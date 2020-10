Moneda euro va avea o variantă digitală 05.10.2020

05.10.2020 Moneda euro va avea o variantă digitală Banca Centrală Europeană (BCE) lucrează intens pentru lansarea unei monede euro digitale, care va funcționa în paralel cu plățile în numerar, anunță instituția, citată de zf.ro. „Un euro digital ar fi o formă electronică a monedei



Moneda euro va avea o variantă digitală

Banca Centrală Europeană (BCE) lucrează intens pentru lansarea unei monede euro digitale, care va funcționa în paralel cu plățile în numerar, anunță instituția, citată de zf.ro. „Un euro digital ar fi o formă electronică a monedei emise de Banca Centrală, care, la fel ca bancnotele, ne va permite tuturor, persoane fizice şi companii, să efectuăm […]

Moneda euro va avea o variantă digitală

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a anunţat vineri că a prezentat Biroului Electoral Central (BEC) aplicaţiile informatice pentru alegerile prezidenţiale şi este în desfăşurare etapa de evaluare şi

La sediul din Călăraşi al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Mariana Vişan, director adjunct Organism Intermediar POR, şi Constantin Corbu, primarul comunei Grădiştea, au semnat, vineri, 18 octombrie, contractul de finanţare

Compania indiană Tech Mahindra, furnizor de servicii şi soluţii de transformare digitală, consultanţă şi remodelarea proceselor de business prin soluţii IT, cu afaceri anuale de 5 mld.dolari, a deschis primul său centru de dezvoltare din

La scurt timp după startul acestui sezon, CFR Cluj, dar şi prima reprezentativă au primt o lovitură grea: George Ţucudean a fost nevoit să se retragă temporar din

Lacina Traore, 29 de ani, ivorianul din atacul CFR-ului, a făcut uitate evoluțiile modeste pe care le-a avut de la revenirea în „Gruia”. Contra Craiovei, acesta a deschis scorul în minutul 70. Omrani a închis tabela opt minute mai târziu, iar

Judecătorul spaniol Manuel Garcia Castellon a ordonat închiderea paginilor de web ale platformei de internet Tsunami Democratic, care a contribuit la chemarea la amplele manifestaţii pro-independenţă ce au loc

Copiii mai au puţin de aşteptat până la prima vacanţă. Preşcolarii şi elevii din învăţământul primar vor primi vacanţă de sâmbătă, 26 octombrie, până duminică, 3

Mii de consumatori rămân fără energie electrică în perioada 21-25 octombrie din cauza lucrărilor de reparaţii la reţea, efectuate de E-Distribuţie

Piaţa a crescut constant, an de an, din momentul în care am început noi să o studiem, din 2014, de la 1,6 mld.euro (2015-2 mld euro, 2016-2,5 mld.euro, 2017 -3 mld.euro) la 3,3 mld.euro în 2018 şi 3,6 mld.euro în 2019, a declarat Paul Voicu,

Un jandarm din Scorniceşti s-a împuşcat cu pistolul din dotare, în mâna stângă, în timp de încărca armamentul, a confirmat luni purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Olt,

Directorul general interimar al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), ambasadorul român Cornel Feruţă, şi înaltul diplomat argentinian Rafael Grossi au rămas singuri în cursa pentru ocuparea

Un şofer în vârstă de 54 de ani din municipiul Giurgiu a decedat marţi pe DN 41, în comuna Greaca, după ce ar fi adormit la volan, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu

Alexandru Reff, country managing partner la Deloitte România şi Moldova, a spus în cadrul evenimentului ZF „Ce ne rezervă viitorul Europei într-o lume a tensiunilor şi a schimbărilor

Denis Crișan, legitimat la Academia de Fotbal U Cluj Luceafărul a fost desemnat cel mai bun jucător de fotbal din lume, în cadrul Campionatului Mondial al Copiilor, Danone Nations Cup, care s-a desfășurat în perioada 9-12 octombrie (a.c) la

Jurnalistul italian Gianluigi Nuzzi afirmă în ultima sa carte despre Vatican că donaţiile către Biserica Catolică s-au subţiat în urma scandalurilor de abuz sexual care au erodat credinţa în Sfântul Scaun. Mai mult, acesta afirmă că

Preşedintele PSD şi candidatul la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat miercuri, în cadrul unei întâlniri electorale în comuna suceveană Hînţăşti, că avem o ţară dezbinată pentru

Horoscop Berbec. Eşti împins de la spate de nişte termene limită care te irită la culme, dar în loc să stai şi să comentezi graba cu care trebuie să te mişti, mai bine ai profita de fiecare clipă pentru a

River Plate e în finala Copei Libertadores, pentru al al doilea an la rând. După victoria cu 2-0 în tur, „Milionarii” au pierdut în deplasare, 0-1. Marcelo Gallardo nu e doar antrenorul lor. E sufletul echipei. Superclásico e al lui River

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, miercuri, că toate propunerile USR sunt "neserioase" şi "neprofesioniste". "Propunerea (de a se renunţa la pensiile speciale - n.r.) mi se pare, ca

Partidul Socialiştilor a folosit bani din offshore pentru finanţarea campaniei electorale pentru prezidenţiale în 2016. Banii au fost „spălaţi” de mai multe persoane fizice şi juridice care au legătură, direct sau indirect, cu PSRM.