Miliardarii din Anglia cumpără un campion mondial de la Barcelona! Ce sumă au pus pe masă 29.12.2021

29.12.2021 Miliardarii din Anglia cumpără un campion mondial de la Barcelona! Ce sumă au pus pe masă Newcastle ia în calcul să achite 20 de milioane de euro pentru Samuel Umtiti (28 de ani), fundașul central de la Barcelona. Umtiti nu-și mai găsește locul la Barcelona, nu mai e de mult titular, iar clubul caută la rându-i fonduri noi. Newcastle



Miliardarii din Anglia cumpără un campion mondial de la Barcelona! Ce sumă au pus pe masă

Newcastle ia în calcul să achite 20 de milioane de euro pentru Samuel Umtiti (28 de ani), fundașul central de la Barcelona. Umtiti nu-și mai găsește locul la Barcelona, nu mai e de mult titular, iar clubul caută la rându-i fonduri noi. Newcastle îl vrea pe Umtiti de la Barcelona Informația a fost dezvăluită de publicația The Sun și preluată de AS. Campion mondial cu Franța în 2018, Umtiti mai are contract cu Barcelona până în 2023. ...

Miliardarii din Anglia cumpără un campion mondial de la Barcelona! Ce sumă au pus pe masă

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiţă, a declarat, luni, în timpul unei vizite făcute la Circul Metropolitan Bucureşti, unde s-au deschis şapte cabinete pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca, faptul că în

Uniunea Europeană discută cu compania americană Moderna achiziția unei cantități mai mari de vaccinuri anti-Covid, informează News.ro, care citează Reuters. Pe de altă parte, AstraZeneca, cu care discuțiile s-au blocat, a sugerat să livreze

Fostul general de Securitate, Ion Mihai Pacepa, cel care a fugit în SUA, iar Ceaușescu pusese recompensă pe „capul” lui 1 milion de dolari în 1978, a murit la vârsta de 92 de ani, după […] The post A murit cel mai cunoscut spion al

Militarii Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc au intervenit cu 3 autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din municipiul Câmpulung

Puțini din cei de astăzi au auzit de Angelica Adelstein-Rozeanu și de faptele sale de vitejie de la începutul anilor ’50, când a devenit prima femeie din România campioană mondială și europeană la orice sport. […] The post Angelica

Victor Becali (59 ani), impresarul lui Florinel Coman (22 ani), a vorbit despre transferul ”perlei”

Informațiile despre producerea vaccinului anti COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech au fost atacate de hackeri nord-coreeni. Aceștia au încercat să acceseze sistemele de informații ale producătorului

Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) a eliminat-o pe Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) în sferturile de la Australian Open, scor 6-3, 6-3 Statistica meciului dintre Halep și Williams arată o transformare spectaculoasă a Serenei, remarcată și de Darren

Un caz bizar s-a petrecut în Neamţ, la Agapia, un pieton fiind accidentat de propria-i maşină şi a ajuns la spital, deşi nimeni nu conducea

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală de la Australian Open 2021 de americanca Serena Williams (39 de ani, 11 WTA), scor 3-6, 3-6. Simona Halep nu a avut replică în fața Serenei Williams. A fost dominată la toate

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a afirmat, astăzi, într-o scurtă declarație de presă, că raportul inspecției Sanitare de Stat după tragedia de la Institutul Matei Balș din Capitală este

O nouă campanie frauduloasă a fost detectată de către experţii Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) pe platforma OLX. Este vorba despre crearea de conturi false şi publicarea de anunţuri cu […] The

Producătorul auto Ford vrea ca, până în anul 2030, întreaga sa gamă de autoturisme să devină electrică şi va investi 1 miliard de dolari într-un nou centru de producţie a vehiculelor

Vodafone România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de comunicaţii fixe şi mobile, anunţă că principalele sale centre de date - din Bucureşti, Cluj şi Braşov - pot economisi circa 50 MWh pe lună, cam cât ar consuma peste

Sfârșit tragic pentru un bărbat de 27 de ani din Râmnicu Vâlcea. Acesta a fost prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la rețeaua de

Trei cetăţeni nord-coreeni care au legături cu serviciile secrete au fost inculpaţi, miercuri, în Statele Unite pentru o serie de atacuri cibernetice soldate cu daune în valoare de 1,3 miliarde de dolari,

În 2020, an marcat de pandemia de Covid-19, doar 769 de români au vizitat Seychelles, un stat african din Oceanul Indian. Această ţară este cunoscută drept o destinaţie exotică, de lux, similară cu Maldive, Bora Bora sau

O femeie de 48 din Sibiu a intrat joi cu mașina într-un stâlp de susținere a rețelei electrice de pe strada Vasile Cârlova, din Sibiu, relatează cotidianul local Tribuna. Nimeni nu a fost rănit, însă un întreg cartier a rămas fără internet

Un pacient în vârstă de 88 de ani, din municipiul Târgu Jiu, a ajuns miercuri, 17 februarie, la Spitalul Judeţean de Urgenţă cu o stare precară de sănătate. Bătrânul a fost confirmat pozitiv în urma a două teste antigen pentru depistarea

Judeţul Timiş se menţine în zona roşie, cu 3,86 cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, în creştere uşoară faţă de ziua precedentă (3,84), a anunţat, joi, Grupul de Comunicare