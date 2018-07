Mirel Rădoi a comentat posibila înlocuire a lui Nicolae Dică cu Walter Zenga: "Deja?!" 23.07.2018

23.07.2018 Mirel Rădoi a comentat posibila înlocuire a lui Nicolae Dică cu Walter Zenga: "Deja?!" Mirel Rădoi a fost prezent la înfruntarea dintre Dinamo și FC Voluntari, încheiată cu victoria gazdelor, scor 2-1. La ieșirea de pe stadion, fostul căpitan stelist a vorbit despre surprizele din debutul sezonului: "Începutul



Mirel Rădoi a fost prezent la înfruntarea dintre Dinamo și FC Voluntari, încheiată cu victoria gazdelor, scor 2-1. La ieșirea de pe stadion, fostul căpitan stelist a vorbit despre surprizele din debutul sezonului: "Începutul campionatului arată un echilibru, lucru bun din punctul meu de vedere. Asta înseamnă că diferențele dintre echipe nu mai sunt atât de mari, că cele din subsol s-au întărit. ...

