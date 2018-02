Miliardarii de la Shapir au declarat război României! Miza: 50 milioane € 20.02.2018

20.02.2018 Miliardarii de la Shapir au declarat război României! Miza: 50 milioane € O amenințare serioasă, din punct de vedere financiar, la adresa țării noastre, se conturează din partea a patru frați miliardari care au făcut afaceri cu statul român. Afaceriștii care controlează conglomeratul Shapir, arhicunoscut în Israel,



Miliardarii de la Shapir au declarat război României! Miza: 50 milioane €

O amenințare serioasă, din punct de vedere financiar, la adresa țării noastre, se conturează din partea a patru frați miliardari care au făcut afaceri cu statul român. Afaceriștii care controlează conglomeratul Shapir, arhicunoscut în Israel, au dat statul în judecată, în mai multe procese, solicitând despăgubiri de 50 de milioane de euro! Nemulțumirea lor este […] The post Miliardarii de la Shapir au declarat război României! Miza: 50 milioane € appeared first on Cancan.ro.

Miliardarii de la Shapir au declarat război României! Miza: 50 milioane €

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie de 72 de ani din localitatea vasluiană Zizinca (Deleni) a încercat să-şi pună capăt zilelor miercuri dimineaţă, tăindu-şi gâtul cu un

România a urcat trei poziţii, pe locul 35, în topul din acest an al Bloomberg referitor la cele mai inovatoare 50 de economii ale lumii, condus în ordine de Coreea de Sud şi Suedia, în care Statele Unite nu s-au încadrat în primele 10 poziţii

Tel Drum SA încearcă să scape de DNA la adăpostul Legii falimentului, cerându-şi insolvenţa în aceeaşi zi în care procurorii au anunţat extinderea urmăririi penale faţă de

Perechea alcătuită din tenismanul român Filip Jianu şi argentinianul Thiago Tirante s-a calificat fără joc în semifinalele probei de dublu a juniorilor la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem

Chef Joseph Hadad este proprietarul restaurantelor Joseph şi Caju din Bucureşti. A fost chef bucătar timp de mai mulţi ani în Israel şi a gătit, de-a lungul timpului, pentru Madonna, Michael Jackson, regele Juan Carlos al Spaniei sau George W.

Economia zonei euro se îmbunătăţeşte la începutul anului 2018, iar odată cu acest fenomen apar semne mult aşteptate ale unei posibile creşteri a inflaţiei, potrivit

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Darren Cahill a fost impresionat de victoria obținută de Simona Halep (1 WTA) în fața Karolinei Pliskova (6 WTA), scor 6-3, 6-2. Nici lui Darren Cahill nu i-a venit să creadă la ce nivel a fost Simona Halep astăzi. La finalul celui

Simona Halep, liderul WTA, a avut o evoluție entuziasmantă în sferturi la Australian Open, învingând-o cu 6-3, 6-2 pe cehoaica Karolina Pliskova, locul 6 WTA. Halep va juca joi, de la ora 07:00, contra lui Angelique Kerber. La

După ce s-a fotografiat alături de marele campion elevețian Roger Federer, idolul ei din adolescență, Simona Halep, alături de tatăl lui Roger Federer Robert. Jucătoarea de pe locul 1 mondial a avut plăcerea să facă o fotografie alături de

Situație incredibilă la Fisc. În loc de calculatoare și sisteme informatice, instituția a cheltuit numai puțin de 60 de milioane lei pe ”analize și activități de consultanță”. Citește mai

Sediul organizației USR Vrancea din Focșani a fost vandalizat marţi seară. Acest lucru s-a întâmplat chiar cu o zi de sărbătoarea Micii Uniri și cu ocazia vizitei la Focșani cu acest prilej a unor lideri de la nivelul central

Cosmin Cernat, prezentator al emisiunii Exatlon de la Kanald, a primit o mână de ajutor. Citește mai

Un român a avut parte de o surpriză neplăcută după ce a făcut o comandă pe internet. Şi-a comandat un produs destul de scump, în valoare de 3000 de lire sterline, în schimb a primit un banal DVD cu filmul ”Boss

Cristian Sida este unul din cei mai în vogă artiști vizuali români contemporani, cu zeci de expoziții în țară și străinătate la activ. La finele anului trecut a deschis sezonul cultural la Pôle Culturel de Drusenheim (Strasbourg), iar anul

Conform unui raport publicat de compania de securitate cibernetică Norton, hackerii au fost destul de ocupaţi în anul care s-a încehiat în urmă cu trei săptămâni. Aceştia au furat, în total, 172 de miliarde de dolari de la utilizatorii care

Comisia Europeană manifestă disponibilitatea de a suporta costurile aferente taxelor pentru cereri de rezidenţă impuse de Marea Britanie, după ieşirea din Uniunea Europeană (Brexit), imigranţilor europeni aflaţi pe teritoriul britanic, afirmă

România a încasat de la Uniunea Europeană fonduri nerambursabile în valoare totală de 3,6 miliarde de euro în anul 2017, arată datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene

Unirea Principatelor Române a fost sărbătorită pe platoul din faţa Palatului Administrativ din Arad prin tradiţionala Horă a

Iarna este momentul în care poți să te alegi cu o răceală enervantă. CNN ne sfătuiește să adăugăm iaurtul pe lista de alimente consumate ca remedii împotriva