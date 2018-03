Miză dublă pentru AS Roma înaintea returului din Liga Campionilor » Primește patronul cel mai frumos cadou? 12.03.2018

AS Roma nu luptă doar pentru cele 11 milioane de euro plus cota din market-pool, ci și pentru a-l bucura pe americanul James Pallotta. Ar fi a patra prezență în "sferturi", după o pauză de un deceniu. Roma încearcă



AS Roma nu luptă doar pentru cele 11 milioane de euro plus cota din market-pool, ci și pentru a-l bucura pe americanul James Pallotta. Ar fi a patra prezență în ”sferturi”, după o pauză de un deceniu. Roma încearcă să țină ritmul cu Juventus măcar în Ligă și să o acompanieze în "sferturi". ...

