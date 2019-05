Mihaela Rădulescu are alt nume în buletin. De ce a ales să facă asta 11.05.2019

11.05.2019 Mihaela Rădulescu are alt nume în buletin. De ce a ales să facă asta Mihaela Rădulescu trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de iubire cu Felix Baumgartner, asta după ce s-a iubit cu Dani Oțil. Deși pe plan profesional, lucrurile au mers extraordinar de bine, nu putem spune asta și despre viața personală.



Mihaela Rădulescu are alt nume în buletin. De ce a ales să facă asta

Mihaela Rădulescu trăiește de câțiva ani o frumoasă poveste de iubire cu Felix Baumgartner, asta după ce s-a iubit cu Dani Oțil. Deși pe plan profesional, lucrurile au mers extraordinar de bine, nu putem spune asta și despre viața personală. Vedeta a fost căsătorită de trei ori și tot de atâtea ori a divorțat. Puțină […] The post Mihaela Rădulescu are alt nume în buletin. De ce a ales să facă asta appeared first on Cancan.ro.

Mihaela Rădulescu are alt nume în buletin. De ce a ales să facă asta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Real Madrid a bifat primul transfer în noua eră a lui Zinedine Zidane. E vorba de fundașul central Eder Militao (21 de ani) de la FC Porto, care va veni sub comanda antrenorului francez la vară. Madrilenii au confirmat realizarea transferului pe

Citeste articolul pe unica.ro! Post-ul Rugămintea lui Marian Râlea, la 6 ani de la moartea Micăi Niculescu apare prima dată în

Procurorii scot la iveală detalii fabuloase în legătură cu românca care și-a ucis soțul milionar. Petronela era o chelnăriță în Austria. Cei doi au avut o nuntă ca în povești, notează anchetatorii. Nu se susține varianta unui accident.

Primăria Mangalia a lansat proiectul de reabilitare cu fonduri de la Uniunea Europeană a bisericii Sf. Gheorghe, monument istoric cu o vechime de peste 100 de ani, ctitorit de regele Carol I. Valoarea totală a proiectului este de peste 11 milioane de

Vântul puternic a dus la o operaţiune eroică de salvare în Odesa, Ucraina, când un copil aflat într-un cărucior a fost împins în mare, scrie

Simona Halep a eşuat în tentativa ei de a-şi egala performanţa de anul trecut la Indian Wells, când a atins sferturile. Chiar şi aşa însă, românca a privit jumătatea plină a

În săptămâna 4 – 8 martie, ITM Călăraşi a efectuat controale în mai multe domenii de activitate, printre care agricultură, comerţ, bănci, transport, scoli, brutării, construcţii, pentru neregulile constatate aplicând 3 amenzi în valaore

Guvernul Ungariei a devenit ţinta ironiilor pe reţelele de socializare pentru imaginea aleasă în campania de încurajare a familiei şi a natalităţii, desfăşurată în aceste zile în ţara

Şeful clanului mafiot Gambino, Francesco „Franky Boy” Cali, a fost asasinat în faţa casei sale din Staten Island, New York, miercuri noapte, într-un atac care a amintit de unele dintre cele mai faimoase asasinate ale Mafiei din istoria

Spitalul Monza, Centrele Ares şi CardioTeam au deschis la Cjuj Napoca, în parteneriat, cel mai mare spital privat de cardiologie din nord-vestul

”Avem intimitate totală şi spaţiu nelimitat pentru toată lumea”, a spus fondatorul Telegram, Pavel Durov, într-un mesaj postat pe propria sa

Real Madrid a oficializat prima mutare pe piaţa transferurilor după revenirea lui Zidane (foto) pe bancă. „Galacticii“ au anunţat că din vară îl lot va sosi brazilianul lui Porto, Eder

Riscurile din spaţiul cibernetic s-au situat în anul 2018 la un nivel ridicat, fiind caracterizate prin valori ale impactului şi probabilităţii similare cu cele asociate producerii unor hazarde naturale,

Realizatorul tv Rareş Bogdan, care deschide lista candidaţilor PNL la alegerile europarlamentare, a afirmat joi că nu doreşte nicio funcţie în partid. "Voi rămâne acelaşi şi mă voi bate pentru

Premierul ungar Viktor Orban le-a prezentat miercuri scuze colegilor săi din Partidul Popular European (PPE) care vor să-l excludă din acest grup politic şi pe care i-a descris drept ''idioţi utili'',

♦ Nu există consultant sau avocat din piaţa energiei, petrolului şi gazelor care să nu menţioneze OUG 114 privind instituirea unor măsuri fiscale ca fiind una dintre principalele provocări ale anului 2019 ♦ Ce ar mai putea conta în rest anul

Costin Ștucan îl va avea invitat vineri, la GSP LIVE, de la ora 09:01, pe Victor Angelescu, patronul Rapidului. Omul de afaceri în vârstă de 34 de ani va vorbi despre planurile pe care le are cu echipa din Liga a

Leonardo DiCaprio este unul dintre cei mai râvniți burlaci de la Hollywood, fiind mereu înconjurat de femei frumoase. Citește mai

Apropo TV, emisiunea prezentată de Andi Moisescu la Pro TV, revine cu un nou sezon, dar şi cu un format diferit. Emisiunea va fi difuzată dintr-un studio nou şi va debuta duminică, 31

Parlamentarii britanici au votat, joi seară, amânarea ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, programată pentru 29 martie, potrivit