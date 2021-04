Monica Gabor, în postura de ai plăti din buzunar datoriile lui Irinel Columbeanu?! Fostul milionar are de dat sume colosale la stat 04.04.2021

04.04.2021 Monica Gabor, în postura de ai plăti din buzunar datoriile lui Irinel Columbeanu?! Fostul milionar are de dat sume colosale la stat Monica Gabor ar putea să fie obligată de lege să achite o parte din datoriile unei firme în care a fost acționară împreună cu soțul ei, Irinel Columbeanu, acum ajuns „la sapă de lemn”. Se […] The post Monica Gabor, în postura de ai



Monica Gabor, în postura de ai plăti din buzunar datoriile lui Irinel Columbeanu?! Fostul milionar are de dat sume colosale la stat

Monica Gabor ar putea să fie obligată de lege să achite o parte din datoriile unei firme în care a fost acționară împreună cu soțul ei, Irinel Columbeanu, acum ajuns „la sapă de lemn”. Se […] The post Monica Gabor, în postura de ai plăti din buzunar datoriile lui Irinel Columbeanu?! Fostul milionar are de dat sume colosale la stat appeared first on Cancan.

Monica Gabor, în postura de ai plăti din buzunar datoriile lui Irinel Columbeanu?! Fostul milionar are de dat sume colosale la stat

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

V-aţi imaginat până acum o situaţie în care un comerciant este nevoit să plătească un cum­părător pentru a-i achizi­ţiona marfa de la raft? Practic clientul să primească bani pentru că achizi­ţionează produsul şi nu

Andreea Comşa, managing director al agenţiei imobiliare Premier Estate, crede că piaţa tranzacţiilor cu apartamente va pierde teren, în special componenta veche a acesteia, însă apartamentele noi nu se vor putea ieftini cu mai mult de 5% poate

Slovenia va oferi garanţii de stat, în valoare totală de două miliarde de euro, pentru împrumuturile acordate companiilor afectate de pandemia de coronavirus, a anunţat ministrul de Finanţe

Organizaţia Mondială a Sănătăţii anunţă că nu există niciun caz confirmat de COVID-19 transmis prin alimente sau prin ambalaje şi face câteva recomandări pentru a face cumpărăturile în siguranţă. Când mergeți la cumpărături,

COVID-19 ameninţă principiile de bază ale UE, ridicând semne de întrebare cu privire la viabilitatea unui sistem economic clădit pe baza migraţiei fără graniţe şi a unei pieţe unice care leagă oferta de forţă de muncă cu

Belgia are un plan aparte pentru combaterea pandemiei de coronavirus, după relaxarea restricțiilor: angajarea a 2.000 de detectivi care să dea de urma persoanelor care au venit în contact cu bolnavii de COVID și să le convingă să se testeze.

Purcari (WINE), companie vinicolă regională şi care cuprinde o familie de patru vinării, în Republica Moldova şi în România, a anunţat într-o prezentare către investitori că veniturile pe T1/2020 s-au majorat cu 9% faţă de acelaşi

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, joi, proiectul de lege depus de PSD pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni împotriva COVID-19. Toate partidele au susţinut proiectul, care a fost adoptat cu 312 voturi

Un mare oraș chinez a adoptat măsuri drastice de carantină împotriva noului coronavirus, după ce un nou focar a fost detectat acolo. Peste 70 de persoane au fost infectate și peste 4.000 sunt testate în Harbin, oraş care a fost pus în

Specialiștii de la Universitatea Oxford din Marea Britanie au testat deja primii doi pacienți, vaccinîndu-i împotriva noului coronavirus. Nu mai puțin de 800 de persoane s-au înscris, ca voluntari, pentru a deveni subiecți în studiul respectiv,

Mihai Cioltea, românul de 42 de ani care s-a ocupat timp de opt ani de expansiunea grupului Inditex, proprietarul Zara, în România, Kazahstan şi Rusia, a intrat în antreprenoriat în noiembrie 2018 pariind pe un segment în plină dezvoltare, cel al

Producătorii de medicamente cer Guvernului adoptarea rapidă a Legii vaccinării, dar și reluarea programelor naționale de vaccinare suspendate în perioada pandemiei de coronavirus. Numai o imunizare corectă și constantă poate combate cu succes

Argentinianul Lionel Messi, atacantul echipei FC Barcelona, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii din ultimii 25 de ani, de către revista britanică FourFourTwo. Messi este "un pretendent la

Livrările globale de petrol ar putea scădea cu 6,3% până în 2030, comparativ cu estimările anterioare. Cauza o reprezintă întârzierea investițiilor ce ar fi trebuit efectuate de

Consiliul Fiscal (CF), în cadrul opiniei asupra rectificării bugetare, arată că ar trebui să se aibă în vedere două scenarii ale evoluţiei macroeconomice în România în 2020: unul în care economia se contractează între 4% şi 6% în 2020,

Federația Suedeză de Fotbal consideră că UEFA a greșit când a decis să nu pedepsească România după scandalul cu o imaginată tentă rasistă petrecut în cadrul meciului din preliminariile pentru EURO 2020, dintre România și Suedia (scor

Ioan Filip, preşedintele Taparo, al doilea cel mai mare producător de mo­bilă de pe plan local, consideră că mo­mentul crizei ge­nerate de pan­de­mia de COVID-19 poate fi privit de către antreprenori şi din per­s­pectiva unor noi

Ministrul muncii, Violeta Alexandru, anunţă că statul nu va mai putea susţine plata şomajului tehnic după ridicarea stării de urgenţă, însă Guvernul lucrează la un alt plan de măsuri pentru angajaţi. După 15 mai, când se va ridica starea

O asistentă de la Unitatea de Primiri Urgenţe a SJU Ploieşti a fost confirmată cu COVID-19, la testarea rapidă. Femeia a tuşit la ieşirea din tură, şi imediat i-au fost recoltate probe care au

Spre deosebire de cei interesaţi de achiziţii, care sunt mai dispuşi să amâne încheierea unei tranzacţii, o treime dintre potenţialii chiriaşi spun că nu pot face acest