MOL România, primul retailer de carburanţi care intră pe piaţa de aproape 4 mld. euro a mărcilor private: Este un pas care va contribui la dezvoltarea segmentului de vânzări non-fuel 28.07.2022

MOL România, unul dintre cei mai mari jucători din sec­torul petrolier local, spu­ne că segmentul non-fuel joacă un rol cheie în strate­gia de dezvoltare, cel mai recent pas făcut la nivel de grup fiind intrarea pe segmentul măr­cilor private.

CS Rapid București a anunțat că noul director al clubului este Costin Mircea Zamfir, schimbare efectuată printr-un ordin al ultimului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. Clubul Sportiv Rapid are un nou direct. Valentina Ionescu-Caciureac

Președintele Klaus Iohannis a garantat, marți, în fața diplomaților români, că vor fi găsite cele mai potrivite soluții pentru actuala criză politică. „În România se respectă valorile democratice,

Un copil în vârstă de 12 ani a fost înjunghiat, luni, într-un scandal izbucnit între cel puțin 20 de persoane. Scandalul a fost în parcarea mall-ului de la ieșirea din

Consilierii din Ialomiţa sunt convocaţi în şedinţă extraordinară vineri, 10 septembrie, ora 11.00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotârâre printre care şi aprobarea rectificării bugetului

Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Pe lângă talentul său, artistul este „invidiat" datorită familiei frumoase pe care o are. Cântăreţul se mândreşte ori de câte ori are ocazia cu

Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite, miercuri dimineață, în urma unei coliziuni frontale dintre două camioane în Mureș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției

Volumul subscrierilor pe segmentul de retail al companiei de asigurări Uniqa ar putea creşte cu 10-15% în acest an, peste avansul de 8-10%, pe care piaţa l-ar putea înregistra la finalul anului 2021, anticipează Paul Cazacu, CEO al Uniqa

Elevii lui Mirel Rădoi au terminat la egalitate, 0-0, meciul desfășurat la Skopje contra Macedoniei de Nord, din calificările pentru Campionatul Mondial din Qatar 2022. Ei rămân pe locul 3 în grupa J, la 2 puncte de Armenia.

Există câteva analize medicale extrem de simple și uzuale care, interpretate corect de medic, pot da indicații prețioase despre starea generală de sănătate și pun în evidență existența unor

Călărăşeanul Ştefan Bratosin, scriitor, publicist, profesor, a fost desemnat personalitate lunii septembrie la Muzeul Dunării de Jos. Un intelectual de elită, prof. Bratosin are o carieră impresionantă, iar de mai bine de 3 decenii este stabilit

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail

Armand Domuţă, CEO al companiei Restart Energy, consideră că piaţa de energie se confruntă cu o situaţie nemaiîntâlnită în ceea ce priveşte creşterea preţurilor, întrucât există un cumul de factori care au dus la aceste niveluri de

O imagine incredibilă cu un câine care „păcălește” portarul și trimite mingea cu spinarea în poartă a devenit virală pe internet, informează DigiSport. S-a întâmplat în timpul unei partide de fotbal dintr-o ligă de amatori din

Deputatul Florin Roman a revenit cu un anunț despre participarea PNL la ședința de plen de joi pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Acesta a anunţat miercuri că niciun parlamentar liberal nu va participa la şedinţa de plen de

Atât înainte, cât și după antrenament, hidratarea rămâne o etapă esențială. Ca urmare a situației incerte din ultima vreme, foarte multe persoane au renunțat la abonamentul la sală și au început să facă exerciții chiar în

Noua listă a statelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat a fost adoptată joi, 9 septembrie în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU). În zona roşie sunt incluse, între altele, Bulgaria, Norvegia, Lituania,

Pasiunea pentru modă pe care a avut-o dintotdeauna a condus-o pe Isabela Teodor, o tânără din Cluj-Napoca, spre un business propriu în designul vestimentar, ea deschizându-şi propriul atelier imediat după terminarea studiilor de

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) avertizează vineri că un mesaj a fost transmis pe Instagram zilele acestea, iar link-ul care îl conține duce utilizatorii prin site-uri compromise, concepute să

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a vorbit vineri, prin telefon, cu omologul său din China, Xi Jinping, cei doi lideri semnalând intenţiile de a evita transformarea competiţiei strategice într-un

Întrebat cum ar reacționa Alex Velea, dacă cei mici ar asculta melodiile artistului Abi Talent, cântărețul a oferit un răspuns hilar! În trecut, între cei doi au avut loc neînțelegeri și și-au aruncat vorbe grele