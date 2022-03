Mircea Lucescu n-are niciun stres! Războiul din Ucraina i-a blocat milioane de dolari, dar antrenorul român e relaxat. Recuperează banii? 10.03.2022

10.03.2022 Mircea Lucescu n-are niciun stres! Războiul din Ucraina i-a blocat milioane de dolari, dar antrenorul român e relaxat. Recuperează banii? Mircea Lucescu a trecut prin clipe grele în Ucraina, după invazia trupelor rusești. A spus, inițial, că va rămâne alături de jucătorii lui de la Dinamo Kiev, dar situația a degenerat, astfel că a făcut […] The post Mircea Lucescu n-are



Mircea Lucescu n-are niciun stres! Războiul din Ucraina i-a blocat milioane de dolari, dar antrenorul român e relaxat. Recuperează banii?

Mircea Lucescu a trecut prin clipe grele în Ucraina, după invazia trupelor rusești. A spus, inițial, că va rămâne alături de jucătorii lui de la Dinamo Kiev, dar situația a degenerat, astfel că a făcut […] The post Mircea Lucescu n-are niciun stres! Războiul din Ucraina i-a blocat milioane de dolari, dar antrenorul român e relaxat. Recuperează banii? appeared first on Cancan.

Mircea Lucescu n-are niciun stres! Războiul din Ucraina i-a blocat milioane de dolari, dar antrenorul român e relaxat. Recuperează banii?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Marina indoneziană a publicat un filmuleţ în care echipajul de pe submarinul scufundat săptămâna trecută în Marea Bali apare cântând un hit local cu titlul „La

Vlad Voiculescu şi Claudiu Năsui, liderii USR PLUS Bucureşti, vor ca Nicuşor Dan să-i ofere drept de semnătură viceprimarului Horia Tomescu pentru a decide conducerea spitalelor din Bucureşti. În caz contrar, consilierii generali USR PLUS

Mai mult de jumătate dintre biletele de avion vândute pe platforma Vola.ro pentru perioada Paştelui au ca destinaţie România (56%), cele mai multe având ca punct de plecare Marea Britanie, Germania, Spania, Italia şi Franţa, ţări în care

Surse judiciare confirmă faptul că Mihai Chirica este suspect într-un dosar DIICOT, iar senatorul Marius Bodea îi solicită lui Ludovic Orban suspendarea urgentă a lui Chirica din funcţiile

Parlamentul European (PE) se află în această săptămână, în sesiune plenară, pe agenda discuțiilor fiind incluse mai multe voturi importante, cum ar fi cel legat de certificatul digital verde, programele de investiții ale UE și Acordul

Ai fost întotdeauna curios să afli ce fel de case au sportivii celebrii? In acest articol recomandat de motorul de cautare mobila Homedelux.ro, curiozitatea îți va fi satisfăcută. Având în vedere salariile care includ multe zerouri, nu este de

Când vine vorba de analiza personalității, harta astrologică poate face lumină asupra multor lucruri, inclusiv dacă suntem introvertiți sau extrovertiți. Dar putem evalua acest lucru doar pe

În noua realitate de pe piaţa muncii, una condusă de telemunca impusă rapid de pandemie, tehnologia este absolut necesară, iar companiile care nu sunt digitalizate nu există, crede Florin Godean, country manager al furnizorului de servicii de

Transelectrica, Romgaz şi Transgaz sunt cele trei companii de stat care au avut ieri adunările generale ale acţionarilor pentru aprobarea unor dividende de 0,814 lei pe acţiune, 1,79 lei şi 8,14

Managerii estimează pentru perioada aprilie-iunie o creştere a activităţii în construcţii şi comerţ, în paralel cu creşterea preţurilor în cele două sectoare, în timp numărul de salariaţi din industrie şi servicii va rămâne relativ

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 28 aprilie 2021, dar și în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 28 aprilie, pe […] The post Coronavirus

Prin multe comune din zona Vasluiului, gospodinele păstrează o reţetă veche, de la bunici şi străbunici, cea a sarmalelor de post cu crupe de porumb sau cu

Comisia Electorală a Marii Britanii a anunţat miercuri că deschide o anchetă asupra renovării apartamentului ocupat de premierul Boris Johnson pe Downing

Considerat de mulți cel mai bun antrenor al anilor 2000, Pep Guardiola are o singură pată în CV-ul plin de trofee și recorduri interne: nicio finală de Liga Campionilor după ce a plecat de la Barcelona! Tehnicianul spaniol nu a mai ajuns acolo de

Tuturor ne place fotbalul și ne uităm la meciuri sau evenimente, admirând sportivii de înaltă clasă. Însă, cine ține totul în viață? Suporterii, microbiștii. Fără ei, fără efortul și atenția lor, fotbalul nu ar fi acolo unde este.

Omul de afaceri Ioan Niculae a primit undă verde pentru eliberare de la Comisia Specială a Penitenciarului Rahova, la două luni după încarcerarea sa, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Următorul pas va fi ca Niculae să obţină o

După decizia Curţii Constituţionale care a anulat starea de urgenţă instituită de Parlament şi anunţarea alegerilor parlamentare anticipate de către preşedintele Maia Sandu partidele parlamentare au reacţionat diferit, transmite

Planul Național de Redresare și Reziliență continuă să fie motiv de scandal între opoziție și putere. Marți, după ce Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări că România va beneficia de fondurile disponibile, liderul PSD, Marcel Ciolacu,

Coronavirus România, 29 aprilie 2021. 1.850 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 29 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.053.629 de cazuri de […] The

Edomed Relife SRL, o companie în acţionariatul căreia sunt Vlad Ardeleanu şi medicul Gheorghe Iana, de numele cărora este legat operatorul medical Medima Health, a primit acord de finanţare din ajutor de stat de 11,8 milioane de lei pentru un