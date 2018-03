Ministerul Turismului: România va fi disponibilă în cel mai scurt timp în cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour 14.03.2018

România va fi disponibilă în cel mai scurt timp în cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour, anunţă Ministerul Turismului. Ţara noastră era singura din regiune care nu mai era promovată de Dertour din cauza infrastructurii deficitare, a numărului mic de hoteluri de calitate şi a tarifelor mari practicate de aceştia.

