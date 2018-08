Mioara Roman a ajuns la spital. Mesajul transmis de fiica ei, Oana 22.08.2018

22.08.2018 Mioara Roman a ajuns la spital. Mesajul transmis de fiica ei, Oana Mioara Roman le-a dat emoții apropiaților, după ce a ajuns la spital. Într-un mesaj postat pe Internet, fata ei cea mică, fanii vedetei au aflat că se află pe mâinile medicilor ca să își facă analize medicale de rutină, dar și pentru un



Mioara Roman a ajuns la spital. Mesajul transmis de fiica ei, Oana

Mioara Roman le-a dat emoții apropiaților, după ce a ajuns la spital. Într-un mesaj postat pe Internet, fata ei cea mică, fanii vedetei au aflat că se află pe mâinile medicilor ca să își facă analize medicale de rutină, dar și pentru un control amănunțit la inimă. Vă reamintim că în urmă cu câteva luni, […] The post Mioara Roman a ajuns la spital. Mesajul transmis de fiica ei, Oana appeared first on Cancan.ro.

Mioara Roman a ajuns la spital. Mesajul transmis de fiica ei, Oana

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mai multe echipaje de pompieri se află în zona Hotel Parc din Slatina, judeţul Olt, în urma unui apel la 112 prin care s-a solicitat

Ingrediente 600 g muşchi de viţel condimente pentru grătar 1 crenguţă cimbru 1 creanguţă rozmarin 3 linguri ulei de măsline 1 chiflă 100 ml lapte 2 ardei graşi roşii 3 roşii 3 căţei

Ludovic Orban este președintele de drept al PNL, votat statutar de peste 80% dintre liberalii prezenți la Congresul din 17 iunie 2017. Asta după ce, în 2014, președintele PNL de atunci, Klaus Iohannis – ajuns, tot atunci, președintele

Vestea că s-a stins din viață Marius Ancuța, celebrul comentator de snooker, a picat ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. (Oferta speciala playstation) De câteva luni, se lupta cu o boală nemiloasă, iar joia trecută Marius a murit, la 50 de

Unitatea 1 a Centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat, luni, de la Sistemul Energetic Naţional, ca urmare a unui semnal fals, ce a declanşat unul din sistemele turbinei. Citește mai

Cincizeci de locuinţe din localitatea Boian, judeţul Sibiu, au fost evacuate, luni seară, ca urmare a inundaţiilor provocate de scurgerile de pe versanţi. Mai multe echipaje de pompieri sunt la faţa locului şi intervin pentru evacuarea apei care

Devis Mangia, italianul de pe banca lui U Craiova, a comentat pasul greșit făcut de echipa sa în prima etapă din noul sezon, 0-0 pe teren propriu cu Poli Iași. "Pentru mine e ok, un punct e mai bun decât nimic. Jucătorii au dat tot

Gheorghe Lazăr (79 de ani) şi Norocel Lazăr (34 de ani) au omorât două tinere la începutul anilor 2000. Cei doi au fost eliberaţi după 10 ani petrecuţi în închisoare. Imediat ce s-au văzut în libertate, criminalii în serie au racolat şapte

Întrebat de mine, Sergiu Nicolaescu a dezvăluit cine a constituit modelul în realizarea comisarilor din seria de succes. „Omul după care am construit şi jucat comisarii a fost unchiul meu,

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat luni seară că în urma adoptării Legii pensiilor, care va fi pusă în dezbatere publică, nu vor exista diminuări ale pensiilor şi vor fi eliminate o serie

”Am venit pentru Mister Bratu!”. Deian Sorescu dezvăluie ce rol a avut antrenorul lui Dinamo în transferul său în Ștefan cel Mare. La doar 20 de ani, Deian Sorescu a impresionat la debutul în tricoul dinamovist.

Traficul rutier a fost întrerupt, marţi dimineaţa, pe DN2A Slobozia - Hârşova, unde a avut loc un accident rutier în urma căruia o persoană a murit, după coliziunea între un tir şi o maşină. Citește

Şapte autoturisme au fost implicate într-un accident rutier la intrare în oraşul Constanţa, pe DN2A. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje

Marţi dimineaţă, un echipaj din cadrul Staţiei de Pompieri Vânju Mare a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă şi spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la parterul unui bloc de locuinţe, pe strada

Agentul de poliţie a fost trântit la pământ de o maşină care a trecut pe lângă locul unde se efectua controlul

Pensionarea fostului comandant al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba Iulia, Traian Berbeceanu, permite Inspectoratului General al Poliţiei Române organizarea unui concurs pentru funcţia de şef de

Poliţiştii ialomiţeni au intervenit, în perioada 20-22 iulie, la 122 de evenimente şi au aplicat 609 sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 190.000 de lei, iar pentru neregulile constatate în trafic, au reţinut 11 permise de

Salariile funcţionarilor publici din Primăria Deva vor creşte cu cel puţin 10 la sută, potrivit proiectului de hotărâre dezbătut în Consiliul

Deficitul de sânge şi produse de sânge este tot mai resimţit de spitale şi de centrele de transfuzii din ţară şi din Capitală, astfel că Ministerul Sănătăţii a făcut un apel la populaţie, pentru a dona în perioada

Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a crescut la 3,42%, cel mai mare nivel din februarie 2014, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României