Milioane de cadouri sau cadouri de milioane 10.01.2018

10.01.2018 Milioane de cadouri sau cadouri de milioane Pentru cei mai mulţi, luna decembrie este sinonimă cu sărbătorile de iarnă şi implicit cu



Milioane de cadouri sau cadouri de milioane

Pentru cei mai mulţi, luna decembrie este sinonimă cu sărbătorile de iarnă şi implicit cu cadourile.

Milioane de cadouri sau cadouri de milioane

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Şaptezeci şi opt de tone de sorbitol de producţie franceză au fost găsite în depozite din Irak folosite de Statul Islamic. Pornind de la această descoperire, Journal du Dimanche a făcut o investigaţie şi a aflat de ce au avut nevoie jihadiştii

Reprezentanţii Netflix au dat publicităţii pentru prima dată informaţii privind obişnuinţele de consum ale utilizatorilor din România, dezvăluind ce seriale au „devorat“ şi pe care le-au „savurat“ în

O femeie cu dublă cetăţenie, română şi Republica Moldova, este cercetată de poliţiştii de frontieră, după ce a încercat să introducă în ţară 3.000 de ţigarete de contrabandă

Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO), din cadrul Consiliului Europei (CoE), a decis, într-o sesiune plenară desfăşurată în perioada 4-8 decembrie, să efectueze evaluări de urgenţă ale

Activiştii pentru drepturile copiilor l-au condamnat pe preşedintele Tazaniei, John Magufuli, pentru că a găsit scuze pentru doi violatori, scrie BBC. Directoarea Comunităţii pentru Drepturile Copiilor din

Cel mai distructiv incendiu de vegetaţie din sudul Californiei s-a extins semnificativ, acoperind o arie mai mare decât a oraşului New York, notează BBC. Incendiul Thomas din Ventura şi Santa Barbara

Beijingul modern a fost construit pe spatele migranţilor prost plătiţi, precum Zhao Guihua, o femeie în vârstă de 50 de ani, scrie CNN. Aceasta face parte din cei o mie de oameni care au fost

Incidentul de vineri seara din oraşul Sângeorz-Băi, în care un poliţist a fost rănit de un tânăr de 22 ani iar acesta din urmă a fost împuşcat mortal de colegul poliţistului,

În seara aceasta, de la ora 20.00, nea Mărin și cei cinci invitați ai săi, CRBL, Speak, Edi Stancu, Minodora și Angie sunt puși pe fapte mari. În cadrul emisiunii ”Poftiți

Guvernul britanic le va oferi parlamentarilor posibilitatea de a superviza într-o mai mare măsură procesul desprinderii de Uniunea Europeană, a declarat luni un purtător de cuvânt al premierului

Pentagonul a reacţionat luni cu scepticism faţă de anunţul retragerii unei 'părţi semnificative' a forţelor ruse din Siria, transmite AFP. 'Declaraţiile Rusiei privind retragerea trupelor

Un nou caz de abuz împotriva unui copilaş a devenit public, iar imaginile au făcut înconjurul internetului. Scenele au fost filmate de camerele de supraveghere dintr-un lift iar faptele de violenţă au avut loc imediat după plecarea

Mama lui Babi Minune le-a demonstrat românilor mai săraci, care nu ar avea posibilitatea să-şi cumpere braz, cum pot traversa perioada

Învinsă de Cehia cu 28-27, naţionala României a părăsit Campionatul Mondial de handbal în faza optimilor de

Cofondatorul grupului Eagles of Death Metal Josh Homme, totodată lider al grupului Queens of the Stone Age, şi-a cerut scuze, duminică, după ce sâmbătă în timpul unui concert a lovit în faţă

Militari din China şi Rusia au lansat, luni, o serie de exerciţii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, în scopul intensificării cooperării între armatele celor două ţări, pentru menţinerea echilibrului strategic, anunţă Ministerul

Staţiile de încărcare costă de la aproape 1.000 de euro până la câteva mii de

Eliza Buceschi a vorbit după înfrângerea suferită în fața Cehiei, scor 27-28, sinonimă cu eliminarea României de la Campionatul Mondial de handbal Eliza, cum putem să pierdem un meci în care am condus 56 de minute?- Din

Julieta a pierdut inima lui Marin de la ”Gospodar fără pereche” dar a acceptat înfrângerea, şi, mai mult, nu l-a abandonat. Julieta a făcut pace cu ”rivala” ei, Marcela, pe care a ajutat-o inclusiv cu pregătirile pentru

Doliu în showbizul din Anglia. Cunoscutul prezentator TV Keith Chegwin a încetat din viaţă, luni după-amiază, după o lungă luptă cu boala. Citește mai