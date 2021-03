Momente de panică pentru Nicole Cherry. Artista a rămas blocată în lift 23.03.2021

23.03.2021 Momente de panică pentru Nicole Cherry. Artista a rămas blocată în lift Nicole Cherry a trecut prin momente de groază! Artista a rămas blocată în lift și a apăsat butonul de alarmă. Cântăreața a avut parte de o experiență extrem de neplăcută. Nicole Cherry își ține la […] The post Momente de panică



Momente de panică pentru Nicole Cherry. Artista a rămas blocată în lift

Nicole Cherry a trecut prin momente de groază! Artista a rămas blocată în lift și a apăsat butonul de alarmă. Cântăreața a avut parte de o experiență extrem de neplăcută. Nicole Cherry își ține la […] The post Momente de panică pentru Nicole Cherry. Artista a rămas blocată în lift appeared first on Cancan.

Momente de panică pentru Nicole Cherry. Artista a rămas blocată în lift

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vremea 2 aprilie - Vremea se menține deosebit de rece în aceste

Angajat al Spitalului Județean din Suceava, Anatol Burlacioc este unul dintre puținii doctori care s-au ridicat, ”de când Flutur l-a pus manager pe Rîmbu”, împotriva a ceea ce el numește ”abuzurile unor oameni care au instaurat la

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că din această seară de la ora 23.00 se suspendă pentru 14 zile zborurile din ţările spre și dinspre Austria, Elveția, Belgia, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia și Iran pentru limitarea

Andrei Rogoz, medic de boli infecțioase la Spitalul “Matei Balș” din Capitală, susține că nu vom scăpa de COVID-19 nici iarna viitoare, fiind de părere că în România vor exista două vârfuri ale pandemiei. VEZI AICI: ANDREI, FRATELE DANEI

Premierul Ion Chicu a anunţat luni, 6 aprilie, că persoanele cu simptome uşoare de infectare cu COVID-19 vor fi tratate la domiciliu. Excepţie vor face cetăţenii care au alte boli cronice, chiar dacă manifestă şi simptome uşoare de contaminare

Normele metodologice care clarifică modul de aplicare a ordonanţei Guvernului privind amânarea la plată a ratelor la credite au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, după ce au fost aprobate săptămâna trecută, joi, de Executiv.

În următoarea jumătate de secol, oamenii vor întreţine în mod regulat relaţii sexuale cu roboţi, de care unii se vor şi îndrăgosti, afirmă Helen Driscoll, psiholog la Universitatea din Sunderland, Marea Britanie, potrivit Science

Zeci de persoane stau la coadă ore în şir la sediul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) din Sectorul 2 al Capitalei, fără să poată păstra distanţa de siguranţă între ele. Oamenii se înghesuie la gardul instituţiei pentru a primi

În Italia, vârsta medie după primele 10.000 de decese a fost de 78 de ani, iar în Spania, doar 5% din cei 12.500 de oameni dispăruți au avut sub 70 de ani Pe lista celor peste 160 de morți în România (datele se schimbă rapid) din cauza

Angela Merkel a revenit la birou, după o perioadă de autoizolare, în contextul în care un înalt consilier guvernamental a declarat că măsurile de încetinire a răspândirii coronavirusului funcţionează. Merkel fusese testată negativ la trei

Natura a reînviat, grădinile s-au umplut de zarzavaturi, organismul uman simte nevoia să revină la alimentația bazată pe verdețuri și, după 40 de zile de post, în care oricum mesele sunt bazate mai mult

Este că vrei să te bucuri în fiecare zi de sentimentul că simți norocul SuperAproape de tine?! Și că... surprinzător de des te poți întâlni cu el? Poți face asta în fiecare zi pe site-ul Superbet unde ai la dispoziție Super Spin! Dacă ai

Clădirile Parlamentului European de la Strasbourg vor găzdui un centru de depistare şi un centru de consultanţă COVID-19, a anunţat secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amélie de Montchalin, transmite AFP. „Am făcut posibil

Izolare… creativă! Așa s-ar putea numi această perioadă pentru Matei Dima care a luat o decizie importantă după succesul filmului “Miami Bici” în care a jucat alături de Codin Maticiuc. Artistul a început deja lucrul la o nouă

Un poliţist care a făcut parte din escorta şefului guvernului italian Giuseppe Conte a murit sâmbătă din cauza infectării cu noul coronavirus, a anunţat poliţia italiană, relatează AFP, citat de

Netflix a decis sporirea măsurile de securitate, pentru a împiedica copiii să vizioneze filme neadecvate vârstei lor. Odată cu izbucnirea epidemie de coronavirus tot mai mulți oameni au ales să apeleze la serviciile platformei de streaming pentru

Trei cazuri au fost confirmate cu noul Covid-19 într-un sat din județul Vaslui, după mai multe întruniri organizate de membrii cultului penticostal din localitate. „Acum avem 3 persoane depistate pozitiv,

Cetăţenii din judeţul Vaslui vor avea obligativitatea să iasă din case doar dacă vor avea nasul şi gura acoperite cu măşti de protecţie sau alte materiale textile, au decis membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU),

3,3 miliarde de oameni, reprezentând 81% din forța de muncă globală, au locul de muncă închis sau oprit parțial, conform Organizației Internaționale a Muncii (OIM), agenție a Națiunilor Unite, citată

Piaţa valutară a fost animată în primul trimestru (T1) din 2020, jucătorii de pe această piaţă derulând în medie tran­zacţii zilnice de aproa­pe 1,63 mld. euro, în creştere cu circa 2% comparativ cu operaţiunile din T1/2019, după cum