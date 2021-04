Moment amuzant! Ce a observat un agent imobiliar într-o fotografie făcută la una dintre casele care s-a ocupat: “Iubesc acea persoană” 03.04.2021

Un agent imobiliar a fost pus într-o situație tare amuzantă… fără voia lui! În timp ce era la serviciu el a observat un detaliu "cu greutate" într-o fotografie făcută la una dintre casele care s-a

Moment amuzant! Ce a observat un agent imobiliar într-o fotografie făcută la una dintre casele care s-a ocupat: “Iubesc acea persoană”

Unul dintre cei mai îndrăgiţi interpreţi de muzică populară din România a fost ucis de noul coronavirus. Nelu Bălăşoiu, care a deţinut o fermă în Bărăgan, în comuna Jegălia, se afla de mai mult timp la un centru de îngrijire pentru

Cimitirul din comuna Piscu, județul Galați, a fost devastat, când oamenii sărbătoreau Paştele acasă. Mai multe cruci şi coroane de flori au fost rupte şi împrăştiate prin cimitir, iar Poliţia a început

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Timişoara a decis să instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie şi a mănuşilor. Primarul Nicolae Robu ameninţă cu amenzi după o perioadă de trei zile de

O echipă medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a făcut, în ultima perioadă, 11 intervenţii chirurgicale la pacienţi care sunt fie confirmaţi cu virusul COVID-19, fie suspecţi în

V-aţi imaginat până acum o situaţie în care un comerciant este nevoit să plătească un cum­părător pentru a-i achizi­ţiona marfa de la raft? Practic clientul să primească bani pentru că achizi­ţionează produsul şi nu

Un bărbat de 95 de ani a fost găsit carbonizat în locuința sa din comuna Petrova, Maramureș, de pompierii care au intervenit pentru stingerea unui incendiu, a precizat, miercuri, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Oana Alexa Gonzci, citată

Poliţiştii, însoţiţi de jandarmi, au depistat, în comuna Pechea, la locuinţa unui bărbat, de pe strada Covurlui, 16 persoane care nu au putut justifica motivul prezenţei lor la adresa

Zborurile charter spre Germania care duc muncitori la lucru în agricultură vor continua până în 17 mai, a anunțat, miercuri, directorul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo, citat de Mediafax. Cursele charter de

ASF a decis să suspende tranzacţionarea acţiunilor SIF Transilvania la BVB în şedinţele din 23 şi 24 aprilie în urma respingerii de către instituţie a cererii de numire a lui MIhai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas ca membrii în

COVID-19 ameninţă principiile de bază ale UE, ridicând semne de întrebare cu privire la viabilitatea unui sistem economic clădit pe baza migraţiei fără graniţe şi a unei pieţe unice care leagă oferta de forţă de muncă cu

Primul caz de infectare cu coronavrus la Penitenciarul Giurgiu s-a înregistrat pe 17 aprilie. Cel de-al doilea poliţist cu COVID-19 a fost confirmat miercuri, 22

2020 urma să fie anul diplomaţiei Europa–China, însă odată cu pandemia europenii avertizează cu privire la apariţia unor divergenţe în creştere, potrivit

Belgia are un plan aparte pentru combaterea pandemiei de coronavirus, după relaxarea restricțiilor: angajarea a 2.000 de detectivi care să dea de urma persoanelor care au venit în contact cu bolnavii de COVID și să le convingă să se testeze.

Presa de la Phenian nu a oferit nicio informaţie privind starea sănătăţii lui Kim Jong-un, după ştirile care au circulat încă de ieri, potrivit cărora dictatorul nord-coreean a suferit complicaţii grave în urma unei operaţii cardiovasculare.

Românii care lucrează la o fermă din Germania unde se cultivă sparanghel și-au cerut drepturile. Mai mult, aceștia au susținut că au fost păcăliți. Una au vorbit când au plecat în Germania, la muncă, alta au găsit acolo. (CITEȘTE

Un tânăr de 26 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal şi cu o condamnare la închisoare cu suspendare după ce a sustras un card bancar şi a efectuat trei extrageri de numerar de la un

Un accident de circulaţie spectaculos s-a produs joi pe o şosea din judeţul Vrancea. Un tir încărcat cu nisip s-a răsturnat pe drum şi apoi a ieşit în afara carosabilului. Şoferul a rămas în cabină

Cunoscutul milionar Adrian Marțian se luptă cu Institutul Cantacuzino pentru avizarea produselor dezinfectante pe care dorește să le doneze. Afaceristul e extrem de hotărât să deschidă proces statului, după ce, din documentația depusă la

Polițiștii din Ilfov au recuperat, joi, un tablou echivalat la 100.000 de euro, furat, cu trei luni în urmă, din vila de la Snagov a fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Concret, polițiștii au descins într-o locuință din cartierul

Berbec În acest weekend te bucuri de multă energie pozitivă. Astfel, este momentul perfect pentru a te ocupa de schimările pe care vrei să le faci când vine vorba de stilul tău de