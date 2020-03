Ministerul Muncii: Peste 600.000 de contracte de muncă suspendate sau încetate 31.03.2020

31.03.2020 Ministerul Muncii: Peste 600.000 de contracte de muncă suspendate sau încetate Ministerul Muncii anunţă că numărul contractelor de muncă suspendate şi încetate se ridică la peste 600.000, majoritatea fiind în industria prelucrătoare, hoteluri şi restaurante sau comerţ cu



Ministerul Muncii: Peste 600.000 de contracte de muncă suspendate sau încetate

Ministerul Muncii anunţă că numărul contractelor de muncă suspendate şi încetate se ridică la peste 600.000, majoritatea fiind în industria prelucrătoare, hoteluri şi restaurante sau comerţ cu ridicata.

Ministerul Muncii: Peste 600.000 de contracte de muncă suspendate sau încetate

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Compania de consultanţă imobiliară americană SVN International Corp, cu operaţiuni în opt ţări şi regiuni la nivel global, a deschis un birou în Bucureşti şi estimează afaceri de 4 milioane de euro în primul an de

Partidul condus de Victor Ponta a pierdut mai mulți membri într-o singură zi. Fostul coordonator al filialei Pro România Mehedinți, Cornel Stroescu, împreună cu 600 de membri ai partidului și-au dat demisia miercuri, a anunțat acesta printr-un

Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a fost transportat, marţi, la un spital din Delhi după ce a acuzat dureri în piept. Starea sa este stabilă, potrivit unuia dintre reprezentanţii săi,

Multe dintre organele lui Rose Marie Bentley, o femeie din Oregon, Statele Unite, erau poziţionate neobişnuit în corp, iar unele elemente lipseau. Citește mai

Faptul că pe „Arena Națională” se organizează marile concerte l-a determinat pe Gigi Becali să poarte o discuție cu fina sa, Gabriela Firea, primarul

Șeful Direcției Antifraudă din ANAF a fost demis de Viorica Dăncilă. În locul lui Virgil Pîrvulescu a fost numit Daniel Tudor, care a mai deținut această funcție în mandatul de premier al lui

Cristiano Ronaldo, 34 de ani, continuă să facă istorie în Liga Campionilor. Portughezul a marcat din nou în sferturile Ligii, Ajax-Juventus 1-1 în tur, și are 24 de goluri în total, în această fază a

Alexandru Stânean, CEO al TeraPlast Group, spune că România are nevoie de produse fabricate în interiorul ei, pentru că există cerere, iar dacă o companie locală investeşte în tehnologie şi în forţa de muncă, este competitivă pentru orice

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a câştigat un proiect european de peste 19 mil. lei (4 mil. euro) pentru extinderea şi modernizarea ambulatoriului clinicii de psihiatrie

Accident spectaculos pe DN1, in Prahova. La km 6 o semiremorca s-a desprins de capul tractor și a lovit 3 autoturisme parcate în zona unei benzinării. Din primele verificări, ansamblul cap tractor cu semiremorca se deplasa pe sensul Brașov –

Lidera PAS, Maia Sandu, susţine că scoaterea statului din captivitate ar trebui să fie prioritatea zero atât pentru Blocul ACUM, cât şi pentru Partidul Socialiştilor. Reprezentanţii ACUM sunt gata să discute în continuare cu socialiştii, dacă

Ultima postare făcută de Emma Neagu pe pagina sa oficială de Facebook este cutremurătoare. Mesajul transmis de fosta concurentă de la “Românii au talent” a sfâșiat inimi a milioane de oameni… mulți dintre ei considerând că este o

CFR Cluj și FCSB se vor întâlni duminică, dar în ultimii 10 ani, Dan Petrescu n-a pierdut niciun meci în fața echipei la care s-a lansat în fotbalul mare, deși a avut-o ca adversară cu 3 formații: Urziceni, ASA Tg.

Duyen, o tânără de 31 de ani din Vietnam, şi-a distrus căsnicia de 10 ani după ce i-a trimis un selfie banal soţului ei. Galeria Foto. Citește mai

Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri la sud de insula indoneziană Sulawesi, a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost stabilit

Premierul Viorica Dăncilă a avut, vineri, o întrevedere cu premierul chinez, Li Keqiang, în cadrul căreia şi-a afirmat interesul pentru implicarea unor companii chineze în proiecte de tip parteneriat public-privat şi pentru deschiderea unui

Autoritățile din Bulgaria au găsit vineri alte 25,43 kilograme de cocaină pe litoralul Mării Negre, în apropierea stațiunii Sunny Day. Drogurile erau într-o pungă care fusese legată de o vestă de

Liverpool ar putea semna cel mai mare contract de sponsorizare din istoria Premier League, cu firma de echipament Nike. Acordul dintre Liverpool și New Balance se încheie la sfârșitul sezonului viitor, iar „cormoranii” ar putea

Polițiștii bârlădeni au deschis o anchetă în urma unui incident petrecut ieri seară, în jurul orei 22:00, când Marian Rădoi – sportiv și antrenor la clubul Fight Club Titans 2020, a fost bătut și