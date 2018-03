Ministrul Justiţiei din Norvegia va demisiona 20.03.2018

Ministrul Justiţiei din Norvegia, Sylvi Listhaug, demisionează pentru a evita o prăbuşire a guvernului minoritar, după ce aceasta a provocat dispute în urma afirmaţiilor potrivit cărora opoziţia este



Ministrul Justiţiei din Norvegia va demisiona

Ministrul Justiţiei din Norvegia, Sylvi Listhaug, demisionează pentru a evita o prăbuşire a guvernului minoritar, după ce aceasta a provocat dispute în urma afirmaţiilor potrivit cărora opoziţia este prea...

Ministrul Justiţiei din Norvegia va demisiona

Porsche România, cel mai mare importator auto de pe piaţa locală, a ajuns la finalul anului trecut la afaceri cumulate de peste 8 miliarde de euro în cei 20 de ani de activitate după ce în 2017 a înregistrat o cifră de afaceri de 638 mil. euro,

Sistemul limfatic, căruia i se spune şi sistemul de drenaj al organismului, este o componentă a sistemului imunitar cu rol în protejarea organismului şi în menţinerea echilibrului hemodinamic al corpului. Îmbunătăţirea circulaţiei limfatice

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a anunţat, luni, că a decis declanşarea protestelor, astfel că miercuri şi joi sindicaliştii pichetează sediul Ministerului Muncii, ei cerând, între altele, modificarea OUG 3/2018 privind

Simona Halep va reveni săptămâna viitoare pe primul loc în clasamentul WTA, urmând să o depăşească pe Caroline

O familie formată din patru persoane a fost găsită moartă în propria locuinţă în seara de 20 februarie, în oraşul Bălţi. Circumstanţele producerii tragediei urmează să fie stabilite de organele de drept, transmite

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că a avut telefonul ascultat în 2012 şi în 2014 şi nu ştie dacă această practică este continuată şi

Constructorul auto american Ford a confirmat că intenţionează să înfiinţeze o bancă în Germania în a doua jumătate a acestui an, parte a strategiei sale destinate contracarării

Primăvara şi vara este mult mai uşor să faci alegeri alimentare mai sănătoase, datorită abundenţei fructelor şi legumelor de sezon. Iarna însă există mai mult motive pentru care nu

Mereu cu preaplin de dragoste pentru fiii şi fiicele lor, părinţii nu se pot abţine să nu le decidă profesia, dar vor să aibă ultimul cuvânt şi când se alege partenerul de cuplu. Părintele vrea

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa este la un pas de a fi demisă, după ce în raportul de evaluare întocmit de Ministerul Educaţiei apare calificativul

La bărbat în vârstă de 59 de ani, din judeţul Suceava, s-a confirmat că a murit din cauza virusului gripal tip B. Acesta avea condiţii medicale preexistente şi nu era vaccinat

Un grup infracţional organizat, specializat în falsificarea de bani, cu ramificaţii în trei judeţe şi Capitală, a fost destructurat, marţi, în urma unor percheziţii efectuate de popliţişti în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Dâmboviţa

Preşedintele ucrainean Petro Poroşenko a semnat marţi o lege care permite utilizarea forţei militare împotriva Rusiei. Liderul de la Kiev şi-a pus semnătura pe legea privind reintegrarea regiunii Donbas. Şeful statului ucrainena a subliniat că

Deputatul liberal Roman Boţan consideră că la Conferinţa de securitate care a avut loc săptămâna trecută la Munchen a fost reconfirmat că se are de a face cu o Rusie din ce în ce mai autoritară şi care nu ia în considerare interesele

Primarul oraşului Găeşti, Grigore Gheorghe, a câştigat la Curtea de Apel Ploieşti procesul cu Agenţia Naţională de Integritate. Acesta fusese reclamat, în 2016, de unul dintre consilieri, pe motiv că în perioada exercitării funcţiei de

Procurorii au cerut directorului ÎMSP „Institutul Oncologic” să-l suspende provizoriu din funcţie pe medicul urolog, reţinut săptămâna trecută de CNA şi procurorii anticorupţie. Acesta este bănuit de că ar fi estorcat 7.000 de lei de la

ASR Principele Radu al României se va afla joi, 22 februarie, în Bărăgan, cu ocazia unei duble lansări de carte ce are în prim-plan familia

Invitaţii emisiunii Adevărul Live de miercuri, ora 13.00, sunt Marcel Snegur, primarul comunei Parcova, Marcel Snegur, şi primarul comunei Puhoi, Petru Frunze. Cei doi edili moldoveni vor da detalii vizavi de valul de declaraţii de unire cu România

Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului şcolar 2018-2019. Astfel, cursurile noului an şcolar încep luni, 10 septembrie şi însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni)."Structura anului