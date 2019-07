MILSAMI ORHEI - FCSB // liveTEXT de la 20:00 » FCSB la un pas de calificarea în turul II din Europa League » Echipele probabile + cote 18.07.2019

18.07.2019 MILSAMI ORHEI - FCSB // liveTEXT de la 20:00 » FCSB la un pas de calificarea în turul II din Europa League » Echipele probabile + cote Milsami Orhei și FCSB joacă azi, de la ora 20:00, în manșa a doua din turul I al preliminariilor Europa League. În tur, echipa roș-albastră a câștigat cu 2-0. Milsami Orhei - FCSB se joacă de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe



MILSAMI ORHEI - FCSB // liveTEXT de la 20:00 » FCSB la un pas de calificarea în turul II din Europa League » Echipele probabile + cote

Milsami Orhei și FCSB joacă azi, de la ora 20:00, în manșa a doua din turul I al preliminariilor Europa League. În tur, echipa roș-albastră a câștigat cu 2-0. Milsami Orhei - FCSB se joacă de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe ProTV FCSB va avea parte de un adversar modest și în turul II, urmând să dea peste învingătoarea dintre Alashkert (Armenia) și Makedonija (Macedonia). ...

MILSAMI ORHEI - FCSB // liveTEXT de la 20:00 » FCSB la un pas de calificarea în turul II din Europa League » Echipele probabile + cote

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep a lăudat-o pe Bianca Andreescu, proaspăta câştigătoare a turneului de la Indian Wells, unde a avut un parcurs

Complexul Naţional Muzeal “Curtea Domnească” Târgovişte şi Parohia Gheboaia organizează vineri, 22 martie 2019, începând cu ora 14.00 la Muzeul de Artă din Târgovişte, vernisajul expoziţiei „Trecutul care mă

Se pare că Andreea Bălan a avut din nou probleme de sănătate, la două săptămâni de de când a făcut un stop cardio-respirator, în timpul operației de cezariană. Artista a refuzat însă de această dată, să dea detalii despre operația pe

Nicu Maharu a murit în această dimineață! Cel supranumit ”Regele petrecerilor” a pierdut lupta cu crunta boală, cancerul! Acesta fusese diagnosticat în urmă cu un an și de atunci a început tratamentul. Din păcate, nu s-a mai putut face

Preşedintele României, dl. Klaus Iohannis, altminteri atât de scump şi de cumpănit la vorbă, a provocat stupoare, amuzament, glume, ironii la scenă deschisă în cursul zilei de marţi, atunci când a scos pe gură afirmaţia că ar fi

Joi, vremea va fi normală termic. Cerul va mai avea înnorări în cursul zilei, iar condiţiile de ploaie vor fi reduse. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 3...4 grade, uşor mai scăzută în zona preorăşenească,

În ultimii ani, în România au apărut noi jucători pe piaţă care vin în întâmpinarea clienţilor cu soluţii şi inovatoare, inclusiv cele legate de imposibilitatea popririi

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat tarifele de referinţă pentru poliţele auto obligatorii (RCA). În multe situaţii, acestea sunt mai mari comparativ cu cele valabile pentru semestrul

Simularea examenului de bacalaureat se va încheia joi cu proba la alegere a profilului şi specializării, susţinută doar de elevii claselor a XII-a. Rezultatele vor fi comunicate pe data de

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a confirmat oficial, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Miami, că va lucra în continuare cu antrenorul român Daniel Dobre,

Fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea s-a prezentat, joi, la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), unde a fost anunţat că i-a fost prelungit controlul judiciar în dosarul în care

Florin Susanu este noul director al TAROM, a anunțat Antena 3. Un nume cunoscut în cadrul TAROM, Susanu a mai condus compania în cadrul unui mandat interimar și este unul dintre cei mai

Cristina Neagu, desemnată pentru a patra oară în carieră cea mai bună jucătoare de handbal din lume, a dezvăluit că se gândeşte, după ce se va retrage din activitatea competiţională, să

Piaţa de eCommerce din România ar putea creşte anul acesta cu aproximativ 30%, pe fondul încrederii mai mari a consumatorilor români în comerţul online şi a creşterii puterii de cumpărare, potrivit estimărilor VTEX, furnizor global de soluţii

Preţul biletelor de avion se va stabiliza în 2019, în jurul unei medii de 158 euro, acesta fiind şi primul an în care rezervările vor fi făcute preponderent de pe mobil, arată un studiu realizat de agenţia

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. Mircea Lucescu nu e tocmai mulțumit de locul 41 pe care l-a poziționat France Football în topul

Bianca Andreescu, 18 ani, locul 24 WTA, trebuia să joace în noaptea de miercuri spre joi, cu Irina Begu, locul 70 WTA, în turul I al turneului de la Miami, dar meciul a fost amânat din cauza vremii.

Leonor Baez, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată lângă Buenos Aires pentru tentativa de a-şi ucide soţul, pe Hector Eduardo Ramirez. Femeia a pus la cale un plan diabolic cu fostul ei iubit, un paraguayan care locuia în Argentina,

Tudorel Toader este în concediu până săptămâna viitoare. Ministrul Justiției a amânat interviurile candidaților din partea României pentru Parchetul European, programate pentru joi, dar amânate în ultimul moment. Ministerul Justiției a

Sony Pictures a lansat primul trailer pentru Once Upon a Time in Hollywood, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino. Citește mai