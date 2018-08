Miss Fashiontv Black Sea 2018 debutează pe data de 23 august la Mamaia! 20.08.2018

20.08.2018 Miss Fashiontv Black Sea 2018 debutează pe data de 23 august la Mamaia! Peste 30 de modele de top din țările de la malul Mării Negre precum Rusia, Ucraina, Georgia, Bulgaria, Turcia, Republica Moldova și România vor lua parte la concursul de frumusețe al verii, Miss Fashiontv Black Sea 2018, ce va avea loc pe 23 și



Peste 30 de modele de top din țările de la malul Mării Negre precum Rusia, Ucraina, Georgia, Bulgaria, Turcia, Republica Moldova și România vor lua parte la concursul de frumusețe al verii, Miss Fashiontv Black Sea 2018, ce va avea loc pe 23 și 24 august într-o locație exclusivistă, Fashiontv Cafe & Events.(CITEȘTE ȘI: TUDOR CHIRILĂ A […] The post Miss Fashiontv Black Sea 2018 debutează pe data de 23 august la Mamaia! appeared first on Cancan.ro.

Pentru câteva minute, o femeie din Boston a devenit milionară. Ellen Fleming spune că a primit un mesaj de la consultantantul ei financiar miercuri după-amiază, cu vestea că a fost depusă o sumă largă în contul ei. Femeia de 26 de ani a deschis

Vremea va fi instabilă luni și marți, cu înnorări și averse în cea mai mare parte a țării. De asemenea, temperaturile vor scădea, maximele ajungând doar până la 29 de grade Celsius. Citește mai

Adrian Cristea, unul dintre cei mai prezenţi fotbalişti în tabloide în ultimul deceniu, a impresionat cu noua lui maşină. Galeria Foto. Citește mai

Un bărbat din SUA a descoperit că soţia lui îl înşela. Credea că are căsnicia perfectă, dar, fără să aibă acest obieci, într-o seară s-a uitat în telefonul soţiei. Citește mai

O ploaie torenţială a provocat inundaţii în mai multe zone din Giurgiu, astfel că mai multe străzi au fost acoperite de ape. Citește mai

Summitul de la Helsinki a fost o ocazie pierdută. Este opinia gigantului diplomaţiei mondiale, Henry Kissinger. Citește mai

Primăria Capitalei intenţionează să aloce alte 10 milioane de lei, printr-o rectificare bugetară, pentru finalizarea Catedralei Mântuirii Neamului, suma totală propusă prin acest demers, pentru bisericile din Bucureşti, fiind de peste

Andreea Bocăneală (18 ani), elevă în clasa a XII-a la Seminarul Teologic din Galaţi, a obţinut premiul al III-lea la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Istoria Artelor şi Arhitectură din 2018, la secţiunea de patrimoniu. Din clasa a VII-a a

Studentă sau spioană? Este o întrebare care a apărut după arestarea unei tinere din Rusia aflate în prezent în Statele Unite şi care îşi caută încă răspunsul. Dacă şeful diplomaţiei ruse acuză că este vorba de un dosar întocmit în

HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat la „Adevăruri ascunse” secretele runelor pentru fiecare zodie în parte. Berbec- Poate găsi rezolvarea tuturor problemelor numai angajând o

Anastasija Sevastova (22 WTA) o va întâlni duminică, de la ora 17:00, pe Petra Martici (60 WTA) în ultimul act al turneului de la București, ediția a cincea. Doar în 2015 nu a fost vreo reprezentantă din România care să

Perechea formată din jucătoarele române Mihaela Buzărnescu şi Raluca Olaru a ratat calificarea în finala probei de dublu din cadrul BRD Bucharest Open în urma înfrângerii suferite cu scorul de 4-6,

"Este evident că este un semnal de mare alarmă, având în vedere că preşedintele celui mai mare partid opoziţie ar trebui considerat şi liderul opoziţiei", este concluzia lui Cozmin Guşă după rezultatele parţiale

Salvamontistii din Arges au intervenit, sambata, pentru salvarea unui barbat care conducea un grup de studenti si a unuia dintre membrii grupului, care au cazut intr-o rapa in zona Varfului Moldoveanu, din Muntii Fagaras. Citește mai

Crema de protecţie trebuie aplicată cu cel puţin o jumătate de oră înainte de expunerea la soare. Dacă vă ungeţi cu cremă şi apoi intraţi în apă, aceasta nu va avea niciun

Pentru a nu da greş, gospodinele găsesc reţeta pregătirii acestui fel de mâncare la regretatul gastronom, Radu Anton Roman. Pentru a ieşi delicioase este obligatoriu să se respecte ingredientele şi paşii

Carnea de vită pregătită la grătar îşi face loc tot mai mult în preferinţele românilor, însă reuşita produsului depinde de o serie de detalii care trebuie bine

FCSB a fost învinsă de Astra în runda inaugurală a noului sezon fotbalistic, scor 1-0, iar patronul Gigi Becali s-a dezlănţuit la adresa echipei

Un bărbat din județul Cluj a încasat o bătaie soră cu moartea, după ce iubita l-a chemat la ea acasă pentru o partidă de amor. Omul n-a mai apucat să beneficieze de plăceri pentru că a fost „călcat în picioare” de fiul și de cumnatul

Suspectul principal în cazul asasinării cu sânge rece a unei tinere în vârstă de 16 ani din Iaşi, caz care a oripilat opinia publică, a fost reţinut de oamenii legii. Potrivit stirileprotv.ro, bărbatul, cu patru ani mai în vârstă decât fat