Miss Universe România 2021 prezentă pentru prima dată într-un studiou de televiziune, la Metropola TV 30.08.2021

30.08.2021 Miss Universe România 2021 prezentă pentru prima dată într-un studiou de televiziune, la Metropola TV Carmina Elena Olimpia Cotfas este cea mai frumoasă româncă, iar astăzi a fost prezentă în exclusivitate la Metropola TV, în emisiunea „Între Prieteni”, cu Dana Istrate. Superba tânără va reprezenta România în finala Miss Universe



Miss Universe România 2021 prezentă pentru prima dată într-un studiou de televiziune, la Metropola TV

Carmina Elena Olimpia Cotfas este cea mai frumoasă româncă, iar astăzi a fost prezentă în exclusivitate la Metropola TV, în emisiunea „Între Prieteni”, cu Dana Istrate. Superba tânără va reprezenta România în finala Miss Universe […] The post Miss Universe România 2021 prezentă pentru prima dată într-un studiou de televiziune, la Metropola TV appeared first on Cancan.

Miss Universe România 2021 prezentă pentru prima dată într-un studiou de televiziune, la Metropola TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, iar acum se pregătește pentru meciul din optimi. În runda următoare la Roland Garros, Simona Halep se va întâlni

Cooperativa Agricolă Someş Arieş, formată din 70 de fermieri din judeţele Bistriţa, Sălaj, Cluj, Mureş şi Alba, care deţine Fabrica de Brân­zeturi Tran­sil­vania, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brân­zeturi sub

Dispariţia celei mai longevive regine poate fi anunţată în orice moment, având în vedere vârsta înaintată a suveranei. Deşi britanicii nu concep viaţa fără regina lor iubită, au gândit un plan numit „The Bridge‟, care trebuie urmat pas

FCSB și Dinamo joacă azi, de la ora 21:00, în Derby de România, dar meciul va fi și un duel între fanii cele două mari rivale din Liga 1. Înfruntarea orgoliilor are loc și în afara terenului. Anamaria ( FCSB) și Ioana ( Dinamo) sunt două

Joyce Echaquan, mamă a șapte copii, a transmis live, pe Facebook, felul în care asistentele au tratat-o când a ajuns într-un spital din Quebec. Câteva ore mai târziu, scrie NBC News, femeia a murit. Joyce, etnică Atikamekw, unul dintre cele mai

Banca Națională a României a anunțat o nouă valoare pentru moneda europeană, în scădere față de ziua precedentă. Potrivit datelor publicate de BNR, euro a scăzut astăzi cu 0.01%, ajungând

Valentin Mihăilă (20 de ani) va semna în scurt timp cu Parma, formație din Serie A. Universitatea Craiova va primi 7 milioane de euro în schimbul tânărului fotbalist. UPDATE 16:30 // A apărut și prima imagine cu Mihăilă la Parma, alături de

Este nepoluant şi abundent, dar deocamdată scump de obţinut. Nemţii investesc masiv în el, francezii au planuri pentru a-l produce, şi chiar şi polonezii se pregătesc pentru atunci când va deveni un combustibil

Rata ajustată sezonier a şomajului din UE a crescut pentru a cincea lună consecutiv, atingând 7,4% în august, potrivit datelor Eurostat, scrie

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo cu scorul de 3 - 2. Ultimul gol a fost înscris dintr-un penalty dictat foarte ușor de arbitrul Radu Petrescu. Dinamovistul Isma Lopez a jucat mingea, dar Dennis Man a reușit să

Banca Centrală Europeană (BCE) lucrează intens pentru lansarea unei monede euro digitale, care va funcționa în paralel cu plățile în numerar, anunță instituția, citată de zf.ro. „Un euro digital ar fi o formă electronică a monedei

Tenismena română, Simona Halep, principala favorită de la Roland Garros, recunoaște meritele adversarei sale, poloneza Iga Swiatek, cea care a eliminat-o din optimi. ''Ei îi revin toate

Gigantul Amer Sports vrea să transforme fabrica Chimsport din Orăştie cumpărată recent într-un centru global de producţie de clăpari. Această unitate era deja de circa 20 de ani furnizor pentru grupul

Leonardo Badea, viceguvernator al BNR, consideră că dezvoltarea unui sistem de transport eficient şi flexibil în România trebuie să ia în calcul aspecte precum migrarea către noi surse de energie, moduri de transport mai inteligente şi noi

SARS-CoV-2 nu ţine cont de nume, funcţie sau conturi în bancă. Nume importante completează lista persoanelor care au fost confirmate cu

Georgina Rodriguez (26 de ani), partenera de viață a lui Cristiano Ronaldo (35 de ani), le-a propus copiilor săi să doneze jucăriile pe care nu le mai folosesc unora de vârsta lor care s-ar bucura să le primească, iar această soluţie le-a

Ludovic Orban a primit rezultatul testului pentru coronavirus, după ce a intrat în contact cu o persoană confirmată pozitiv. Premierul și-a suspendat toate întânirile de astăzi și a solicitat luni dimineață efectuarea unui test pentru noul

Actorul și cascadorul Miron Murea a fost răpus de noul coronavirus. Colaboratorul lui Sergiu Nicolaescu, în vârstă de 77 de ani, a luptat la Revoluție la Baricada de la Intercontinental și-n

Uniunea Bancară permite ţărilor din afara zonei euro să devină membre pe baza solicitării lor voluntare, iar dacă România ar deveni membră, băncile de pe piaţa locală ar avea avantajele de care se bucură cele din zona euro, potrivit unei

5 octombrie 2000 a devenit ziua care ne-am fi dorit cu toții să nu fi existat! A fost ziua în care am aflat că în viața unui fotbalist există nu doar bani, mașini sau femei, dar și suferință, durere și, din păcate, și moarte! A fost ziua