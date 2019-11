Milionarul Bebică a dat ”daună totală” unui Lamborghini Urus de 325.000 €! 28.11.2019

28.11.2019 Milionarul Bebică a dat ”daună totală” unui Lamborghini Urus de 325.000 €! Accident teribil în Capitală! Unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața imobiliară a avut parte de momente de coșmar. Celebrul Bebică, ginerele fostului șef de galerie al Stelei, renumitul Mustață, a fost implicat într-un incident



Milionarul Bebică a dat ”daună totală” unui Lamborghini Urus de 325.000 €!

Accident teribil în Capitală! Unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața imobiliară a avut parte de momente de coșmar. Celebrul Bebică, ginerele fostului șef de galerie al Stelei, renumitul Mustață, a fost implicat într-un incident rutier. Bolidul de sute de mii de euro al afaceristului s-a transformat într-un morman de fiare. CANCAN.RO, SITE-UL […] The post Milionarul Bebică a dat ”daună totală” unui Lamborghini Urus de 325.000 €! appeared first on Cancan.ro.

Milionarul Bebică a dat ”daună totală” unui Lamborghini Urus de 325.000 €!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din Ro­mânia, care este estimată la o valoare cu­prinsă între 3,8 miliarde de euro şi 4,3 mi­liarde de euro, înregistrează anual apro­ximativ 100 de tranzacţii, iar în circa 10% din acestea compania de

Georgeta Cusiac, proprietara firmei Olint din Rădă­uţi, judeţul Suceava, a încheiat anul 2018 cu afaceri de aproape 115 mil. lei, businessul său constând în pro­duc­ţia şi comercializarea de materiale de construcţii. An­tre­prenoarea are

Costul creditului pentru persoane fizice şi companii nu ar trebui legat de dobânda la care se împrumută băncile între ele pentru că este nerelevantă faţă de relaţia bănci- client, aşa cum se propune în pachetul de modificare a Ordonanţei

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, l-a dat afară pe Ionel Dancă din studio, după ce au avut un schimb de replici contradictorii. Purtătorul de cuvânt al PNL l-a contrazis pe Gâdea cu privire la unele declarații pe

Klaus Iohannis a fost atacat de președinta CSM, judecătoarea Lia Savonea printr-un comunicat postat pe siteul instituției, dar care, pentru prima dată, este prezentat ca fiind o poziție personală. Numai că un detaliu răstoarnă totul în favoarea

Simona Halep a fost la un pas să piardă în meciul contra Karolinei Pliskova. O calificare în finala turneului de la Miami i-ar aduce locul 1 în clasamentul WTA. Presiunea și-a spus cuvântul, însă începând cu cel de-al zecelea game al partidei.

Reţeta deliciosului pilaf de post, care se găteşte rapid din câteva ingrediente, o regăsim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, în lucrarea “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura

În anii interbelici, prostituţia femeilor a fost permisă de autorităţi şi mai apoi acceptată tacit ca mijloc de supravieţuire al femeilor care nu îşi puteau asigura altfel existenţa. Amintirea unor bordeluri faimoase s-a păstrat peste

Beneficiile pe care le au donatorii de sânge care merg regulat la centrele de transfuzii sunt numeroase. Pe lângă satisfacţia generată de salvarea unei vieţi omeneşti, există şi câştiguri la capitolul

Uşor de cultivat şi foarte popular în ţările asiatice dar şi în România, unde se găseşte în numeroase gospodării de la ţară, Luffa sau dovlecelul-burete, este o plantă agăţătoare cu un fruct foarte fibros care, bine copt, se utilizează

Simona Halep a fost de nerecunoscut în partida cu cehoaica Karolina Pliskova, din semifinalele turneului de la

Bianca Andreescu este revelaţia anului 2019, având un parcurs de excepţie în acest sezon, în care a câştigat Indian

Roger Federer a ridicat pubicul în picioare, în sferturile de finală ale turneului de la Miami, unde l-a întâlnit pe Kevin

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de cehoaica Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami. După două game-uri consecutive pierdute de la scorul de 5-3, Halep a simțit nevoia unei

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de cehoaica Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami. Prima întrerupere a partidei a venit într-un moment bun pentru Halep, la scorul de

Laptop Apple poate fi cu uşurinţă una dintre cele mai mari investiţii pe care o faci într-un dispozitiv mobil performant. Merită? Sau ai putea obţine aceleaşi beneficii achiziţionând un laptop cu Windows, mai

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a demarat controale în toată ţara privind transportul, ambalarea, depozitarea şi comercializarea ouălor provenite din comerţul intracomunitar, a anunţat

Facebook a înăsprit vineri regulile privind plasarea de publicitate electorală pe platforma sa dedicată Europei, demersul survenind unor presiuni ale Comisiei Europene, care cere mai multă acţiune pentru prevenirea oricărui tip de amestec străin

Directorul executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT, Igor Boţan, consideră că cea mai „naturală” coaliţie în următorul Parlament este cea formată de Partidul Socialiştilor cu Partidul Democrat. Potrivit lui, acest

Până la sfârşitul anului curent, mai multe porţiuni de drum vor fi date în exploatare după reparaţie. Unul dintre acestea va fi şoseaua Chişinău-Ungheni, darea în exploatare a căreia a fost tărăgănată în ultimii ani. Despre aceasta a