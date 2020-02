Ministerul Sănătăţii: Starea bărbatului din Maramureş, infectat cu virusul Covid-19, s-a ameliorat 29.02.2020

Ministerul Sănătăţii a anunţat, sâmbătă după-amiaza, că starea bărbatului din Maramureş, infectat cu virusul Covid-19, s-a ameliorat, iar starea lui este stabilă. De altfel, reprezentanţii Ministerului anunţă că starea de sănătate a celor 3 persoane purtătoare de virus este bună.

