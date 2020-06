Moarte suspectă în Capitală. Un judecător iranian, acuzat de corupţie de Teheran, s-a sinucis 20.06.2020

20.06.2020 Moarte suspectă în Capitală. Un judecător iranian, acuzat de corupţie de Teheran, s-a sinucis Bărbatul care a căzut în gol la un hotel din Capitală și a murit era un fost magistrat iranian. Gholamreza Mansouri era sub control judiciar şi aştepta o decizie de extrădare. Gholamreza Mansouri, un fost



Moarte suspectă în Capitală. Un judecător iranian, acuzat de corupţie de Teheran, s-a sinucis

Bărbatul care a căzut în gol la un hotel din Capitală și a murit era un fost magistrat iranian. Gholamreza Mansouri era sub control judiciar şi aştepta o decizie de extrădare. Gholamreza Mansouri, un fost magi...

Moarte suspectă în Capitală. Un judecător iranian, acuzat de corupţie de Teheran, s-a sinucis

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Trofeul Transilvania al Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), în valoare de 15.000 de euro, a revenit, sâmbătă seara, la gala de închidere de la Cluj-Napoca filmului”Monos”, o producţie columbiană din 2019, transmite

Kira Peter-Hansen în vârstă de 21 de ani, 3 luni și 3 zile a în ziua alegerilor europarlamentare a devenit cel mai tânăr membru al Parlamentului European. Ea a fost aleasă pe listele Partidului Socialist al Poporului din Danemarca, formațiune

Președintele Igor Dodon, care a lucrat toată viața la stat, ar deține mai multe proprietăți în Rusia şi zeci de milioane de dolari în băncile din Elveția. Citește mai

22 de avertizări de ploi, grindină, vânt şi 16 coduri hidrologice de inundaţii au fost emise în primele 9 zile ale lunii iunie, unele fiind cod roşu, ceea ce înseamnă pericol iminent. Climatologii atrag atenţia că vremea va fi la extreme şi

Volkhard Steude, concertmaestrul Filarmonicii din Viena, şi pianista Cătălina Butcaru revin la Bucureşti, pe scena Ateneului Român, cu un recital cu sonate de Mozart, Schumann şi Grieg, ce va avea loc pe 12 iunie 2019, de la ora

O imagine care implică un nivel ridicat de spirit de observaţie, dar şi de IQ, face furori printre studenţii Universităţilor din străinătate. Galeria Foto. Citește mai

Partida din prima manșă a barajulul pentru Liga 1 dintre U Cluj și Hermannstadt, scor 0-2, a fost umbrită pe final de incidentele dintre forțele de ordine și suporterii gazdelor. Context: În prelungirile meciului, la scorul de

Obiecte de artă, mobilier, bijuterii, scrisori şi fotografii vechi, stampe şi gravuri sunt câteva din atracţiile Târgului Anticarilor, organizat de Primăria Sectorului 2, prin Centrul Cultural "Mihai Eminescu",

Banchetul organizat luni seară la palatul Buckingham de regina Elisabeta a II-a în cinstea președintelui american Donald Trump și a familiei acestuia a fost un eveniment fastuos și opulent. La eveniment s-au servit patru feluri de mâncare s-au

Vremea rămâne instabilă şi azi, anunţă meteorologii. Vor fi perioade cu averse torenţiale, vijelii şi căderi de grindină în sud, sud-vest, la deal şi la munte, mai ales în a doua parte a zilei şi spre seară, conform

Erste, Raiffeisen, Banca Transil­vania, BRD şi NN Investment Partners, cei mai mari admi­nistratori de investiţii din Ro­mânia, care împreună con­trolează 95,3% din piaţa fondurilor mutuale, au încheiat 2018 cu un profit net cumulat de 33,4

Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În

Cutremur în PNL. Un celebru primar a ajuns pe mâna procurorilor de la

Contractul privind proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, un proiect în valoare de 398 milioane de lei, a fost semnat

CFR a prezentat pe site-ul oficial cei 5 fotbaliști pe care a reușit să-i transfere până acum. Este vorba despre Andrei Burcă (26 de ani, fundaș central), adus pentru 170.000 de euro de la FC Botoșani, Mateo Susic (28 de ani, fundaș

Cățărătorul polonez Marcin Banot a fost arestat după ce a escaladat hotelul Marriott din Varșovia, una dintre cele mai înalte clădiri din capitala Poloniei, fără nicio măsură de siguranță. Polonezul de 31 de ani, cunoscut drept ”Spider

Un scrutin anticipat este soluția ideală pentru Republica Moldova, a declarat eurodeputatul PSD Andi Cristea, președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, într-un interviu pentru Europa Libera. Citește mai

Celebrul senator PSD de Suceava, Virginel Iordache, a oferit o explicație despre diagnosticul dat după celebrul transport de la Suceava la București cu elicopterul

Într-un târziu, contractul privind proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, în valoare de 398 milioane de lei, a fost semnat

Proiectul va avea o lungime de 3,95 km şi este împărţit în trei zone - terasamentul de 600 m, zona de urcare pe viaduct de 900 m şi viaductul propriu-zis - adică podul peste DN1 - de 1.500 de metri l Proiectul include şi staţia