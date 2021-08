Mioara Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor. Este monitorizată continuu: ”I-au schimbat tratamentul” 11.08.2021

11.08.2021 Mioara Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor. Este monitorizată continuu: ”I-au schimbat tratamentul” Mioara Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor. Fosta soție a lui Petre Roman se află sub atenta supraveghere a medicilor și este monitorizată continuu. Mama Oanei Roman a fost externată din centrul pentru […] The post Mioara Roman a ajuns



Mioara Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor. Este monitorizată continuu: ”I-au schimbat tratamentul”

Mioara Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor. Fosta soție a lui Petre Roman se află sub atenta supraveghere a medicilor și este monitorizată continuu. Mama Oanei Roman a fost externată din centrul pentru […] The post Mioara Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor. Este monitorizată continuu: ”I-au schimbat tratamentul” appeared first on Cancan.

Mioara Roman a ajuns din nou pe mâna medicilor. Este monitorizată continuu: ”I-au schimbat tratamentul”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Andrea Pirlo, noul antrenor al lui Juventus, a cerut conducerii aducerea imediată a unui vârf de atac. Astfel, italienii au înaintat o oferta pentru Alvaro Morata, dar aceasta a fost respinsă imediat de conducerea lui Atletico Madrid. După ce

Cel mai recent studiu arată că între 10 și 15% din pisicile testate pentru coronavirus în Wuhan – punctul zero al pandemiei – au fost infectate de stăpânii lor, notează Daily Mail. Constatările au apărut în timp ce cercetătorii

Ministrul Educaţiei, Igor Şarov, l-a criticat pe Igor Dodon, într-o postare pe Facebook, pentru faptul că a vizitat o şcoală din ţară fără a respecta măsurile impuse de autorităţi în contextul luptei împotriva

Jucătoarea Patricia Ţig (88 WTA) s-a calificat, vineri, în careul de aşi al turneului de la Istanbul, competiţie cu un fond de premiere în valoare 275.000 de

Începând din această toamnă, fiecare săptămână se va încheia cu o doză generoasă de umor excentric! Sezonul 9 iUmor va avea premiera duminică, 13 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, iar Delia, Cheloo

Grupul de Comunicare Strategică prezintă o serie de reguli și recomandări pe care elevii trebuie să le aibă în vedere odată cu începerea anului școlar pentru a preveni răspândirea

Gigantul din cablu RCS&RDS, controlat de miliardarul orădean Zoltan Teszari, a fost şi în 2019 compania locală IT&C cu cele mai mari datorii raportate, arată o analiză ZF pe baza datelor raportate de firme la Ministerul

Parlamentarii din statul Kaduna, Nigeria, au aprobat castrarea chirurgicală a celor condamnați pentru violarea copiilor cu vârsta sub 14 ani, informează BBC. Pentru ca această pedeapsă să fie aplicată, guvernatorul statului Kaduna, Nasir Ahmad

Salariul lunar mediu net a ajuns la la 3.372 lei în luna iulie a acestui an, în creştere cu 8,1% comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, con­form datelor de la Institutul Na­ţio­nal de Statistică (INS). Comparativ cu luna precedentă,

Întrebat cum vede performanţa ministrului Educaţiei Monica Anisie, fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că PNL a ajuns să guverneze cu oameni care în alte Cabinete erau în linia a treia sau a patra. Candidatul PMP la Primăria Capitalei a

SCM Rm. Vâlcea a pierdut primul meci din noul sezon de Liga Campionilor, scor 21-28 pe terenul lui Brest. SCM Rm. Vâlcea a început Liga Campionilor pe un teren greu, unde cu efort se scot puncte. În Bretania, la Brest, campioana României a pierdut

Jurații X Factor au început sezonul nouă în forță după ce o serie de modificări i-au forțat să scoată strategiile la iveală, însă când lupta părea că devine încrâncenată, o concurentă le-a oferit

Votul este fără precedent prin semnificaţia problematicii din Rezoluţia supusă votului Adunării Generale: cooperarea internaţională în combaterea efectelor dezastruoase, la nivel global, ale pandemiei care se pregăteşte să revină sub

Ministerul Educației a realizat mai multe infografice prin care îi învață pe elevi cum să se comporte atunci când se întorc la școală, iar pe părinți ce să facă în primele zile de școală. Din câteva dintre infografice, elevii pot afla

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD Vasile Dîncu a anunţat că partidul din care face parte solicită premierul Ludovic Orban demiterea ministrului Educaţiei Monica Anisie, pentru că nu a gestionat bine măsurile pentru începerea anului

Ladislau Bölöni, OUT de la Gent? Un jurnalist flamand a afirmat la televiziunea Sporza că se vorbește de numele lui Hein Vanhaezebrouck ca posibil înlocuitor la vicecampioana Belgiei. Vezi AICI clasamentul actualizat din prima ligă a

Acţiunile Băncii Transilvania (TLV), cele mai tranzacţionate de la bursa românească, au închis vineri la 2,5 lei pe unitate, după un raliu de 4,6%, arată datele BVB. Lichiditatea de vineri pe acest emitent a fost de circa 37 mil. lei, cea mai

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a precizat că pensiile ar trebui să crească în raport cu rata inflației și că această mărire ar trebui să susținută de resursele bugetare. ”Aceste pensii trebuie să crească

Al cincilea cel mai vândut joc din toate timpurile, Super Mario Bros, împlineşte 35 de ani. Pe 13 septembrie 1985, Nintendo lansa titlul care a revitalizat piaţa de jocuri, aflată în recesiune severă. La

România, alături de alte nouă state ale Uniunii Europene, se află printre principalii producători de lignit, numit și cărbune bun, pentru producerea de energie electrică și termică, potrivit datelor