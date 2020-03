Moment istoric în Parlament. Noul Guvern va fi votat în absenţă. Audierea miniştrilor, prin videoconferinţă. Vot de acasă pe viitor 13.03.2020

Guvernul Orban va fi învestit fără să fie prezent în Parlament, pe motiv de coronavirus. Miniştrii vor fi audiaţi prin teleconferinţă, în timp ce premierul va rămâne izolat la Vila Lac, reşedinţa sa de boală. Votul nu va avea loc în plenul Parlamentului, ci într-o sală mai mica, igienizată. Aleşii vor modifica sâmbătă şi Regulamentul Parlamentului, astfel încât, pe viitor, senatorii şi deputaţii să voteze de acasă, pe tablete securizate de STS

