Monica Bârlădeanu a dat lovitura şi a “trădat” Pro TV! Actriţa din Vlad a semnat cu Antena 1 11.03.2022

11.03.2022 Monica Bârlădeanu a dat lovitura şi a “trădat” Pro TV! Actriţa din Vlad a semnat cu Antena 1 Actrița Monica Bârlădeanu a „bătut palma” cu concurența. Fanii o vor putea vedea în unul dintre cele mai populare emisiuni de la Antena 1, din postura de jurat! S-a arătat foarte entuaziasmată de felul în […] The post Monica



Monica Bârlădeanu a dat lovitura şi a “trădat” Pro TV! Actriţa din Vlad a semnat cu Antena 1

Actrița Monica Bârlădeanu a „bătut palma” cu concurența. Fanii o vor putea vedea în unul dintre cele mai populare emisiuni de la Antena 1, din postura de jurat! S-a arătat foarte entuaziasmată de felul în […] The post Monica Bârlădeanu a dat lovitura şi a “trădat” Pro TV! Actriţa din Vlad a semnat cu Antena 1 appeared first on Cancan.

Monica Bârlădeanu a dat lovitura şi a “trădat” Pro TV! Actriţa din Vlad a semnat cu Antena 1

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Confederația Generală a Muncii-Uniunea Generală a Sindicatelor din România (CGM-UGSR) a dat publicității ieri o scrisoare deschisă adresată Procurorului General al României, Gabriela Scutea, prin care

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat, miercuri, că raportul preliminar al comisiei care face verificări privind raportarea deceselor de COVID-19 arată că "există diferenţe". "Nu ştim încă exact care sunt cauzele, dar există

Asistenţa din partea personalului va rămâne în continuare prezentă, pentru cei care au nevoie, spun reprezentanţii Auchan. Reţeaua are în total în România aproape 10.000 de

Dan Diaconescu e pus pe treabă! Tocmai a făcut marele anunț și este vorba despre un cinematograf virtual pe care-l lansează în premieră. Este, după cum fostul OTV-ist spune, micul lui univers. Dan Diaconescu a […] The post Dan Diaconescu

Valoarea totală a unui coş de cumpărături pentru Săr­bă­torile Pascale din 2021, care cuprinde carne de miel, de vită şi de pui, ouă, cozonac, legume, ulei şi lactate, se ridică la 180 de lei, nivel similar celui de anul trecut, potrivit

Costi Alecu, ex-asociatul lui Răzvan – soțul Deliei – și fost iubit al cunoscutei prezentatoare TV Andra Trandaș, va fi extrădat în SUA. Cel cunoscut drept “Regele criptomonedelor” ar fi înșelat mai mulți cetățeni americani

L'Om Gigi: Linii_Trasee_Semne_Sensuri Conferințele Teatrului Național București prezentate publicului Italian Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Teatrul Național București “Ion

Statul român, acţionar majoritar la Transelectrica, a solicitat companiei convocarea unei noi adunări generale a acţionarilor pentru a aproba situaţiile financiare pe 2020 şi distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31 decembrie,

Consilierii USR PLUS amenință că nu votează astăzi, bugetul Capitalei, dacă viceprimarul Horia Tomescu, omul lui Vlad Voiculescu, nu primește drept de semnătură pentru a decide soarta spitalelor din

Judecătorii vor să afle dacă Daniel Gabriel Husein, zis „Dasaev”, judecat pentru tentativă de omor calificat, minte în legătură cu ceea ce s-a întâmplat într-un club din Brăila în 2018, când doi sportivi americani au fost

Legea care face dreptate pensionarilor a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis, a anunţat joi ministrul Muncii, Raluca Turcan, precizând că, în cazul recalculărilor greşelile apar tocmai pentru că s-au făcut „cu pixul pe

Horoscop 30 aprilie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 30 aprilie 2021:

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 în Republica Moldova a ajuns la 250.508, după ce joi, 29 aprilie, au fost înregistrate 370 de cazuri, în urma procesării a 4.262 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 15 de persoane au fost răpuse de

Fostul internațional Ciprian Marica a criticat conducerea Federației Române de Fotbal, în termeni extrem de

Explozie a preţului cărnii de miel, cu câteva zile înainte de sărbătorile Paştelui, în magazinele şi pieţele din

Vânzările online de produse de înfrumuseţare este de aşteptat să crească în România până la circa 190 mil. dolari la finalul lui 2021, cu 47% mai mari decât în 2019, ultimul an de dinainte de

Prim-vicepreşedintele executiv al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoş Răducan, a declarat pentru news.ro că hotelierii de pe litoral au pregătit 25.000 de locuri de cazare, iar alți aproximativ 10.000 de turiști vor sta

Economia Uniunii Europene a înregistrat o scădere de 0,4% în primul trimestru al anului 2021, iar, în zona euro, scăderea este de 0,6%, în contextul menţinerii restricţiilor antiepidemice, conform

Chindia s-a impus la Arad, 1-0 cu UTA, iar elevii lui Emil Săndoi continuă forma excelentă din play-out. Prima repriză a început cu oaspeții în atac, iar în minutul 15 Celea centrat în careu, dar Iacob a ajuns târziu la minge și nu a putut s-o

Ungaria a relaxat restricţiile anti-COVID, după ce a ajuns la o rată de imunizare de 40%, iar la băile termale Szechenyi din Budapesta s-au format cozi, însă doar cei cu carduri de imunitate, care au făcut dovada vaccinării, au putut intra,