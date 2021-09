Mii de oameni au mărşăluit pe străzile din Elveţia pentru legalizarea căsătoriilor de acelaşi gen 06.09.2021

06.09.2021 Mii de oameni au mărşăluit pe străzile din Elveţia pentru legalizarea căsătoriilor de acelaşi gen Membrii comunităţii LGBT din Elveţia au manifestat pe străzile din ţară pentru a susține căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Elveţia organizează la sfârrșitul lunii un referendum pe



Membrii comunităţii LGBT din Elveţia au manifestat pe străzile din ţară pentru a susține căsătoriile între persoane de acelaşi sex. Elveţia organizează la sfârrșitul lunii un referendum pe această...

