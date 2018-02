MITING LA COTROCENI. Abuzurile procurorului Portocală AU STÂRNIT PSD. SCANDAL la POARTA LUI Iohannis. Update 17.02.2018

17.02.2018 MITING LA COTROCENI. Abuzurile procurorului Portocală AU STÂRNIT PSD. SCANDAL la POARTA LUI Iohannis. Update Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, într-o intervenție la Antena3 că va merge la Cotroceni, pentru a protesta împotriva procurorului Portocală. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvăluirilor din justiție apărute în ultima perioadă



MITING LA COTROCENI. Abuzurile procurorului Portocală AU STÂRNIT PSD. SCANDAL la POARTA LUI Iohannis. Update

Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, într-o intervenție la Antena3 că va merge la Cotroceni, pentru a protesta împotriva procurorului Portocală. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvăluirilor din justiție apărute în ultima perioadă că azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni. ”Portocale sanatoase, nu de Ploiesti...”, e mesajul lui Pleșoianu pentru cei care vor să îl însoțească. Reamintim că, peisajul justiției din România a fost presărat în ultima perioadă de numeroase dezvăluiri explozive care au arătat cum se fabricau probele și denunțurile în anumite spețe, toate girate de procurorul DNA, Mircea Negulescu, alias Portocală.

MITING LA COTROCENI. Abuzurile procurorului Portocală AU STÂRNIT PSD. SCANDAL la POARTA LUI Iohannis. Update

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Berbecii trebuie sa asculte vocea intuitiei. Spre sfarsitul lunii, trebuie sa faceti o schimbare de imagine. Taurii vor fi supusi unor provocari sentimentale. Concret, trebuie sa alegeti intre trecut si

Doi români se vor căsători, pe 10 februarie, în singura biserică de gheaţă din ţară, cea aflată la peste 2.000 de metri altitudine, la Bâlea Lac, în Munţii Făgăraş,

Sistemul antiaerian "Pantsir-S" constituie, in opinia publicatiei americane National Interest, arma ideala pentru respingerea unor atacuri masive cu utilizarea dronelor si care nu are analog in Statele

Vremea va deveni geroasă în nopţile de marţi spre miercuri şi miercuri spre joi în nordul, centrul şi nord-estul ţării, anunţă ANM. La această oră, 8 judeţe din sud-estul ţării sunt sub cod galben de vânt

Consiliul Concurenţei a sancţionat cu amenzi în valoare totală de 4,94 mil.lei (aprox 1,1 mil. euro) companiile ARC Braşov, Dranetz Tehnologies din SUA şi GMC-I Messtechnik din Germania, pentru realizarea unei înţelegeri cu scopul limitării

Alexis Sanchez, care se pregătește de transferul de la Arsenal la Manchester United, i-a oferit unei studente, Paulina Sobierajska, 20 de ani, 1.000 de lire sterline (1.133 euro) pentru o partidă de sex. Fata a povestit tabloidului The Sun că a

Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat în sferturi la Australian Open după ce a trecut într-un mod entuziasmant de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. (Detalii aici) După meci, Halep a vorbit despre evoluția avută în fața

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Simona Halep, locul 1 WTA, este în sferturi la Australian Open după ce a trecut într-un mod entuziasmant de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. (Detalii aici) La finalul meciului, Halep a declarat că "acest turneu este ca un

Gabriela Cristea spera să revină cât de curând la cârma emisiunii ”Te vreau lângă mine” dar conducerea trustului Kanal D a decis să o păstreze pe Bianca Drăguşanu, căreia i-au dedicat şi un nou decor, în valoare de 100.000 de euro. Se

Simona Halep este în culmea fericirii, după ce a mai înscris o victorie de excepţie la Australian Open. La câteva minute, după ce s-a împus în faţa lui Naomi Osaka, tenismena româncă a oferit un interviu. Printre mărturirisile făcute, Simona

Lichidare de stoc la eMAG pentru o multime de accesorii si componente de calculator. Preturile sunt foarte atragatoare. Citește mai

Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spaţii industrial-logistice din România, l-a numit pe Robert Pitt, fostul CEO al Tesco, în funcţia de director de operaţiuni. El va coordona şi proiectele companiei

Cel mai activ vulcan din Filipine, Mayon, a emis luni un nor gigantic de cenușă. Cerul este foarte întunecat în întreaga zonă, zeci de mii de oameni fiind nevoiți să plece de urgență după ce autoritățile au emis avertismente cu privire la o

O instituţie din România a fost admisă în calitatea de membru al Organizaţiei Europene de Istorie Rurală/European Rural History Organisation, organizaţie ştiinţifică de elită ce reuneşte instituţii şi personalităţi din domeniul istoriei

Poate te-ai întrebat de multe ori ce calitate te face să fii sexy. Ei bine, conceptul de atractivitate poate fi diferit pentru majoritatea bărbaţilor. Unii se gândesc doar la avantajele pe care le ai din punct de vedere fizic, în timp ce alţii

Asociaţia pentru Politică Externă (APE) a prezentat luni, 22 ianuarie, în cadrul unui club de presă, un studiu privind relaţiile moldo-ruse, privite prin prisma parteneriatului strategic. Experţii au constatat că relaţiile sunt în continuare

Actorul american Colin Firth a declarat că nu va mai lucra niciodată cu Woody Allen, după ce regizorul a fost acuzat de molestare sexuală, de către fiica sa

Vicepreşedintele SUA vizitează luni Israelul. Palestinienii au anulat întâlnirea cu Mike Pence, în semn de protest faţă de politica lui Donald Trump privind Orientul Apropiat.Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, se află la

Fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, rămâne cu mandatul de arestare preventivă eliberat pe numele său de Curtea Supremă la 10 ianuarie 2018, după ce instanţa a respins luni contestaţia făcută de către avocaţii