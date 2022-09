Miza războiului de la Fratelli: multe milioane de euro. Detalii uluitoare 13.09.2022

13.09.2022 Miza războiului de la Fratelli: multe milioane de euro. Detalii uluitoare Mihai Popescu, unul dintre patronii (din umbră) ai grupului Fratelli, a divorțat după un mariaj de 25 de ani de soția lui, Nadia, informație prezentată, duminică, în exclusivitate de CANCAN.RO, AICI! Surse D.A.S. categoria A […] The post



Miza războiului de la Fratelli: multe milioane de euro. Detalii uluitoare

Mihai Popescu, unul dintre patronii (din umbră) ai grupului Fratelli, a divorțat după un mariaj de 25 de ani de soția lui, Nadia, informație prezentată, duminică, în exclusivitate de CANCAN.RO, AICI! Surse D.A.S. categoria A […] The post Miza războiului de la Fratelli: multe milioane de euro. Detalii uluitoare appeared first on Cancan.

Miza războiului de la Fratelli: multe milioane de euro. Detalii uluitoare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Emanuel Ungureanu, deputat USR, susţine că partidul din care face parte ar trebui să aloce din banii formaţiunii pentru plătirea unor televiziuni, astfel încât acestea să aibă parte de „presă

În 1985, doi alpiniști de 25 și 22 de ani urcă pe Siula Grande. La coborâre, au mari probleme. Unul dintre ei este accidentat, celălalt trebuie să ia o decizie ce-l va marca toată viața Nu erau prieteni. Tovarăși de aventură, da! Joe Simpson,

Alte persoane de pe insula spaniolă La Palma au fost obligate să îşi părăsească locuinţele miercuri seară după ce scurgeri de lavă provenite de la vulcanul Cumbre Vieja ameninţau să distrugă încă un cartier, informează

Întâlnire la nivel înalt, confirmată de Casa Albă. Este vorba despre întrevederea dintre președintele american Joe Biden, catolic practicant, și soția sa, Jill Biden, ambii urmând să fie primiți la Vatican de papa Francisc la finalul acestei

Coronavirus România, 16 octombrie 2021. Grupul de Comunicare Strategică a raportat noul bilanț al zilei în jurul orei 13. Astăzi, în țară, au fost înregistrate 15.239 de cazuri noi. Coronavirus România, 16 octombrie 2021 Pe […] The

Premierul desemnat Dacian Cioloș a spus vineri seara că a avut în cursul dimineții, înainte ca PNL să spună că nu va susține un guvern condus de el, o discuție telefonică cu prreședintele Klaus

Borussia Dortmund a învins-o pe Mainz, scor 3-1, și este pe primul loc în Germania. Erling Haaland, 21 de ani, a reușit o „dublă” la revenirea pe gazon după aproape o lună de pauză. Echipa antrenată de Marco Rose a deschis scorul în minutul

Bayern Munchen a demarat tratativele sâmbătă cu impresarul și tatăl lui Karim Adeyemi. Transferul atacantului în vârstă de 19 ani de la Salzburg s-ar putea realiza pentru 40 de milioane de euro. Karim Adeyemi are doar 19 ani și se impune tot mai

Un tânăr în vârstă de 29 de ani din judeţul Gorj se numără printre pacienţii infectaţi cu SARS-CoV2, care au decedat, potrivit datelor remise vineri de autorităţi, informează

Trei dintre titularii obișnuiți de la CSU Craiova, Vladimir Screciu (21 de ani), Antoine Conte (27) și Elvir Koljic (26), nu vor juca în meciul dintre alb-albaștri și Academica Clinceni, programat luni, de la ora 20:30. Oltenii întâlnesc luni

100.620 de cazuri pozitive de coronavirus și 16.743 de decese au fost raportate în ultima săptămână de către Grupul de Comunicare Strategică, cele mai mari numere de la debutul pandemiei de coronavirus în România, relatează G4Media. Una din

Rapid a obținut o victorie importantă în meciul cu CFR Cluj, 2-0, deși Mihai Iosif nu a mizat pe unul dintre cei mai buni jucători: Nicolae Carnat. Rapid a decis să nu-l folosească în meciul jucat la Mioveni pe Nicolae Carnat (23 de ani), un

Deputatul PSD Alexandru Rafila, fostul reprezentat al României la OMS, trage un semnal de alarmă legat de evoluția pandemiei de coronavirus din țara noastră: "În fiecare săptămână dispare o comună din

Liberalul Florin Roman, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a fost votat şef interimar al forului pentru două săptămâni, perioadă în care ar trebui să fie organizată procedura pentru alegerea noului preşedinte al acestei

Într-o perioadă în care Europa se confruntă cu creşteri masive ale preţurilor gazelor, guvernul Belgiei anunţă un exit îndelung amânat din sectorul energiei nucleare, intenţionând să construiască mai multe centrale pe gaze pentru a produce

Acer a anunţat extinderea portofoliului său de gaming Predator cu noile desktop-uri din seria Predator Orion 7000 şi două proiectoare inteligente 4K

Jan Emeryk Roscieszewski, CEO-ul PKO BP Bank, cea mai mare bancă a Poloniei, a demisionat, relatează The First

Agenţia Europeană pentru Medicamente a anunţat luni, 18 octombrie, că a aprobat încă două unităţi de producţie pentru fabricarea vaccinului anti-COVID dezvoltat de Pfizer împreună cu BioNTech, informează Agerpres, care preia Reuters. Ambele

Altădată supranumită perla coroanei, datorită profiturilor imense pe care le realiza și salariilor foarte mari cu care își răsplătea angajații, astăzi Administrația Română a Serviciilor de Trafic

FCSB și Farul ar trebui să joace duminică, de la 20:30, în meciul programat la Ovidiu ar putea fi amânat din cauza problemelor grave de lot pe care le are echipa roș-albastră. Lovită de COVID-19 și de accidentări, FCSB nu are 13 jucători apți