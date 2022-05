Minodora, în lacrimi la TV. Drama prin care a trecut artista: ”Doctorii i-au dat 24 de ore de trăit” 17.05.2022

Andrei Dumiter, fotbalistul celor de la Sepsi, a stat de vorbă cu reporterii GSP în cantonamentul din

Un vaccin universal, care protejează șoarecii de laborator nu doar de COVID-19, ci și de alte coronavirusuri, a fost dezvoltat de cercetătorii americani, acesta declanșând un răspuns imunitar împotriva variantelor periculoase. Deși nimeni nu

Un cutremur cu magnitudinea 4.4 s-a produs, marți după-amiază, în Vrancea, la o adâncime de 80 de kilometri. Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, marți la ora

Retailerul online Atu Tech (a2t.ro), specializat în comercializarea de echipamente de securitate pentru casă, estimează că anul acesta produsele de securitate comercializate sub propriul brand - SAFER - vor genera vânzări de peste 3,3 mil. euro, cu

Ludovic Orban a declarat, fiind întrebat despre demiterea Lilianei Murguleţ din funcţia de inspector şcolar general al judeţului Argeş, că nu ştia că are o colegă senator care conduce „Guvernul şi Ministerul Educaţiei şi că inspectorii

Primăria Oradea a transmis că, în Sala Ghișeelor (Piramidă) de la parterul instituției, nu se poate efectua nicio operațiune, cu excepția încasărilor de taxe și

Lambda este cea mai recentă variantă a virusului SARS-CoV-2 descoperită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Ea a fost confirmată până acum în 27 de

Alegerile interne din PNL seamănă cu o disecție pe un cadavru politic. Ies la iveală conflicte vechi și noi, dușmănii ireconciliabile, fapte mizerabile din trecutul candidaților. Aici nu asistăm doar

Rapid dă o nouă lovitură pe piața transferurilor. Oana Manea, jucătoarea care se retrăsese acum două sezoane, revine pe teren la 36 de ani pentru a o înlocui pe angoleza Albertina Kassoma. Oana Manea revine pe teren la 36 de ani! La doi ani după

Autorităţile germane au arestat un fost spion al Serviciului Federal de Informaţii, suspectându-l că ar fi efectuat „activităţi de agent de informaţii” pentru China, a anunțat marţi

O nouă variantă de coronavirus alarmează medicii de la nivel mondial. Este vorba de varianta Epsilon, identificată pentru prima dată în California, dar și o alta, identificată în New York. Noua variantă SARS-CoV-2 identificată a fost inclusă

Compania NY’ER România, cu sediul în Cluj-Napoca, adminis­tra­to­rul ma­gazinelor locale New Yorker, a ra­portat pentru 2020 o cifră de afaceri de 289,8 mil. lei (60,1 mil. euro), în scădere cu 16% faţă de anul an­terior, po­tri­vit

O rupere de nori a inundat, miercuri după-amiază, mai multe locuinţe din zona Măgura - Unguriu. Pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină cu

Fără a ține cont de pandemie, 65.000 de oameni au fost pe „Wembley”, acolo unde Anglia a întâlnit Danemarca, în a doua semifinală de la Euro 2020. Britanicii au câștigat greu, după prelungiri, 2-1, și vor juca prima lor finală

Noi schimbări îi așteaptă pe elevi și profesori, deopotrivă. Vorbim despre elevii din învățământul primar, de la clasele pregătitoare și până la clasa a IV-a, care vor susține în fiecare an o evaluare națională. Potrivit consilierului

FCSB a câștigat meciul amical cu CS Mioveni, scor 1-0. Golul formației antrenate de Dinu Todoran a fost marcat de Cristian Dumitru, în minutul 86. FCSB continuă să impresioneze în meciurile de pregătire. Într-un meci disputat la baza de

Gwen Stefani și Blake Shelton s-au căsătorit în weekendul care a trecut. La celebrul eveniment care a avut loc în Oklahoma, un cântăreț român și trupa lui de muzicieni din America au întreținut atmosfera. Ion Zanca face dezvăluiri despre

Cele mai importante scumpiri ale locuinţelor din primul trimestru au fost înregistrate în Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia şi România, arată datele publicate joi de Oficiul european pentru

Restructurări la CFR Marfă chiar din această lună. Este anunțul făcut de ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă. 1.400 de oameni ar urma să plece acasă în prima etapă, iar motivul este unul simplu: compania nu are nevoie de atâția

Producătorul de băuturi spirtoase şi ape minerale Prodal 94, deţinut de Jabbar Kanani şi Bagher Karimzadeh Hagh, vrea să încheie anul 2021 cu o cifră de afaceri de 115 milioane de lei, în creştere cu 18% faţă de anul precedent, potrivit