Ministerul Finanţelor a luat de la bănci aproape un miliard de lei prin obligaţiuni scadente în 2023, la o dobândă de 3,5% pe an 07.07.2020

07.07.2020 Ministerul Finanţelor a luat de la bănci aproape un miliard de lei prin obligaţiuni scadente în 2023, la o dobândă de 3,5% pe an Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de la bănci 977,5 mil lei printr-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2023, la o dobândă de 3,5% pe an. La licitaţie au participat 7 dealeri primari, cererea totală fiind de 1,03 mld.



Ministerul Finanţelor a luat de la bănci aproape un miliard de lei prin obligaţiuni scadente în 2023, la o dobândă de 3,5% pe an

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de la bănci 977,5 mil lei printr-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2023, la o dobândă de 3,5% pe an. La licitaţie au participat 7 dealeri primari, cererea totală fiind de 1,03 mld. lei.

Ministerul Finanţelor a luat de la bănci aproape un miliard de lei prin obligaţiuni scadente în 2023, la o dobândă de 3,5% pe an

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Multe lucruri se știu despre fiica regretatei Andei Călugăreanu, însă nimeni nu știa că iubitul ei ascunde în buletin un nume cel puțin inedit! Foarte fericită în brațele lui Ionuț Mardare, cu care-l are pe Luca, Ioana Tufaru, fata Andei

Compania de cercetare Interbiz estimează că piaţa de prefabricate din beton va creşte cu 5% în 2019, păstrând ritmul de anul

Viorică Dăncilă a făcut primele declarații despre viitorul PSD și al unei posibile remanieri

Andreea Marin a colaborat cu Vladimir Plahotniuc, oligarhul care este acuzat că a vrut să pună mâna pe toate structurile statului din Republica Moldova. Vladimir Plahotniuc, unul dintre personajele controversate ale momentului în Republica Moldova,

Fostul preşedinte cipriot Demetris Christofias a decedat vineri, la vârsta de 72 de ani, după aproximativ o lună de spitalizare pentru probleme respiratorii, anunţă Reuters din surse oficiale, preluat de Agerpres.ro. Citește mai

Un caz incredibil a avut loc într-un bloc de locuințe din CLuj Napoca. Un bâtrân de 85 de ani a așteptat ajutorul timp de 16 ore, dar

O vulpe a fost filmată vineri seara, la doar câteva sute de metri de centrul Aradului. Un localnic a surprins animalul sălbatic care, cel mai probabil, căuta de mâncare, și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Vulpea se plimba

Jurnalul îţi oferă, începând de luni, 24 iunie, volumul 7 al "Enciclopediei umorului de buzunar", cel mai bine vândută carte de bancuri din România. Distrează-te cu bancuri pe seama vârstei, siluetei și

Junior Morais (32 de ani) s-a accidentat în minutul 35 al partidei amicale cu CS Colțea. Fundașul stânga al roș-albaștrilor s-a ciocnit la mijlocul terenului cu un adversar și ambii jucători au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Uneori, elevul îşi depăşeşte maestrul (sau cel puţin aşa e zicala). Alteori nu e vorba de o competiţie, ci de o muncă de echipă, de o colaborare la patru mâini şi două minţi strălucite. Iar de rezultat se bucură cel mai adesea publicul

Gianluigi Buffon, 41 de ani, este liber de contract după despărțirea de PSG și ar putea ajunge în Anglia, la Leeds. Deși a negociat o întoarcere la Parma, primul său club, portarul italian ar putea fi protagonistul celui mai inedit

Efective ale Gărzii Naţionale mexicane, precum şi poliţişti şi agenţi ai serviciului pentru imigranţi, au întărit sâmbătă supravegherea la frontiera cu Statele Unite pentru a împiedica

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de luni, 24 iunie 2019. Citește mai

CALCULE DE CALIFICARE SEMIFINALE EURO 2019 // Cu 24 de ore înainte de Franța U21 - România U21 (azi, ora 22:00, TVR 1 și TVR HD), elevii lui Mirel Rădoi au aflat toate variantele prin care se pot califica în semifinale.

Familia Dăncilă are mai multe imobile faţă de familia Iohannis! Asta reiese din declarațiile de avere publicate de premier și de șeful statului. Și în privința sumelor strânse în conturi, familia premierului este pe

Indicele principal BET înregistrează un plus de 18,5% de la începutul anului 2019, iar indicele BET-TR, care include şi dividendele plătite de companiile din prima ligă bursieră, are un plus de

Piața de cosmetice din România a înregistrat în ultimii cinci ani o creştere de 50%, ajungând anul trecut la peste 1,7 miliarde de euro în 2018. Tendinţa se va păstra şi în acest an, fiind de

Horoscop 18 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 18 iunie 2019 - Berbec: Ai posibilitatea de a remodela unele dintre planurile de viitor, cele legate de studii, examene, călătorii, progres profesional sau social. Horoscop 18

Florin Pastramă este extenuat din cauza lui Brigitte. Fostul oncurent de la Fermă a mărturisit că soția lui vrea să facă amor cu el de trei ori pe zi. Luna viitoare, pe 7 iulie, proaspăta doamnă Pastramă se va căsători religios cu Florin și

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Vaslui - Se publica notele de catre Ministerul Educatiei pentru elevii de clasele a 8-a care au dat examenul in acest an. Emotiile au atins cote maxime. Citește mai