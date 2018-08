Miron Cozma, angajat fictiv de Florentin Pandele la o companie publică 14.08.2018

Liderul minerilor care au bătut bucureştenii la mineriada din 1990, Miron Cozma, este angajat fictiv de primarul oraşului Voluntari, Florentin Pandele, la o companie publică de apă. Potrivit unei investigaţii jurnalistice, Miron Cozma ar fi plătit, încă din 2017, din bani publici, însă nu s-ar fi prezentat la muncă nici măcar o dată. La aceeaşi companie, şefă a Consiliului de Administraţie a fost Speranţa Cliseru, actualul prefect al Capitalei.

