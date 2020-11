Moment şocant la TV: Moderatorul a întrerupt ameninţările unui fan-acţionar de la Dinamo 25.11.2020

25.11.2020 Moment şocant la TV: Moderatorul a întrerupt ameninţările unui fan-acţionar de la Dinamo Formaţia din „Ştefan cel Mare“ se prăbuşeşte şi, la ce se vede în acest moment, poate deveni următorul colos din fotbalul românesc, după Rapid sau Poli Timişoara, care va fi lovit de



Moment şocant la TV: Moderatorul a întrerupt ameninţările unui fan-acţionar de la Dinamo

Formaţia din „Ştefan cel Mare“ se prăbuşeşte şi, la ce se vede în acest moment, poate deveni următorul colos din fotbalul românesc, după Rapid sau Poli Timişoara, care va fi lovit de faliment.

Moment şocant la TV: Moderatorul a întrerupt ameninţările unui fan-acţionar de la Dinamo

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de viscol pentru zona montană înaltă din 12 judeţe şi depunere de strat consistent de zăpadă, valabilă de joi, ora 2:00,

Camera Deputaţilor a adoptat, ieri, legea pentru „continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene“, adică achiziţionarea a încă cinci avioane de luptă F-16 Fighting Falcon care vor ajunge la Baza Aeriană Borcea şi vor completa

Conform unei propuneri de modificare legislativă, poliţiştii sunt singurii angajaţi ai MAI care vor fi excluşi de pe lista beneficiarilor de pensii speciale, urmând ca jandarmii şi pompierii să rămână cu aceste privilegii. Pensii speciale vor

Guvernul îşi asumă joi răspunderea în Parlament pe legile privind prorogarea unor termene în Justiţie, abrogarea OUG 51/ 2019 şi instituirea unor plafoane pentru cheltuieli

„Apa va fi necesară mereu, cu cât trece timpul, cu atât apele pure vor fi mai valoroase pentru că vor fi mai puţine“. Miza? O industrie globală care în 5 ani va creşte cu 30 mld. euro şi va ajunge la 175 mld.

Furnizorul de soluţii de comerţ electronic 2Checkout a finalizat recent extinderea birourilor din Bucureşti, în zona Pipera, după ce echipa a ajuns la 340 de angajaţi, peste nivelul estimat la începutul

După ce a căzut în liga a treia cu Skeid, Tom Nordlie, 57 de ani, a fost chemat să o salveze pe Lillestrøm. Și a pierdut barajul din prima ligă deși a avut 4-0 în minutul 61 al returului! Tom Nordlie este un caz rarisim. În vârstă de 57 de

Un bărbat de 57 de ani dintr-o comună din Constanţa şi-a bătut, miercuri seară, soţia cu un obiect din lemn, iar joi şi-a dat seama că aceasta nu mai respiră. Şi-a sunat fiul, care a alertat autorităţile. Potrivit reprezentanţilor

„Consiliul Fiscal subliniază neconcordanţa între dezideratul de consolidare bugetară şi persistenţa tentativelor de relaxare

Adrian Sînă, solistul Akcent, participă la concerte în Pakistan cu cheltuieli suportate de guvernul de la Islamabad și apare pe Twitter și Instagram alături de generalii pakistanezi, reproducând fraze-slogan, folosite de PR-ul Pakistanului în

Klaus Iohannis a declarat, vineri, că rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este „foarte bun” pentru românii care locuiesc acolo. „Acest rezultat e foarte bun pentru românii din Marea Britanie, pentru că premierul

Telespectatorii au decis vineri seară cine sunt cei patru finalişti ai celui de-al nouălea sezon „Vocea

România are nevoie de programe de stimulare a capitalului autohton inspi­rate din modelul Poloniei, arată o analiză realizată de Frames în cola­borare cu Agenţia de Consultanţă pentru Dezvol­tarea Afacerilor

Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital. Conducatorul unui auto care de deplasa pe Sos.Fundeni dinspre Colentina catre Pantelimon, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului 134, a pierdut controlul asupra directiei

Au trecut 3 săptămâni de când o navă cu 14 mii de oi la bord s-a scufundat în Portul Midia. Dar încă plutesc oi în Marea Neagră. Nici până acum autorităţile nu au reuşit să îndepărteze pericolul. Autoritatea Navală colaborează cu

Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Mărăcineanu, a fost agresată verbal pe un stadion, în timp ce asista vineri seară alături de câţiva apropiaţi la un meci din liga a 3-a franceză de fotbal, între Red

Royal Antwerp, formația lui Ladislau Boloni, a câștigat in-extremis cu Eupen, scor 1-0, în etapa a 19-a din campionatul Belgiei. Deși înfrunta o echipă din jumătatea inferioară a clasamentului, Antwerp n-a avut cel mai facil meci și a

FIFA a amendat-o pe FC U Craiova 1948, echipa din Liga a III-a finanțată de Adrian Mititelu, și a obligat-o să plătească despăgubiri consistente, de aproximativ 76.000 de euro! Totuși, patronul oltean n-a mai atacat decizia cu recurs, pentru că

Duhovnicul lui Vasile Burtea, tânărul care s-a sinucis în Buzău, este îngenuncheat de durere. La câteva ore după ce a aflat că băiatul de 18 ani și-a pus capăt zilelor, el a transmis un mesajul cutremurător. Preotul Sorin Gavriloiu și-a

Preşedintele Pro România, fostul premier Victor Ponta, afirmă că nu vor fi alegeri locale pentru primari în două tururi de scrutin şi nici preşedinţii de consilii judeţene nu vor fi aleşi de