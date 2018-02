Mircea Badea, despre procurorul DNA Lucian Onea: E daună mai crâncenă decât orice altă probă 13.02.2018

Realizatorul TV Mircea Badea a comentat la Antena 3 conferința de presă a procurorului DNA Lucian Onea. ”După ce am văzut aseară, cu toții, acele atrocități, ziua a început...

Pentru a prelungi durata de exploatare a cauciucurilor de iarnă, şoferii trebuie să se ţină cont de anumite lucruri. Orice detaliu este important, pornind de la montarea anvelopelor, stilul de şofat şi până la depozitarea

În faţa acuzaţiilor de corupţie, fostul primar al Constanţei Radu Mazăre şi-a găsit refugiul în Madagascar - unde deţine un complex turistic exclusivist pe malul Oceanului Indian, finanţat printr-o reţea de corupţie în care sunt implicaţi

În timpul Primului Război Mondial, între 1914 şi 1916, România s-a aflat în neutralitate. Autorităţile nu au stat cu mâna în sân, ci s-au pregătit de momentul când ţara avea să decidă participarea la

Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a declarat, referindu-se la situaţia din IGPR şi o eventuală demitere a şefului Poliţiei Române, Bogdan Despescu, că acest lucru va fi analizat cu foarte mare

Zeci de camioane și autoturisme au fost implicate, marti, într-un carambol fără precedent pe autostrada dintre Praga și Brno (Cehia). În accident au fost implicați și mai mulți

Revenirea turneului de la Australian Open a reușit-o Caroline Wozniacki în această dimineață la Melbourne. A câștigat un meci incredibil împotriva Janei Fett, 3-6, 6-2, 7-5. Victoria este cu atât mai importantă, mai ales că

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Caroline Wozniacki s-a calificat miraculos în turul 3, după un thriller cu Jana Fett. Simona Halep a fost aproape să scape de o adversară în lupta pentru supremația mondială și pentru titlul de la Australian Open. Daneza Caroline Wozniacki (locul

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi un cod galben de ninsoare, viscol şi polei, valabil pentru intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 20:00. Fenomene şi regiuni vizate: în zona de munte - intensificări ale

Claudia Pavel a ajuns de urgenţă la spital. Concurenta „Exatlon” a avut nevoie de tratament specializat din cauza alergiilor pe care le-a făcut. Cream a fost invadată de bube, iar problemele de sănătate au doborât-o. În Republică

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a fost învinsă de croata Petra Martic cu 6-4, 7-6 (3), miercuri, la Melbourne, în turul al doilea al turneului Australian Open, al doilea de Mare Şlem al anului. Citește mai

Miercuri dimineaţa, în jurul orei 7:40, patru copii care se îndreptau spre şcoală au fost loviţi de un autoturism. Accidentul s-a produs în localitatea bistriţeană Nepos. Toţi cei patru copii au ajuns la spital, însă rănile suferite nu le

Pe lotul 4 al autostrăzii A10, între nodurile rutiere de la Decea, respectiv Turda, se fac ultimele lucrări în perspectiva deschiderii

Cristina Udrescu e un om care s-a încăpăţânat să trăiască. Ca într-un roman de Soljeniţîn, Cristina a fost aruncată în gulagul sistemului de sănătate românesc, de unde prea puţini se mai întorc ca să

Sute de profesori, secretari şi informaticieni din Gorj nu şi-au primit salariile în timp ce colegii lor au încasat deja banii, informează Digi24. Potrivit sursei citate, lefurile au fost blocate din cauza sporului pentru calculator solicitat de

Atleta Maria Cioncan, decedată în 2007, în urma unui accident rutier, va fi comemorată în Hunedoara. A fost prima sportivă antrenată la un club din municipiu care a obţinut o medalie

Toate temerile fruntaşilor ardeleni şi bănăţeni din 1918 s-au adeverit. Miticii din Vechiul Regat au învins! După 100 de ani de la Marea Unire, România a ales Bizanţul în dauna

Aplică scurt şi simplu, pe adevarul.ro, pentru jobul care ţi se potriveşte. Sau pentru recrutarea angajatului de care ai nevoie. E logic, simplu şi rapid să ai cele mai mari şanse să găseşti ce cauţi pe cel mai citit site de ştiri din

Ianuarie 2018 este luna bilanţurilor. Prin excelenţă, perioadă de vacanţă parlamentară oficială, este luna bilanţurilor realiste şi a planificărilor serioase şi aplicate pentru anul ce

Autorităţile din Statele Unite au reţinut un fost agent al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), acuzat de deţinere ilegală de informaţii clasificate care afectează securitatea naţională a