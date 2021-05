Mihai Bendeac, cu păr! Imaginile făcute publice de fosta lui dirigintă 06.05.2021

06.05.2021 Mihai Bendeac, cu păr! Imaginile făcute publice de fosta lui dirigintă Carmen Gârleanu a scos la lumină imagini cu Mihai Bendeac din perioada liceului. Profesoara a fost invitată la un roast la iUmor. Cadrul didactic a povestit și despre o experiență amoroasă rebelă de care Mihai […] The post Mihai Bendeac, cu



Mihai Bendeac, cu păr! Imaginile făcute publice de fosta lui dirigintă

Carmen Gârleanu a scos la lumină imagini cu Mihai Bendeac din perioada liceului. Profesoara a fost invitată la un roast la iUmor. Cadrul didactic a povestit și despre o experiență amoroasă rebelă de care Mihai […] The post Mihai Bendeac, cu păr! Imaginile făcute publice de fosta lui dirigintă appeared first on Cancan.

Mihai Bendeac, cu păr! Imaginile făcute publice de fosta lui dirigintă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul anunţă că a adoptat actul normativ prin care acordă 41,5 % din salariul de bază, la revenirea din șomaj tehnic și sprijin pentru angajarea persoanelor de peste 50 de ani, tinerilor și a cetățenilor români reveniți în țară după

UDMR acuză Guvernul de standarde duble, întrucât de Rusaliile credincioşilor romano-catolici şi protestanţi încă sunt în vigoare o serie de restricţii, însă o săptămână mai târziu, când ortodocşii sărbătoresc Rusaliile, acestea sunt

Economia Italiei s-a contractat peste aşteptări în primul trimestru şi a căzut la un nivel nemaivăzut de 20 de ani, întrucât activitatea economică a fost sugrumată de restricţiile anti-Covid-19, potrivit

Comisia Europeană se pregăteşte să repornească turismul. Țările membre au convenit, vineri, asupra protocoalelor pentru redeschiderea frontierelor şi primirea turiştilor, scrie BFMTV. De asemenea, va fi lansat

După ce autoritățile au anunțat de la 1 iunie noi măsuri de relaxare și permiterea evenimentelor publice cu 500 de persoane, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a cerut oficial ca în momentul reluării sezonului competițional în Liga 1 și Liga

Executivul a aprobat hotărârea care prevede că elevii vor beneficia în mod gratuit de transport în orice perioadă anului, iar cei care fac naveta naveta între localitatea de domiciliu și cea unde

Bruce, fratele mai mic al lui Bob Kulick, a făcut anunțul tragic vineri, 29 mai, scrie Daily Star. Fostul chitarist al legendarei trupe americane de rock Kiss a decedat la 70 de ani. Cauza morții chitaristului de la Kiss, dar care a înregistrat și

Simbol al speranţei şi al prieteniei, muşcatele sunt printre cele mai populare flori, îmbrăcând într-o explozie de culoare şi parfum balcoane, ferestre, terase şi grădini. Ştiaţi, însă, că planta are şi proprietăţi curative ori că

Ciclistul Eduard Grosu, de două ori participant la Il Giro, calificat la JO de la Tokio, a povestit pentru Libertatea cum a trecut peste panica legată de coronavirus și a mărturisit că e gata să revină și-n competițiile din Asia Brașoveanul a

Mii de persoane s-au adunat, sâmbătă dimineaţă, în faţa unei uzine Renault din nordul Franţei pentru a protesta faţă de planul de restructurare, care prevede desfiinţarea a 15.000 de locuri de

Fotbaliştii nu vor mai fi obligaţi să se pregătească în cantonamente închise, dar cluburile vor trebui să îşi asume răspunderea legală în acest sens, se arată în regulamentul privind condiţiile necesare pentru reluarea competiţiilor

Consiliul Judeţean (CJ) Prahova anunţa pe pagina de Facebook, în data de 29 mai 2020, că puntea pietonală care face legătura peste râul Doftana între Câmpina şi Băneşti va fi dată în curând în

Riyad Mahrez (Manchester City) a rămas cu o pagubă de 500.000 de lire sterline, după ce apartamentul său din centrul orașului a fost spart de hoți. Fotbaliștii din Premier League sunt țintele hoților. Aceștia știu cât câștigă jucătorii,

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a dat asigurări românilor care au ieşit la pensie în străinătate că, în curând, va veni ziua când nu vor mai aştepta cu anii recalcularea

Opera Comică pentru Copii se redeschide de la 1 iunie, chiar de Ziua Copilului. Instituțiile de cultură au fost închise de aproape trei luni, din cauza pandemiei de coronavirus. Pentru respectarea regulilor de distanțare socială, piesele destinate

Un studiu nou pe femei gravide a concluzionat că în toate cazurile au fost vizibile afecțiuni placentare. Deși virusul nu pare să se transmită la bebeluș, cercetătorii au raportat afecțiuni vizibile ale placentei. Studiul a fost realizat la

Gabi Fulga, fostul jucător de la Sport Club Bacău, a încetat din viață luni, la vârsta de 59 de ani. Fostul mijlocaș avea unele probleme de sănătate, iar în această dimineață inima lui a încetat să mai bată. Născut pe 29

Elevii din învățământul primar și gimnazial mai au la dispoziție doar 10 zile pentru a participa la Concursul ”Aristotel”. Acesta poate fi susținut pe platforma online, disponibilă pe site-ul Fundației

Oamenii de știință din Marea Britanie testează tratamentul cu ibuprofen pentru a combate noul coronavirus. Echipa de medici de la London’s Guy’s, Spitalul St. Thomas și Kings College din Londra sunt de părere că proprietățiile

Distribuitorul de materiale dentare Dentotal Protect, aflat în portofoliul fondului de investiţii Abris Capital Partners, anunţă că şi-a triplat capacitatea operaţională odată cu mutarea activităţii logistice într-un depozit situat în cadrul