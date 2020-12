Ministerul Finanţelor a respins toate ofertele băncilor pentru obligaţiuni de 300 mil. lei, considerând preţul inacceptabil 08.12.2020

Ministerul Finanţelor a respins ieri toate ofertele primite de la bănci pentru emisiunea de obligaţiuni de 300 mil. lei, considerând preţul inacceptabil. La licitaţie au participat şapte dealeri primari, iar valoarea cererii a fost de 66 mil. lei.

