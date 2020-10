Mihaela Rădulescu, replici dure la adresa iubitei lui George Burcea: “Viviana nu participă la nimic! Nu vrea decât să fie perfectă la televizor” | FOTO 28.10.2020

28.10.2020 Mihaela Rădulescu, replici dure la adresa iubitei lui George Burcea: “Viviana nu participă la nimic! Nu vrea decât să fie perfectă la televizor” | FOTO Declarațiile fulminante ale Mihaelei Rădulescu la adresa Vivianei Sposub au venit după ce concurenta și iubitul ei au mâncat mâncarea Giuliei, fără să întrebe pe nimeni din cadrul competiției dacă își doresc și ei o […] The post



Mihaela Rădulescu, replici dure la adresa iubitei lui George Burcea: “Viviana nu participă la nimic! Nu vrea decât să fie perfectă la televizor” | FOTO

Declarațiile fulminante ale Mihaelei Rădulescu la adresa Vivianei Sposub au venit după ce concurenta și iubitul ei au mâncat mâncarea Giuliei, fără să întrebe pe nimeni din cadrul competiției dacă își doresc și ei o […] The post Mihaela Rădulescu, replici dure la adresa iubitei lui George Burcea: “Viviana nu participă la nimic! Nu vrea decât să fie perfectă la televizor” | FOTO appeared first on Cancan.ro.

Mihaela Rădulescu, replici dure la adresa iubitei lui George Burcea: “Viviana nu participă la nimic! Nu vrea decât să fie perfectă la televizor” | FOTO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Loredana Chivu este o figură cunoscută în showbiz-ul autohton, asta după ce s-a remarcat ca asistentă în emisiunea lui Capatos. Acum nu mai apare pe micul ecran, însă fanii o pot vedea şi pot fi la curent cu activităţile ei, pe reţelele de

Raluca Podea s-a demachiat în direct! Cum arată blondina fără niciun strop de machiaj. În ultima vreme, Raluca Podea a fost criticată pentru machiajul excesiv. Așa că blondina a vrut să le închidă gura tuturor și s-a demachiat în direct.

Lidera PAS Maia Sandu susţine că, în momentul în care şi-a asumat responsabilitatea pentru modificarea Legii procuraturii, nu şi-a închipuit „că Igor Dodon este atât de iresponsabil să arunce ţara în haos, înainte de aprobarea bugetului

Gigi Becali a făcut, miercuri, la ieșirea de la sediul DNA, declarații șocante atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă ar trebui să existe o dezbatere între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, candidații din turul doi al alegerilor

Primul liceu din România care va fi dotat cu saună pentru elevi este la Sinaia, în judeţul Prahova. Autorităţile locale au reuşit să obţină finanţare europeană de cinci milioane de euro, fonduri destinate exclusiv unui proiect unic la nivel

Decizia vine după ce deputaţii socialişti au spus că susţin propunerea şefului statului de formare a unui guvern tehnocrat, iar negocierile cu blocul ACUM au eşuat. Citește mai

Noi speranţe vin de la ministrul Educaţiei, proaspăt instalat în funcţie. Obligat de o lege de curând aprobată în Parlament, care prevede 20, 25, 30 ore/săptămână la primar, gimnazial şi liceal, ministrul Educaţiei trebuie să respecte

Marea Britanie ameninţă cu expulzarea cetăţenilor din ţări ale Uniunii Europene în cazul în care aceştia nu reuşesc să aplice la timp pentru un nou statut de imigrant după Brexit şi va acorda

Gigi Becali, patronul FCSB, ar putea avea probleme legale după declarațiile sexiste făcute la adresa Vioricăi Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Csaba Asztalos, președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea

Noa Saez l-a vrăjit pe Neymar, starul lui PSG.Au fost de ajuns câteva fotografii în care apăreau împreună pentru a declanșa o mulțime de speculații. Neymar și Noa Saez s-au "intersectat" la petrecerea dată de Arthur Melo (FC Barcelona) cu

Marea Britanie a informat Uniunea Europeană că nu va desemna un comisar european înainte de alegerile din 12 decembrie. Ursula von der Leyen a cerut un reprezentant și din partea UK după ce Brexit-ul a fost amânat pentru 31

România a produs anul acesta 4,9 milioane de hectolitri de vin, cu 4% mai puţin decât în 2018, potrivit primelor estimări ale Organizaţiei Internaţionale a Vinului

Dacia lansează din 14 noiembrie noile versiuni Stepway, în trei variante de motorizare, una pe benzină şi două diesel, informează compania. Dacia lansează astăzi noul Logan Stepway, a notat Mediafax. Dacia Logan Stepway - preț și dotări Din

Vivre este un magazin online de mobila si decoratiuni interioare care participa la Black Friday 2019. Citește mai

Horoscopul zilei de 15 noiembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 15 noiembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

eMAG Black Friday 2019 debuteaza maine dimineata pe site-ul celui mai mare retailer online din Romania. Citește mai

Ne bucurăm de 5 SuperZile în Preliminariile pentru Euro 2020! Zilele în care aflăm toate calificatele din grupe! Până acum, după primele 10 țări au obținut calificarea: Anglia & Cehia (Grupa A), Ucraina (grupa B), Spania (în grupa F, grupa

Spune Xenofon despre Socrate. Şi spune el aşa: “Socrate aprecia timpul liber ca pe cel mai preţios dintre lucruri” (Xenofon - „Apoligia lui

Moartea poate lovi pe oricine, oriunde. Nu tine cont nici de timp, nici de locul mortii. Daca o ruda moare intr-o tara straina, costurile si documentele asociate repatrierii pot inrautati insa un astfel de eveniment trist. Pentru o lume cu un numar tot

USR îşi reafirmă "fără echivoc" sprijinul pentru parcursul european, modernizarea şi lupta pentru statul de drept din Republica Moldova şi susţine că noul guvern de la Chişinău "confirmă existenţa unei