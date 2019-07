Mihai Fifor se retrage din cursa pentru alegerea prezidenţiabilului PSD 22.07.2019

22.07.2019 Mihai Fifor se retrage din cursa pentru alegerea prezidenţiabilului PSD Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, s-a retras din cursa pentru alegerea candidatului social-democrat la alegerile prezidenţiale din iarnă, anunţă Digi24. Acesta l-a urmat pe Eugen Teodorovici, care cu o zi în urmă a făcut acelaşi



Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, s-a retras din cursa pentru alegerea candidatului social-democrat la alegerile prezidenţiale din iarnă, anunţă Digi24. Acesta l-a urmat pe Eugen Teodorovici, care cu o zi în urmă a făcut acelaşi anunţ.

