COVID-19, fiind înregistrate 6.491 de teste. Totodată, potrivit bilanțului Grupului de Comunicare Strategică, alte 37 de persoane și-au pierdut viața din cauza virusului. România se

Renumitul academician Emilian Popescu a murit marți, la vârsta de 92 de ani, anunță basilica.ro. Între distincțiile care i-au fost acordate de-a lungul vieții se numără Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer, în 2004, iar doi ani mai

Australianul care, la 15 martie, a ucis 51 de persoane și a rănit alte câteva zeci în două moschei din Christchurch, a compărut luni, 24 august, în fața Înaltei Curți de Justiție, informează BBC. Scenele din fața sălii de judecată,

După ce un oficial al guvernului german a declarat mai devreme că este “destul de probabil” ca opozantul rus Aleksei Navalnîi, spitalizat în comă la Berlin, să fi fost otrăvit, medicii care îl tratează au confirmat azi această

Un tânăr de 36 de ani murit marţi, iar un altul a ajuns la spital după ce s-au înecat pe plaja Corbu. Probleme şi la

Atletul Usain Bolt, 34 de ani, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Bolt, medaliat olimpic de 8 ori, a fost testat pentru coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv. Acesta se află în izolare acasă, în Jamaica, după ce săptămâna trecută a

Jamaicanul Usain Bolt, cel mai rapid om din lume, a intrat în carantină la doar câteva zile după petrecerea organizată, vineri, cu ocazia aniversării vârstei de 34 de ani, potrivit The Guardian. Ministerul Sănătății din Jamaica a declarat luni

Concivia Brăila (simbol bursier COKJ), companie de construcţii cu 12,3 milioane lei capitalizare, a încheiat primul semestru al anului 2020 cu un profit net de 5,85 milioane de lei, în creştere cu 107,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a făcut spectacol într-o conferință de presă organizată înainte de super meciul cu Dinamo Zagreb, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor. CFR Cluj – Dinamo Zagreb se joacă miercuri, 26 august,