Momente de panică la bordul unei aeronave care se îndrepta spre România. Avionul, la un pas să ia foc în zbor 18.01.2023

18.01.2023 Momente de panică la bordul unei aeronave care se îndrepta spre România. Avionul, la un pas să ia foc în zbor Au fost clipe de panică la bordul unei aeronave ce zbura de la Amsterdam la București. Au apărut unele probleme tehnice în timpul zborului, iar avionul era să ia foc. Alarma a fost dată după […] The post Momente de panică la bordul unei



Momente de panică la bordul unei aeronave care se îndrepta spre România. Avionul, la un pas să ia foc în zbor

Au fost clipe de panică la bordul unei aeronave ce zbura de la Amsterdam la București. Au apărut unele probleme tehnice în timpul zborului, iar avionul era să ia foc. Alarma a fost dată după […] The post Momente de panică la bordul unei aeronave care se îndrepta spre România. Avionul, la un pas să ia foc în zbor appeared first on Cancan.

Momente de panică la bordul unei aeronave care se îndrepta spre România. Avionul, la un pas să ia foc în zbor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat în vârstă de 75 de ani, din localitatea Comişani, din Dâmboviţa, a ajuns în stare gravă la spital, lovit de osia de la tractor. Acesta dezasambla un tractor în curtea locuinţei, iar osia era suspendată cu şufa de o

România a ajuns la 2.550.348 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în bilanțul de ieri, 12 februarie, au fost raportate 18.751 de noi îmbolnăviri. La ora 11:00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de

Cadavrul unui bărbat a fost descoperitm sâmbătă, la maul mării, în stațiunea Eforie Nord, informează Poliția

Piaţa interbancară a în­ce­put anul 2022 pe ex­ce­dent de lichiditate, iar sur­plu­sul a fost de 1,9 mld. lei, după ce în decembrie 2021 a fost pe deficit de aproximativ 4,7 mld. lei, după cum reiese din datele Băncii

Realitateadinpnl.net. Invitat: Mario De

Instalat de curând la cârma Naţionalei, Edward Iordănescu a precizat că va restrânge aria de selecţie a jucătorilor, procesul de alegere a acestora urmând să fie mai strict decât

Comisia Europeană a autorizat, joi, promovarea greierelui de casă (Acheta domesticus) ca aliment nou în

Simona Halep (30 ani, 22 WTA) va debuta luni la turneul din Dubai, împotriva lui Alison Riske (31 ani, 55 WTA). Duelul va fi Live pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport. ​​Organizatorii turneului de la Dubai, competiție de categorie WTA 500,

Duminică seară a fost cutremur în România. În ce zonă s-a resimțit cel mai tare seismul? În ziua de 13 Februarie 2022, la ora 19:18:12 (ora locală a României), s-a produs în Crișana, Arad un […] The post Cutremur în România, duminică

În această săptămână sunt aşteptate să publice rezultatele financiare preliminare aferente anului 2021 nu mai puţin de 18 companii listate la Bursa de la Bucureşti, potrivit datelor agregate de ZF de la

Eduard Novak (45 de ani), ministrul Sportului în România, l-a lăudat pe maghiarul Shaoang Liu (23), care a adus prima medalie de aur individuală a Ungariei la Jocurile Olimpice de iarnă. În această după-amiază, Shaoang Liu, născut din tată

După ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis duminică seară că premierul este cel care face „prima evaluare” a miniștrilor, iar el nu îi poate cere ceea ce este evident, când a fost întrebat despre Virgil Popescu, guvernul a

Dr. Dre, Snopp Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar și 50 Cent au creat un spectacol de zile mari în pauza Superbowl LVI, câștigat de Los Angeles Rams, 23-20 cu Cincinnati Bengals. Show-ul din pauza finalei NFL, disputate pe SoFi

RCS RDS este una dintre cele mai mari companii de servicii de telecomunicații din România, cu mii de angajați. Surprinzător, salariile sunt medii, în condițiile în care prețurile la alimente au explodat în ultimele luni. […] The post Ce

Majoritatea legumelor din Matca se vând în piaţa angro din localitate, iar, vara şi toamna, castra­veţii de tip cornichon, în cantităţi însemnate, dar şi roşii, ardei, vinete şi varză, în cantităţi mai mici, sunt exportate, potrivit

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat că o Asociere de constructori turci a ofertat luni pentru proiectarea şi execuţia secţiunii lipsă din Autostrada

Rubla rusească s-a depreciat ieri la cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni, dar şi-a revenit, fiind prinsă în vârtejul tensiunilor provocate de mobilizarea masivă a armatei Rusiei la graniţele cu Ucraina într-o săptămână

Dominaţia Marii Britanii asupra arhipelagului Chagos a fost contestată oficial, luni, după ce ambasadorul Mauritian la ONU, Jagdish Koonjul, a ridicat drapelul ţării sale, pe una din insulele şi a cântat imnul nţional, în cadrul unei

Surse din club FCSB îi atribuie lui Gigi Becali decizia surprinzătoare de schimbare a tacticii în pauza meciului cu Chindia într-una „neortodoxă”. „Dacă el a făcut așa ceva, a trecut și de nivelul licenței Pro!”, glumește Ilie

Avertismentele SUA şi ale aliaţilor apropiaţi privind iminenţa unei invazii ruse în Ucraina riscă să aibă rezultatul consolidării poziţiei preşedintelui Vladimir Putin, care utilizează presiuni intense în negocierile cu NATO, afirmă