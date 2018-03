Miză dublă în CFR Cluj - FCSB » De ce derby-ul are implicații imense în lupta pentru titlu 13.03.2018

13.03.2018 Miză dublă în CFR Cluj - FCSB » De ce derby-ul are implicații imense în lupta pentru titlu Duelul de duminică are miză şi mai mare fiindcă CFR şi FCSB au intrat în play-off cu punctaj impar şi dacă vor termina la egalitate de puncte, vor fi departajate de meciurile directe din play-off. Arde Gruia! CFR - FCSB e un meci cu un afiş



Miză dublă în CFR Cluj - FCSB » De ce derby-ul are implicații imense în lupta pentru titlu

Duelul de duminică are miză şi mai mare fiindcă CFR şi FCSB au intrat în play-off cu punctaj impar şi dacă vor termina la egalitate de puncte, vor fi departajate de meciurile directe din play-off. Arde Gruia! CFR - FCSB e un meci cu un afiş megaspectaculos: are titlul pe masă. Confruntarea de la final de săptămână primeşte o miză în plus. ...

Miză dublă în CFR Cluj - FCSB » De ce derby-ul are implicații imense în lupta pentru titlu

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un nou episod de iarnă cuprinde toată ţara, începând de joi dimineaţă, când un ciclon periculos dinspre Marea Mediterană va ajunge în România. Meteorologii spun că la munte se vor semnala ninsori consistente, iar în celelalte regiuni ploi

Valentine's Day este un prilej bun pentru Contele Dracula să-şi dezvăluie latura sa sentimentală, iar în 14 februarie Sufrageria Castelului Bran devine un spaţiu cald şi primitor, în care

Camera superioară a Parlamentului Olandei a votat în favoarea unei legi controversate, în virtutea căreia fiecare cetăţean olandez adult este inclus automat în registrul naţional al donatorilor

Statele Unite ale Americii au cerut Rusiei să pună capăt 'agresiunii' împotriva Ucrainei şi să renunţe la Crimeea, la trei ani după semnarea de către Moscova şi Kiev a acordurilor de pace de

Bacalaureat 2018. Model de subiect pentru proba de competenţe digitale. Modele de subiecte pentru probele orale din februarie sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Prima sesiune a

Vremea va fi predominant închisã şi pe arii extinse vor cãdea precipitaţii mai ales sub formã de ninsoare. Doar în extremitatea sudicã şi de sud-est a ţãrii vor predomina ploile. Cantitãţile de apã vor fi local mai însemnate în special

Informaţii în premieră despre găsirea lui Sebastian Ghiţă! Înregistrări incendiare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma şi procurorul Mircea Negulescu au fost prezentate la "JOCURI DE PUTERE". Dialogurile dintre cei doi

Poliţia israeliană a recomandat, marţi seară, autorităţilor judiciare, după mai mult de un an de investigaţii, inculparea pentru acte de corupţie a premierului Benjamin Netanyahu, informează cotidianul Haaretz. Citește mai

Oamenii legii de la Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dâmboviţa au ridicat documente fiscale şi ştampile în urma percheziţiilor efectuate marţi dimineaţă. De asemenea, şapte persoane au fost conduse la audieri, se

Nici nu apucasem încă să public comentariul despre decizia Comitetului Director al Televiziunii Române de a interzice selectiv şi discriminatoriu colaborările cu alte instituţii media ale angajaţilor instituţiei şi, iată, am aflat că

Mai multe organizaţii politice din judeţul Gorj au acumulat datorii de zeci de mii de lei la plata chiriei pentru sediile pe care le ocupă. Mai mult decât atât, pe lista datornicilor se află şi un partid aflat la

Primăria Alba Iulia ar urma să plătească restanţe salariale foarte mari către angajaţi urmare a unor sentinţe judecătoreşti definitive sau aflate în curs de

Mara Calista, singurul deputat liberal în Teleorman, vorbeşte, de la ora 11.00, la Adevărul Live, despre răspunsurile CCR la sesizările PNL pe legile Justiţiei, moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Muncii, dar şi despre relaţia cu

Până pe 29 decembrie este suspendat traficul rutier pe mai multe porţiuni de drum din Capitală, în legătură cu efectuarea unor lucrări de pozare a canalizării. Despre aceasta informează Inspectoratul Naţional de Patrulare (INP), citat de

Doi locuitori ai raionului Edineţ au fost condamnaţi recent la 18 şi, respectiv, 20 de ani de detenţie, în penitenciar de tip închis, pentru omorul intenţionat al unei

Doi soţi din Iaşi, care erau judecaţi pentru evaziune fiscală, au fost condamnaţi la 4 ani de şcoală. Judecătorul care s-a ocupat de caz a decis ca cei doi ieşeni să facă primele 4 clase, potrivit Europa

Continuă povestea de succes a Sports Activity Coupé din segmentul premium al clasei medii cu o nouă generaţie BMW X4. Aproximativ 200.000 de unităţi au fost vândute pe mapamond de la lansarea primei generaţii X4 în 2014. În România au fost

Consumul de lapte nefiert amplifica de 150 de ori riscul de a contracta o bacterie care ataca tractul gastro-intestinal comparativ cu laptele pasteurizat. Expertii americani din domeniul controlului si

Fosta actriţă americană Meghan Markle se pregăteşte de nunta cu prinţul Harry, dar viitoarea ducesă de Sussex nu a avut mereu noroc în dragoste: în 2015, ea dădea sfaturi pe blogul său pentru cei

România, economia europeană cu cel mai puternic ritm de creştere graţie unui consum viguros, neglijează investiţiile şi se pregăteşte pentru consecinţe dificile,