Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de pe piaţa internă 885 mil. lei, printr-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2025, la o dobândă de 4,02% 10.04.2020

10.04.2020 Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de pe piaţa internă 885 mil. lei, printr-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2025, la o dobândă de 4,02% Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de pe piaţa internă 885 mil. lei, printr-o emisiune de obligaţiuni cu o valoare nominală de 500 mil. lei, scadenţa în 2025 şi o dobândă de 4,02%. La licitaţie au participat şapte dealeri



Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de pe piaţa internă 885 mil. lei, printr-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2025, la o dobândă de 4,02%

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de pe piaţa internă 885 mil. lei, printr-o emisiune de obligaţiuni cu o valoare nominală de 500 mil. lei, scadenţa în 2025 şi o dobândă de 4,02%. La licitaţie au participat şapte dealeri primari.

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de pe piaţa internă 885 mil. lei, printr-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2025, la o dobândă de 4,02%

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru că este un subiect la modă și care atrage votanți, Liviu Dragnea se gândește să propună o amendă de 4% din cifra de afaceri pentru firmele care comercializează produse ce nu sunt conforme cu cele vândute pe piețele

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul decesului, din cauza meningitei, a elevei de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti, sesizarea vizând posibila încălcare a art. 34 şi art. 49 din

Vremea de sâmbătă, 13 aprilie, este caracterizată în continuare de o instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Local, vor cădea averse, însoțite de descărcări electrice, însă cantitățile de apă estimate a se acumula nu vor fi

Dimitrie Bogdan Licu s-a născut la 24 noiembrie 1969. A absolvit cursuri în securitate națională la Universitatea Națională de Apărare (2003), în domeniul combaterii contrafacerilor (Washington D.C., 2004) și

Deputatul Varujan Vosganian, vicepreşedinte al ALDE a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Iaşi, că o decizie de restructurare a cabinetului trebuie discutată în prealabil în

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat sâmbătă seară că, pentru a veni în sprijinul tuturor pensionarilor care nu au acces şi pentru buna informare a acestora, ministerul său va trimite fiecăruia acasă câte o scrisoare în care va fi

Supusă unei intervenții chirurgicale foarte complicată, la coloană, în urmă cu doi ani, Monica Anghel dă semne că recuperarea nu a decurs tocmai bine. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, i-a surprins chipul brăzdat de durere într-o zi în

Un bărbat de 60 de ani a fost lovit de un tramvai, în această dimineaţă, în jurul orei 08.30, pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3, în apropiere de staţia Piaţa Titan, informează Brigada Rutieră a Capitalei. După ce a fost

Oul de Paşte trebuie ciocnit exact în Sfânta zi de sărbătoare, altfel rişti să fii pocit. Asta s-a întâmplat vineri după amiaza într-un apartament din Milano, în cartierul Baggio. Un tată, nervos şi scupulos nevoie mare, a fost arestat

Zilele trecute s-a aflat că luptătorul de MMA Ion Surdu a câștigat sezonul 3 de la “Exatlon România”, iar prima reacție nu a întârziat prea mult. Astfel, în urmă cu câteva ore bune, pe pagina oficială de Facebook a sportivului a apărut

Preşedintele Kaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, participă, duminică, la slujba de Paşte de la Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Treime” din Sibiu. La intrarea în lăcaşul de cult, Iohannis a transmis un mesaj, în română, germană şi

Într-o postare pe Facebook, jurnalistul Cristian Niculescu face o serie de precizări cu privire la tehnologia 5 G și la cum aceasta poate ajunge un instrument care va perfecționa contorul în masă. De asemenea, acesta mai evidențiază cum noile

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 3,40%, cel mai mare nivel din ultimele 8 luni, potrivit datelor publicate luni de BNR. Citește mai

IBRAHIM TANDIA. Chiar dacă Sepsi are cel mai slab parcurs dintre formaţiile din play-off, cu un singur punct în 6 runde, golgeterul Ibrahima Tandia (25 ani) are deja câteva oferte din străinătate. Jucătorul din Mali, care are 10 goluri

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat luni extinderea urmăririi penale faţă de Mircea Drăghici, trezorierul PSD. Acesta este acuzat de o nouă infracţiune de delapidare, fiind suspectat că a scos din patrimoniul partidului un automobil de

Cele mai des întâlnite abateri de la normele rutiere sunt şofatul cu viteză excesivă, fără permis şi sub influenţa alcoolului, dar şi neacordarea de

Gruparea disidentă republicană Noua IRA şi-a asumat responsabilitatea pentru asasinarea jurnalistei Lyra McKee, prezentând „scuze sincere” familiei sale şi prietenilor, scrie The

Există două mari categorii de boli reumatismale, cele de uzură, cum sunt artrozele, şi altele, inflamatorii, mai grave şi mai rare. Despre aceste boli, explică reumatologul Florin

Simona Halep s-a retras din turneul de la Stuttgart din cauza unor dureri la șold și a oboselii psihice cauzate de confruntarea cu Franța din semifinalele Fed Cup. Citește mai

Macron spune că Notre-Dame din Paris ar trebui să fie reconstruită în conformitate cu Franța modernă și diversă (făcând referire la musulmani), iar arhitecții sugerează un acoperiș de sticlă şi oțel sau, de ce nu, cu un minaret