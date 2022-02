Minune în familia lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri urmează să fie externat: ”Cere acasă în fiecare zi” 24.02.2022

24.02.2022 Minune în familia lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri urmează să fie externat: ”Cere acasă în fiecare zi” Bucurie fără margini în familia lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri face progrese vizibile și curând urmează să fie externat din spital. Iată ce a declarat Rebecca Onoriu, mătușa acestuia, despre starea de sănătare a […] The post



Minune în familia lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri urmează să fie externat: ”Cere acasă în fiecare zi”

Bucurie fără margini în familia lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri face progrese vizibile și curând urmează să fie externat din spital. Iată ce a declarat Rebecca Onoriu, mătușa acestuia, despre starea de sănătare a […] The post Minune în familia lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri urmează să fie externat: ”Cere acasă în fiecare zi” appeared first on Cancan.

Minune în familia lui Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri urmează să fie externat: ”Cere acasă în fiecare zi”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cântăreţul Victor Socaciu se află în stare gravă la spital după ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus, la scurt timp după ce a participat la un festival organizat chiar de către

Criza componentelor, care a lovit din plin industria auto şi care a dus la închideri tem­po­rare de fabrici peste tot în lume, inclusiv în România, se extinde şi în pro­ducţia de electrocasnice, ele­c­tronice sau biciclete. Această

Lipsa de compasiune, absenţa logicii şi adevărurile ciobite, folosite de oficialii români, produc distorsiuni atât în găsirea soluţiilor celor mai bune, cât şi în limitarea sacrificiilor

Lemet, unul dintre cei mai mari producători de mobilă de pe plan local, vrea să extindă în 2021 reţeaua Lems cu trei sau patru magazine noi, care ar urma să fie operate în sistem de

Toni Petrea, antrenorul de la FCSB, nu se va putea baza pe Andrei Miron (26 de ani) și Darius Olaru (23) în prima parte a play-off-ului. Cei doi piloni de bază ai liderului Ligii 1 s-au rupt chiar în ultima etapă din sezonul regulat, la Sf.

Cătălin Anghel, noul antrenor al Viitorului, nu este pe placul jucătorilor, iar problemele constănțenilor ar putea continua. După demiterea lui Mircea Rednic, Hagi a decis ca Anghel să preia frâiele echipei care a ratat pentru al doilea an la

Adela Popescu a trecut prin mari emoții luni seară, când s-a simțit rău și și-a făcut testul COVID, crezând că este infectată. În vară, vedeta va aduce pe nume încă un băiețel, al treilea familiei. […] The post Momente de panică

Mădălina Balaiban, directorul general al agenţiei de turism Hello Holidays, parte din grupul Hello Brands, spune că cererea pentru vacanţele în Egipt a crescut considerabil, dar odată ce lucrurile vor permite, românii vor începe să

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut astăzi Rusiei să-şi retragă trupele pe care le comasează la frontiera cu Ucraina şi a subliniat că Alianţa Nord-Atlantică, nu Moscova, este cea care

Real Madrid merge pe „Anfield” cu un avantaj de două goluri în fața celor de la Liverpool, după victoria din tur, scor 3-1, înregistrată pe micuțul stadion „Alfredo Di Stefano”. Cronica meciului tur, Real Madrid - Liverpool 3-1Echipa care

Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția că, deși pandemia ar putea fi controlată în câteva luni, există riscul ca ”automulţumirea, confuzia și inconsecvenţa” să o prelungeacă mult mai

Creșterile seminificative ale prețurilor, așa cum reies din datele Institutului Național de Statistică, îi afectează în primul rând categoriile sociale vulnerabile, care astfel primesc o dură lovitură.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că a prelungit cu 6 luni, până la 30 septembrie 2021, facilitatea de eşalonare la plată, în formă simplificată, a obligaţiilor bugetare datorate după data declarării stării de

Producătorul de lacuri şi vopsele Policolor a făcut în 2020 un profit mai mult decât dublu faţă de 2019, avansând de la 1 mil. euro la 2,4 mil. euro, în ciuda pandemiei, potrivit celui mai recent raport financiar al companiei, aferent anului

BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active, anunţă că a început transferul utilizatorilor serviciilor MyBRD către noua platforma de online banking, You, lansată de instituţia bancară la finalul anului

Primele 60.000 de doze de Johnson&Johnson au ajuns miercuri dimineașă în România. Vaccinul dezvoltat de compania americană întâmpină aceleași probleme ca cel de la AstraZeneca, fiind raportată apariția unor cheaguri de sânge la mai multe

Cum căpcăunul ăsta de virus globală? atacă bezmetic în toate părţile nu putea ocoli folkul. S-a infectat cu coronavirus şi Victor Socaciu, vocea puternic bărbătească, ce

Estonia a închis pe timpul nopții un drum aglomerat din capitala Tallinn, în luna aprilie, pentru ca mii de broaşte să-l poată traversa în siguranță în drum spre zonele de reproducere, informează Reuters, citată de Agerpres. Voluntarii ajută

Ape tot mai tulburi în Coaliția de guvernare după decizia de ultim moment a premierului Florin Cîțu de a-i demite pe Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan din funcția de ministru al Sănătății, respectiv de secretar de stat în MS. Astfel, în

O economie verde, o economie prie­te­noasă cu mediul înconjurător, este mo­mentan un deziderat, o utopie. Mulţi au văzut - iniţial cel puţin - pan­de­mia ca un moment prelungit de repaus pen­tru planeta care nu mai trebuia să înghită